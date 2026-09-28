Apa, primul pas în rutina de îngrijire

Alegem cu grijă crema pe care o aplicăm pe ten sau șamponul cu care ne spălăm părul, dar rareori ne gândim la apa pe care o folosim. SHIFT Aroma schimbă perspectiva, printr-un sistem de duș conceput special pentru a avea grijă de pielea noastră.

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 28.09.2026, 17:24,  de  ELLE
Apa, primul pas în rutina de îngrijire

Ți s-a întâmplat vreodată să pleci într-o vacanță cu exact aceleași produse de skincare și haircare pe care le folosești acasă și, cu toate astea, după câteva zile, pielea și părul tău să arate complet diferit? Mie, da. Uneori în bine, alteori exact invers. Și, deși e ușor să dai vina pe climă, soare sau umiditate, există încă o variabilă pe care tindem să o trecem cu vederea: apa.

De fapt, apa diferă mai mult decât ne-am putea imagina de la un loc la altul. Duritatea, cantitatea de clor sau pH-ul sunt doar câteva dintre lucrurile care se pot schimba și care pot avea efecte asupra pielii și părului. De aici a pornit și conceptul de water-care, care aduce în discuție un element până acum aproape ignorat în conversația despre îngrijire.

SHIFT Aroma duce această idee mai departe și ne propune să privim apa ca pe pasul zero al îngrijirii, înainte ca produsele să intre în scenă. Nu adaugă un pas suplimentar unei rutine deja complicate și nici nu are scopul de a o înlocui. Schimbă, însă, punctul din care începem să ne gândim la îngrijire.

Iar aici intră în joc sistemul în două etape pe care se bazează SHIFT Aroma: un filtru și o capsulă, fiecare cu un rol diferit. Filtrul reține sedimentele și particulele solide din apă, precum rugina, nisipul sau microplasticele, în timp ce capsula folosește vitamina C pentru neutralizarea clorului. Formula acesteia este concepută inclusiv pentru ajustarea pH-ului, cât și pentru a acționa asupra anumitor minerale asociate apei dure.

În plus, pe lângă vitamina C, conține glicerină, trehaloză, vitamina B5, vitamina E și ulei de luminița-nopții, ingrediente pe care suntem mult mai obișnuite să le întâlnim într-o cremă, un serum sau un produs pentru păr. Formula este eliberată în apa care trece prin capul de duș, astfel încât îngrijirea nu mai începe neapărat în momentul în care întinzi mâna după primul produs.

Efectele asupra pielii au fost evaluate și într-un studiu realizat în 2021 de Semyung University Cosmetics Clinical Trial Center, pe 40 de femei cu vârste între 20 și 53 de ani. După patru săptămâni, nivelul de hidratare a crescut cu 24%, iar după 72 de ore a fost înregistrată o reducere cu 20% a roșeții. În plus, 94% dintre participante au declarat că au observat mai puține erupții acneice și o piele mai curată după patru săptămâni.

Și pentru că vorbim despre un sistem pe care îl folosești zilnic, apare inevitabil și întrebarea cât de des trebuie schimbate componentele. O capsulă are o durată estimată de aproximativ 10-14 zile, în timp ce filtrul poate fi folosit între trei și șase luni.

Dincolo de partea practică, însă, SHIFT Aroma a fost gândit și ca un obiect pe care nu trebuie să-l ascunzi în baie. Vine în   nuanțe precum Butter Yellow, Vanilla Pink, Sunset Coral și Vintage Green, dar și în alb și negru, iar personalizarea nu se oprește la culoare. Aroma schimbă și ea experiența dușului, în funcție de momentul zilei sau, pur și simplu, de ceea ce ai chef să simți în acel moment. SHIFT propune trei variante parfumate: Tea Tree & Lavender, dacă preferi mirosul familiar al lavandei, Cedarwood Moss, cu un profil lemnos inspirat de pădurea după ploaie, și Petitgrain Tangerine, mai proaspăt și citric. Iar pentru zilele în care vrei să renunți complet la parfum sau dacă ești sensibilă la arome, există Pure Aloe, varianta fără parfum. Astfel, același sistem poate arăta și se poate simți diferit de la o baie la alta, transformând un obiect în primul rând funcțional într-unul pe care îl poți adapta propriilor nevoi.

Toate aceste opțiuni fac dușul mai personal, însă ideea din spatele SHIFT merge dincolo de design sau de experiența în sine. Water-care înseamnă să includem în discuția despre îngrijire și apa pe care o folosim zi de zi, un element pe care până acum l-am trecut aproape complet cu vederea. 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Fashion emergency? 5 situații în care o pereche de pantofi cu toc te scoate instant din impas
Advertorial
Fashion emergency? 5 situații în care o pereche de pantofi cu toc te scoate instant din impas
7 soluții simple pentru o casă care miroase mereu plăcut
Advertorial
7 soluții simple pentru o casă care miroase mereu plăcut
Fotografiile de nuntă: cum să arăți natural și să nu regreți nimic când te uiți la album
Advertorial
Fotografiile de nuntă: cum să arăți natural și să nu regreți nimic când te uiți la album
L'Oréal Paris Le Défilé – Spectacolul suprem al puterii feminine, Nadia Comăneci pe catwalk și posibilitatea de a urmări totul LIVE!
Advertorial
L'Oréal Paris Le Défilé – Spectacolul suprem al puterii feminine, Nadia Comăneci pe catwalk și posibilitatea de a urmări totul LIVE!
Casa care se ridică mai repede decât te aștepți
Advertorial
Casa care se ridică mai repede decât te aștepți
Grădina care cerea mai mult decât te-ai așteptat
Advertorial
Grădina care cerea mai mult decât te-ai așteptat
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Antena 1
Nattasha Black, imagini din camera de dominatoare. Cum arată locul în care concunrenta de la Insula Iubirii își desfășoară meseria
Nattasha Black, imagini din camera de dominatoare. Cum arată locul în care concunrenta de la Insula Iubirii își desfășoară meseria
Andreea Popescu a făcut cunoștință cu iubita lui Rareș Cojoc. Ce spune despre întâlnirea cu actuala parteneră a fostului ei soț
Andreea Popescu a făcut cunoștință cu iubita lui Rareș Cojoc. Ce spune despre întâlnirea cu actuala parteneră a fostului ei soț
Cum arată Ioana Țiriac, singura fiică a lui Ion Țiriac. Are 28 de ani și este o apariție spectaculoasă
Cum arată Ioana Țiriac, singura fiică a lui Ion Țiriac. Are 28 de ani și este o apariție spectaculoasă
Maria Dragomiroiu nu-și aruncă niciodată părul după ce se tunde. Mirela Vaida a dezvăluit ce face artista cu el: „Îl îngroapă în…”
Maria Dragomiroiu nu-și aruncă niciodată părul după ce se tunde. Mirela Vaida a dezvăluit ce face artista cu el: „Îl îngroapă în…”
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Locul unde acasă devine, din nou, un sentiment
Locul unde acasă devine, din nou, un sentiment
Advertorial

+ Mai multe
7 beneficii ale decorurilor din flori artificiale
7 beneficii ale decorurilor din flori artificiale
Advertorial

+ Mai multe
Roborock lansează în România noile Qrevo Edge 2 Flow și Qrevo 2 Pro
Roborock lansează în România noile Qrevo Edge 2 Flow și Qrevo 2 Pro
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC