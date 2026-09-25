7 ingrediente vedetă din K-Beauty pe care merită să le cunoști

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
7 ingrediente vedetă din K-Beauty pe care merită să le cunoști

Foto: Magnific.com

K-Beauty nu mai este de mult un trend de nișă, urmărit doar de pasionatele de skincare coreean. A devenit, între timp, un reper global, iar dacă ai răsfoit recent rafturile unui magazin de cosmetice sau feed-ul de Instagram al unei prietene pasionate de îngrijirea pielii, sigur ai dat peste denumiri de ingrediente care sună la fel de exotic pe cât sunt de eficiente. Dincolo de ambalajele drăguțe și de rutinele în zece pași, K-Beauty se bazează, de fapt, pe câteva ingrediente recurente, studiate atent și integrate inteligent în formule. Iată șapte dintre cele mai relevante, pe care merită să le cunoști înainte de următoarea achiziție.

1. Orezul fermentat și extractul de orez

Orezul are un loc special în skincare-ul coreean tradițional, fiind folosit de generații întregi pentru efectul său de iluminare și catifelare a tenului. Unul dintre brandurile care a readus acest ingredient în atenția publicului larg este Beauty of Joseon, cunoscut pentru formulele inspirate din frumusețea tradițională coreeană, în care orezul și ginsengul joacă rolul principal. Extractul de orez fermentat conține aminoacizi și antioxidanți care contribuie la un aspect mai uniform al tenului, motiv pentru care apare frecvent atât în seruri, cât și în creme hidratante ușoare, potrivite pentru uz zilnic.

2. Centella asiatica (Cica)

Cunoscută în comunitatea beauty simplu ca „cica”, Centella Asiatica este, probabil, ingredientul cel mai asociat cu skincare-ul coreean cu rol calmant. Extras dintr-o plantă folosită de secole în medicina tradițională asiatică, cica are proprietăți calmante puternice și este recomandată frecvent pentru piele sensibilă, iritată sau predispusă la roșeață. O bună parte din formulele actuale de skincare coreean gândite pentru refacerea barierei cutanate includ acest ingredient ca element central.

3. Secreția de melc

Da, sună neobișnuit, dar mucina de melc rămâne unul dintre cele mai populare ingrediente din K-Beauty, datorită proprietăților sale de hidratare intensă și de susținere a regenerării pielii. Textura ușor gelatinoasă, specifică serurilor cu mucină de melc, ajută la menținerea unui strat de hidratare de lungă durată, iar utilizatoarele constante raportează frecvent o piele mai luminoasă și mai elastică după câteva săptămâni de folosire.

4. Heartleaf (Houttuynia Cordata)

Un alt ingredient calmant, mai puțin cunoscut publicului larg până acum câțiva ani, este heartleaf, o plantă cu proprietăți antiinflamatoare și purificatoare, populară mai ales în produsele destinate tenurilor predispuse la iritații sau acnee ușoară. Brandul Anua a contribuit semnificativ la popularizarea acestui ingredient la nivel internațional, prin formule concentrate de tonice și seruri, gândite să calmeze tenul fără să îl usuce excesiv – o combinație apreciată mai ales de cele cu ten sensibil sau reactiv la schimbările de anotimp.

5. Niacinamida

Deși nu este exclusiv un ingredient coreean, niacinamida a devenit aproape sinonimă cu abordarea K-Beauty de a trata problemele pielii treptat, fără agresivitate. Cunoscută pentru capacitatea de a uniformiza tenul, de a regla producția de sebum și de a susține bariera cutanată, niacinamida apare azi în majoritatea rutinelor coreene, fie ca ingredient de sine stătător, fie combinată cu alte extracte calmante sau iluminatoare.

6. Ginsengul

Ginsengul are, în cultura coreeană, o reputație aproape legendară, fiind folosit tradițional atât intern, cât și extern, pentru proprietățile sale revigorante. În skincare, extractul de ginseng este apreciat pentru efectul antioxidant și pentru contribuția la elasticitatea pielii, motiv pentru care apare frecvent în formule antiîmbătrânire, dar și în produse gândite pentru energie și luminozitate imediată a tenului, potrivite dimineața, înainte de machiaj.

7. Propolisul

Propolisul, o substanță naturală produsă de albine, a câștigat popularitate în K-Beauty pentru proprietățile sale antibacteriene și pentru capacitatea de a susține procesul natural de vindecare a pielii. Este un ingredient frecvent întâlnit în serurile destinate tenurilor cu tendință acneică sau cu cicatrici post-acnee, apreciat pentru efectul calmant combinat cu proprietățile ușor regenerante.

Cum alegi ce ingredient ți se potrivește

Cu atât de multe opțiuni disponibile, tentația de a încerca tot ce apare nou pe piață este mare, dar K-Beauty funcționează cel mai bine atunci când produsele sunt alese în funcție de nevoile reale ale pielii tale, nu doar de popularitatea unui ingredient pe rețelele sociale. Dacă ai tenul sensibil sau predispus la roșeață, cica și heartleaf rămân alegeri sigure, cu efect calmant dovedit. Dacă îți dorești luminozitate și un aspect mai uniform, extractul de orez și niacinamida sunt punctul de plecare ideal. Pentru hidratare profundă, mucina de melc rămâne un clasic greu de egalat, iar, pentru un plus de fermitate, ginsengul merită integrat treptat în rutină.

De ce contează, de fapt, abordarea coreeană

Dincolo de ingredientele individuale, ceea ce diferențiază cu adevărat K-Beauty de alte abordări de skincare este filosofia din spate: prevenția constantă, în locul intervenției agresive doar atunci când apare o problemă. Formulele coreene mizează, de regulă, pe concentrații mai blânde, aplicate constant, în locul unor tratamente intensive ocazionale. Această abordare graduală explică, parțial, și de ce multe dintre ingredientele de mai sus – cica, heartleaf, orezul fermentat – sunt regăsite atât în produse pentru piele sensibilă, cât și în rutine preventive, gândite pentru menținerea sănătății tenului pe termen lung, nu doar pentru rezolvarea rapidă a unei probleme punctuale.

K-Beauty nu este doar un trend trecător, ci o filosofie de îngrijire construită în jurul unor ingrediente cu eficiență dovedită în timp, de la Centella asiatica și mucina de melc până la orezul fermentat și ginsengul folosite tradițional de secole. Înainte de a adăuga un nou produs în rutina ta, merită să înțelegi ce ingredient conține de fapt și ce rol joacă el pentru nevoile specifice ale pielii tale – restul, așa cum arată popularitatea constantă a acestor formule, vine aproape de la sine.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Noul bidon în formă de tricou: când designul se îmbină cu performanța. Fresh Forest, detergentul care revoluționează spălatul
Advertorial
Noul bidon în formă de tricou: când designul se îmbină cu performanța. Fresh Forest, detergentul care revoluționează spălatul
Scris în stele
Advertorial
Scris în stele
Fashion Notes – Octombrie 2026
Advertorial
Fashion Notes – Octombrie 2026
Elle Estra - Octombrie 2026
Advertorial
Elle Estra - Octombrie 2026
Ținute elegante pentru femei 2026: Stil fără efort
Advertorial
Ținute elegante pentru femei 2026: Stil fără efort
Ce merită cu adevărat atenția noastră? Actorul Ryan Reynolds și autoarea și psihiatra Anna Lembke oferă două perspective notabile, la Impact SEE’26
Advertorial
Ce merită cu adevărat atenția noastră? Actorul Ryan Reynolds și autoarea și psihiatra Anna Lembke oferă două perspective notabile, la Impact SEE’26
Publicitate
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
2000 euro, premiul dimineții la Europa FM
2000 euro, premiul dimineții la Europa FM
Advertorial

+ Mai multe
Sondaj Novo România: greutatea, schimbarea cea mai des observată la menopauză
Sondaj Novo România: greutatea, schimbarea cea mai des observată la menopauză
Advertorial

+ Mai multe
Detoxifiere fără promisiuni miraculoase: ce rol are un complex cu armurariu, păpădie și aloe vera
Detoxifiere fără promisiuni miraculoase: ce rol are un complex cu armurariu, păpădie și aloe vera
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC