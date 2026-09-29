Oddly enough

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Uneori, cele mai bune combinații sunt cele care, teoretic, n-ar trebui să funcționeze. Alătură contraste, joacă-te cu proporții și combină piese care aparent n-au nimic în comun. Oricât de ciudat ar părea, s-ar putea să funcționeze perfect.

FOTOGRAFII: ȘTEFAN DANI

REALIZATOARE: DARIA GEORGESCU

Model: Paula Cioltean / One Models.

Machiaj: Alexandra Crăescu.

Coafură: Alexandra Ujvarosi / Endorphin Lab.

Asistente styling: Andra Avramescu, Alexandra Ciolan.

Asistentă machiaj: Alicia Lupescu / Endorphin Lab.

Locație: Studio82.

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