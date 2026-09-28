Fotografiile de nuntă: cum să arăți natural și să nu regreți nimic când te uiți la album

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Fotografiile de nuntă: cum să arăți natural și să nu regreți nimic când te uiți la album

Nu ai nevoie de experiență în fața camerei pentru fotografii în care să te recunoști peste ani. Contează mai mult cum te simți în ziua nunții, cât timp îți lași între momente și cât de clar comunici cu fotograful. În continuare, descoperi pași practici care te ajută să obții un album sincer, relaxat și apropiat de stilul vostru.

1. Alege un fotograf al cărui stil te reprezintă

Înainte să alegi fotograful, privește galerii complete, nu doar imaginile selectate pentru social media. O nuntă include lumină de dimineață, ceremonie, portrete, cadre de familie, petrecere și situații neprevăzute. O galerie întreagă îți arată cum gestionează fotograful fiecare etapă.

Uită-te atent la expresiile oamenilor din fotografii. Dacă vrei imagini naturale, caută cadre cu mișcare, priviri spontane și interacțiuni reale, nu serii lungi de poziții rigide. Fotografia documentară poate funcționa bine dacă preferi să trăiești evenimentul, fără pauze frecvente pentru cadre regizate.

2. Spune clar ce vrei să păstrezi în album

Nu trebuie să îți placă fiecare tip de fotografie. Poate eviți cadrele foarte apropiate, privitul direct în obiectiv sau sesiunile lungi de portrete. Spune aceste lucruri de la început. Fotograful poate adapta direcțiile, distanța față de voi și timpul alocat fiecărui moment.

Pregătește o listă scurtă cu fotografiile care contează pentru tine. Notează, de exemplu, un portret cu bunicii, o fotografie cu frații, un cadru cu prietenii apropiați și imaginile din timpul pregătirilor. Alege o persoană din familie care recunoaște invitații importanți și o roagă să ajute la organizarea grupurilor.

Detaliile completează povestea zilei, mai ales în primele pagini ale albumului. Invitarea, buchetul, parfumul, pantofii și bijuteriile merită pregătite într-un singur loc, înainte să înceapă agitația. Pentru piese cu linii curate, care se văd bine atât în prim-plan, cât și în cadrele largi, poți explora selecția de bijuterii pentru mireasa.

Lasă spațiu și pentru lucrurile personale: o agrafă moștenită, un mesaj primit dimineața, o fotografie de familie sau o pereche de cercei pe care o porți des. Aceste obiecte oferă context, fără să încarce imaginile.

3. Fă o ședință de cuplu înainte de nuntă

O ședință foto de logodnă îți oferă ocazia să vezi cum te simți în fața aparatului, fără programul strâns din ziua evenimentului. Nu trata această experiență ca pe un test. Mergi, vorbește cu partenerul, opriți-vă la o cafea sau alegeți un loc în care vă petreceți timpul de obicei.

După ședință, oferă feedback concret. Poți spune că preferi mai multe cadre de la distanță, mai puține indicații sau imagini în care mergeți și interacționați. Aceste observații îl ajută pe fotograf să construiască o abordare mai apropiată de voi.

Mâinile apar frecvent în astfel de imagini, iar inelul se observă în gesturi simple, precum ținutul de mână sau ajustarea mânecii. Dacă alegi piesa înainte de ședință, poți lua în calcul un inel de logodna cu design proporționat și diamant creat în laborator, o opțiune apreciată de cei interesați de trasabilitate și materiale alese responsabil.

Alege o ținută în care te poți mișca. Blugii, o rochie pe care ai mai purtat-o sau un costum cu croială lejeră pot arăta mai firesc decât o alegere care te face să îți verifici constant postura.

4. Construiește un program care nu te grăbește

Graba se vede în expresii și în postură. Include cel puțin 30 de minute de rezervă între finalul pregătirilor și plecarea către ceremonie. Pune într-o cutie sau pe un umeraș toate obiectele de care ai nevoie: verighetele, pantofii, buchetul, accesoriile și parfumul.

Planifică portretele de cuplu în două reprize scurte. Poți aloca 15 sau 20 de minute după ceremonie și încă 15 minute spre apus. Astfel, nu lipsești mult de la invitați și ai fotografii în lumini diferite.

Verifică și planul pentru vreme. Dacă plouă, o terasă acoperită, o încăpere luminoasă sau umbrele simple, în culori apropiate de ținute, pot păstra ritmul zilei. Nu aștepta soluții improvizate în ultimul moment.

5. Folosește mișcări simple, în locul pozițiilor fixe

Rigiditatea apare de obicei când te întrebi ce faci cu mâinile. Alege acțiuni mici: ține partenerul de braț, aranjează discret buchetul, privește-l în timp ce mergeți sau șoptește-i ceva. Fotograful poate surprinde aceste gesturi fără să îți ceară o poziție complicată.

Nu căuta permanent obiectivul. Privește către partener, către invitați sau către un punct din apropiere. Dacă râzi, râzi. Dacă ai emoții, nu încerca să le ascunzi. Albumul va păstra mai bine ziua voastră dacă lasă loc expresiilor diferite, nu doar zâmbetelor largi.

Înainte de nuntă, testează ținuta completă. Stai jos, urcă scări, dansează și îmbrățișează pe cineva. Dacă rochia te strânge, pantofii alunecă sau sacoul limitează mișcarea, ajustează aceste detalii din timp. Confortul îți schimbă imediat postura.

După nuntă, selectează fotografiile pentru album cât amintirile sunt încă proaspete. Include portrete reușite, dar păstrează și cadrele cu familie, gesturile mici și scenele care explică atmosfera zilei. Așa vei avea un album care arată bine și care îți amintește, concret, cum ai trăit nunta.    

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Fashion emergency? 5 situații în care o pereche de pantofi cu toc te scoate instant din impas
Advertorial
Fashion emergency? 5 situații în care o pereche de pantofi cu toc te scoate instant din impas
Apa, primul pas în rutina de îngrijire
Advertorial
Apa, primul pas în rutina de îngrijire
7 soluții simple pentru o casă care miroase mereu plăcut
Advertorial
7 soluții simple pentru o casă care miroase mereu plăcut
L'Oréal Paris Le Défilé – Spectacolul suprem al puterii feminine, Nadia Comăneci pe catwalk și posibilitatea de a urmări totul LIVE!
Advertorial
L'Oréal Paris Le Défilé – Spectacolul suprem al puterii feminine, Nadia Comăneci pe catwalk și posibilitatea de a urmări totul LIVE!
Casa care se ridică mai repede decât te aștepți
Advertorial
Casa care se ridică mai repede decât te aștepți
Grădina care cerea mai mult decât te-ai așteptat
Advertorial
Grădina care cerea mai mult decât te-ai așteptat
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Antena 1
Nattasha Black, imagini din camera de dominatoare. Cum arată locul în care concunrenta de la Insula Iubirii își desfășoară meseria
Nattasha Black, imagini din camera de dominatoare. Cum arată locul în care concunrenta de la Insula Iubirii își desfășoară meseria
Andreea Popescu a făcut cunoștință cu iubita lui Rareș Cojoc. Ce spune despre întâlnirea cu actuala parteneră a fostului ei soț
Andreea Popescu a făcut cunoștință cu iubita lui Rareș Cojoc. Ce spune despre întâlnirea cu actuala parteneră a fostului ei soț
Cum arată Ioana Țiriac, singura fiică a lui Ion Țiriac. Are 28 de ani și este o apariție spectaculoasă
Cum arată Ioana Țiriac, singura fiică a lui Ion Țiriac. Are 28 de ani și este o apariție spectaculoasă
Maria Dragomiroiu nu-și aruncă niciodată părul după ce se tunde. Mirela Vaida a dezvăluit ce face artista cu el: „Îl îngroapă în…”
Maria Dragomiroiu nu-și aruncă niciodată părul după ce se tunde. Mirela Vaida a dezvăluit ce face artista cu el: „Îl îngroapă în…”
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Locul unde acasă devine, din nou, un sentiment
Locul unde acasă devine, din nou, un sentiment
Advertorial

+ Mai multe
7 beneficii ale decorurilor din flori artificiale
7 beneficii ale decorurilor din flori artificiale
Advertorial

+ Mai multe
Roborock lansează în România noile Qrevo Edge 2 Flow și Qrevo 2 Pro
Roborock lansează în România noile Qrevo Edge 2 Flow și Qrevo 2 Pro
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC