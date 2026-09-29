Oddly enough

Uneori, cele mai bune combinații sunt cele care, teoretic, n-ar trebui să funcționeze. Alătură contraste, joacă-te cu proporții și combină piese care aparent n-au nimic în comun. Oricât de ciudat ar părea, s-ar putea să funcționeze perfect.
FOTOGRAFII: ȘTEFAN DANI
REALIZATOARE: DARIA GEORGESCU
Model: Paula Cioltean / One Models.
Machiaj: Alexandra Crăescu.
Coafură: Alexandra Ujvarosi / Endorphin Lab.
Asistente styling: Andra Avramescu, Alexandra Ciolan.
Asistentă machiaj: Alicia Lupescu / Endorphin Lab.
Locație: Studio82.