L’Oréal Paris Le Défilé – Spectacolul suprem al puterii feminine, Nadia Comăneci pe catwalk și posibilitatea de a urmări totul LIVE!

Show-ul iconic Le Défilé semnat de L'Oréal Paris este deja o emblemă a Săptămânii Modei și totodată o pledoarie puternică pentru feminitate, încredere și diversitate. Nu rata ocazia să-l urmărești live anul acesta, mai cu seamă că, în premieră, Nadia Comăneci va avea un rol de onoare în cadrul evenimentului, defilând pe catwalk.

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  . Actualizat 28.09.2026, 15:36,  de  ELLE.ro
L'Oréal Paris Le Défilé – Spectacolul suprem al puterii feminine, Nadia Comăneci pe catwalk și posibilitatea de a urmări totul LIVE!

Săptămâna Modei de la Paris aduce din nou în prim-plan cel mai așteptat moment de beauty și fashion: spectacolul-manifest Le Défilé semnat de L’Oréal Paris. O celebrare absolută a femeilor, a încrederii și a diversității, evenimentul din acest an se anunță a fi cu adevărat legendar. Și, pentru noi, are o însemnătate cu totul specială: icon-ul absolut al sportului mondial, Nadia Comăneci, va avea un rol de onoare, defilând pe podiumul acestei ediții impresionante.

O scenă monumentală în inima Parisului

Pe 28 septembrie, începând cu ora 22:00, inima Parisului va bate în ritmul frumuseții și al curajului. Celebra Place Joffre se transformă într-o scenă spectaculoasă în aer liber, devenind un spațiu grandios amplasat chiar între Turnul Eiffel și École Militaire. Le Défilé nu este doar un fashion show, ci un veritabil statement global. Sub umbrela mesajului puternic „EXPRESS YOUR WORTH. YOU’RE WORTH IT.”, spectacolul emblematic invită femeile din întreaga lume să își exprime valoarea, celebrând puterea feminină, incluziunea, libertatea, încrederea în sine și, mai presus de toate, solidaritatea dintre femei.

URMĂREȘTE EVENIMENTUL LIVE!

Nu trebuie să fii fizic la Paris pentru a trăi emoția primului rând! L’Oréal Paris aduce magia Paris Fashion Week direct pe ecranul tău. Spectacolul va fi transmis în direct, iar tu poți fi martora fiecărui moment fabulos de pe podium în timp real. [CLICK AICI PENTRU A URMĂRI TRANSMISIA LIVE A SPECTACOLULUI LE DÉFILÉ].

Nadia Comăneci: O prezență legendară care ne inspiră

Dincolo de strălucirea starurilor internaționale, ediția din acest an aduce un uriaș motiv de mândrie națională pentru noi. Legenda gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci, are un rol esențial în cadrul evenimentului, aducând eleganța și prestanța sa direct pe scenă, într-o defilare istorică. Într-un spectacol dedicat excelenței și depășirii limitelor, prezența Nadiei este mai mult decât simbolică. Ea întruchipează perfect forța interioară, determinarea, disciplina și grația care au inspirat generații întregi și continuă să o facă și astăzi. Asocierea ei cu Le Défilé demonstrează încă o dată că adevărata frumusețe izvorăște din încredere și curajul de a face performanță.

Beauty la superlativ și un catwalk iconic

Magia din culise, care va dicta tendințele sezonului, va fi orchestrată de experți de top: look-urile emblematice vor prinde viață sub pensulele make-up artistului global Harold James și viziunea expertului în hairstyling Stéphane Lancien. Un autodidact care machiază celebrități internaționale, a lucrat pentru Săptămânile Modei, numeroase reviste (creațiile lui au onorat și paginile edițiilor ELLE) și este Global Makeup Artist și Director Artistic pentru L’Oréal Paris, Harold James este cunoscut pentru un stil de machiaj menit să aducă la lumină frumusețea naturală a fiecărei persoane, cu toate particularitățile ei. Iar Stéphane Lancien, L’Oréal Paris Hair-Artist and Expert, adept al stilului perfect-imperfect când vine vorba despre aranjarea părului, va coordona coafurile pe care le vei vedea pe catwalk. Pe podium vor păși unele dintre cele mai influente și iubite voci feminine din lume. Printre ambasadorii globali și personalitățile care vor defila se numără Jane Fonda, Eva Longoria, Viola Davis, Andie MacDowell, Kendall Jenner, Cara Delevingne, Simone Ashley, Aishwarya Rai și însăși Nadia Comăneci. De asemenea, anul acesta marchează o premieră absolută pe catwalk-ul L’Oréal Paris: actrița Kristen Bell se va alătura spectacolului.

Pregătește-te să fii inspirată, salvează link-ul de mai sus și fii gata să urmărești un spectacol care pune solidaritatea feminină acolo unde îi este locul: în lumina reflectoarelor. Pentru că meriți!

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