Flori pentru fiecare ocazie: idei practice de la Maison Dadoo

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Florile se cumpără, de cele mai multe ori, pe ultima sută de metri: îți amintești de o aniversare în drum spre casă sau afli cu o zi înainte că ești invitat undeva. Așa ajung pe masă buchete care nu spun mare lucru. Dacă ai câteva repere pentru situațiile care apar cel mai des, alegerea durează câteva minute și rezultatul se vede. Mai jos sunt ocaziile obișnuite și ce funcționează pentru fiecare.

Aniversări și momente importante în doi

Pentru aniversări de cuplu, cereri în căsătorie sau zile pe care vrei să le marchezi limpede, trandafirii rămân alegerea cea mai sigură: mesajul lor se înțelege fără explicații. Contează însă cum sunt lucrați. Un buchet special de trandafiri se deosebește de unul obișnuit prin numărul de fire, prin nuanța aleasă și prin felul în care e legat și ambalat.

Culoarea schimbă și ea tonul gestului. Roșul se potrivește relațiilor deja așezate, iar nuanțele de alb, crem sau piersică merg mai bine la început, când un gest prea apăsat poate părea forțat. Dacă nu ești sigur, un buchet în două nuanțe apropiate e o soluție care arată bine în aproape orice context.

Vizite, mulțumiri și ocaziile de zi cu zi

Nu toate florile se dau la evenimente. O vizită la cineva acasă, un mulțumesc pentru un coleg sau o masă de duminică cer ceva simplu, care nu pune presiune pe persoana care primește. Aici funcționează bine modelele de buchete garoafe, pentru că rezistă mult în vază, au un preț rezonabil și acoperă o gamă largă de culori, de la alb la roșu închis.

Regula care ajută în astfel de situații este simplă: un buchet mic, ales cu atenție, e aproape întotdeauna mai potrivit decât unul mare, cumpărat fără să te gândești unde va sta. Într-o bucătărie sau pe un birou, un aranjament voluminos devine repede incomod.

Evenimente planificate din timp

Nunțile, botezurile și evenimentele de firmă se discută cu câteva săptămâni înainte, pentru că presupun cantități mari și flori comandate special. Pentru astfel de situații alege o florarie care lucrează și cu evenimente, nu doar cu buchete la bucată: diferența se vede în capacitatea de a păstra aceeași paletă pe toate aranjamentele și de a livra la oră fixă.

Cere o discuție înainte de a plăti avansul și, dacă se poate, o mostră a aranjamentului de masă. Întreabă și ce se întâmplă dacă o floare din comandă nu ajunge în ziua respectivă — un florist cu experiență are deja o variantă de rezervă pregătită.

Idei rapide, când nu știi ce să alegi

Trei repere care rezolvă majoritatea situațiilor:

pentru cineva pe care îl cunoști puțin, alege alb și verde — se potrivesc cu orice interior;

pentru un birou, alege un buchet mic, care încape lângă un monitor;

pentru o casă cu copii mici sau cu persoane alergice, cere flori fără polen vizibil și fără parfum puternic.

Ce găsești la Maison Dadoo

Maison Dadoo funcționează ca florărie online, cu livrare rapidă la domiciliu în toată țara, și are și un spațiu fizic: L’Atelier, un magazin de aproximativ 140 de metri pătrați pe Strada Lt. Av. Radu Beller, în București. Pe lângă buchete și aranjamente, acolo găsești plante de interior și decorațiuni florale, iar florile pot fi văzute înainte de comandă, ceea ce ajută atunci când ai ceva anume în minte sau când comanzi pentru un eveniment.

Tot la L’Atelier se organizează workshopuri florale, pentru cine vrea să lucreze singur cu florile: cum se aleg, cum se combină și cum se îngrijesc ca să reziste mai mult. Sunt utile inclusiv dacă nu ai de gând să faci buchete des, pentru că te ajută să știi ce ceri atunci când comanzi.

Florile funcționează cel mai bine când sunt alese pentru o situație anume, nu pentru că așa se obișnuiește. Dacă ții minte trei lucruri — ocazia, locul în care ajung florile și persoana care le primește — alegerea nu mai cere timp. Restul poate fi lăsat în seama cuiva care lucrează cu flori în fiecare zi.

Foto: pexels.com

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