Apa, primul pas în rutina de îngrijire

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Ți s-a întâmplat vreodată să pleci într-o vacanță cu exact aceleași produse de skincare și haircare pe care le folosești acasă și, cu toate astea, după câteva zile, pielea și părul tău să arate complet diferit? Mie, da. Uneori în bine, alteori exact invers. Și, deși e ușor să dai vina pe climă, soare sau umiditate, există încă o variabilă pe care tindem să o trecem cu vederea: apa.

De fapt, apa diferă mai mult decât ne-am putea imagina de la un loc la altul. Duritatea, cantitatea de clor sau pH-ul sunt doar câteva dintre lucrurile care se pot schimba și care pot avea efecte asupra pielii și părului. De aici a pornit și conceptul de water-care, care aduce în discuție un element până acum aproape ignorat în conversația despre îngrijire.

SHIFT Aroma duce această idee mai departe și ne propune să privim apa ca pe pasul zero al îngrijirii, înainte ca produsele să intre în scenă. Nu adaugă un pas suplimentar unei rutine deja complicate și nici nu are scopul de a o înlocui. Schimbă, însă, punctul din care începem să ne gândim la îngrijire.

Iar aici intră în joc sistemul în două etape pe care se bazează SHIFT Aroma: un filtru și o capsulă, fiecare cu un rol diferit. Filtrul reține sedimentele și particulele solide din apă, precum rugina, nisipul sau microplasticele, în timp ce capsula folosește vitamina C pentru neutralizarea clorului. Formula acesteia este concepută inclusiv pentru ajustarea pH-ului, cât și pentru a acționa asupra anumitor minerale asociate apei dure.

În plus, pe lângă vitamina C, conține glicerină, trehaloză, vitamina B5, vitamina E și ulei de luminița-nopții, ingrediente pe care suntem mult mai obișnuite să le întâlnim într-o cremă, un serum sau un produs pentru păr. Formula este eliberată în apa care trece prin capul de duș, astfel încât îngrijirea nu mai începe neapărat în momentul în care întinzi mâna după primul produs.

Efectele asupra pielii au fost evaluate și într-un studiu realizat în 2021 de Semyung University Cosmetics Clinical Trial Center, pe 40 de femei cu vârste între 20 și 53 de ani. După patru săptămâni, nivelul de hidratare a crescut cu 24%, iar după 72 de ore a fost înregistrată o reducere cu 20% a roșeții. În plus, 94% dintre participante au declarat că au observat mai puține erupții acneice și o piele mai curată după patru săptămâni.

Și pentru că vorbim despre un sistem pe care îl folosești zilnic, apare inevitabil și întrebarea cât de des trebuie schimbate componentele. O capsulă are o durată estimată de aproximativ 10-14 zile, în timp ce filtrul poate fi folosit între trei și șase luni.

Dincolo de partea practică, însă, SHIFT Aroma a fost gândit și ca un obiect pe care nu trebuie să-l ascunzi în baie. Vine în nuanțe precum Butter Yellow, Vanilla Pink, Sunset Coral și Vintage Green, dar și în alb și negru, iar personalizarea nu se oprește la culoare. Aroma schimbă și ea experiența dușului, în funcție de momentul zilei sau, pur și simplu, de ceea ce ai chef să simți în acel moment. SHIFT propune trei variante parfumate: Tea Tree & Lavender, dacă preferi mirosul familiar al lavandei, Cedarwood Moss, cu un profil lemnos inspirat de pădurea după ploaie, și Petitgrain Tangerine, mai proaspăt și citric. Iar pentru zilele în care vrei să renunți complet la parfum sau dacă ești sensibilă la arome, există Pure Aloe, varianta fără parfum. Astfel, același sistem poate arăta și se poate simți diferit de la o baie la alta, transformând un obiect în primul rând funcțional într-unul pe care îl poți adapta propriilor nevoi.

Toate aceste opțiuni fac dușul mai personal, însă ideea din spatele SHIFT merge dincolo de design sau de experiența în sine. Water-care înseamnă să includem în discuția despre îngrijire și apa pe care o folosim zi de zi, un element pe care până acum l-am trecut aproape complet cu vederea.

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