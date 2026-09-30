Ce faci într-o vacanță în Thailanda când nu stai la plajă: 6 experiențe de încercat

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Poți să iubești zilele de plajă și totuși să nu vrei o vacanță petrecută doar între hotel și șezlong. În Thailanda, ai motive bune să îți lași câteva zile pentru altceva: o piață pe care o străbați cu barca, o rețetă pe care înveți să o gătești sau drumul spre nord, făcut într-un tren de noapte. Sunt moduri diferite de a cunoaște locurile, fără să renunți la odihnă.

Cele șase propuneri de mai jos sunt o selecție din programul cu 12 experiențe din circuitul complet prin Thailanda, care leagă Bangkok, Chiang Mai și Phuket. Pe acest traseu mergi cu Edy, omul din spatele Thailandezul. El călătorește cu grupul, te duce la experiențele din program și se ocupă de organizare la fața locului, de la transferuri și cazare până la desfășurarea fiecărei zile. Îl ai alături pe parcursul vacanței, inclusiv atunci când ai întrebări despre ce urmează sau ai nevoie de ajutor.

1. Două piețe pe care le descoperi în aceeași excursie

La Maeklong, tarabele sunt așezate de-a lungul șinelor. Când se apropie trenul, comercianții retrag copertinele și eliberează calea, apoi își reiau activitatea. Merită să privești și ce se întâmplă între trecerile lui: cumpărăturile, produsele de pe tarabe, felul în care funcționează acest spațiu atât de neobișnuit.

La Damnoen Saduak schimbi perspectiva, pentru că vizitezi piața plutitoare dintr-o barcă. Treci pe canale, pe lângă magazine și ambarcațiuni cu marfă, iar ghidul local te ajută să înțelegi ce vezi. Cele două piețe se află în afara Bangkokului și pot fi vizitate într-o singură excursie. Ia încălțăminte comodă și păstrează loc în program pentru opriri, nu doar pentru fotografia cu trenul.

2. Un curs de gătit care începe printre ingrediente

În Chiang Mai, lecția începe în piața Mae Hia Fresh. Înainte să ajungi la aragaz, descoperi ingredientele: galangal, frunze de lime, paste de curry și legume pe care poate le-ai întâlnit deja în farfurie, fără să știi cum se numesc. Turul include și degustări, așa că ai ocazia să pui întrebări pornind de la ce guști.

Apoi alegi două preparate din variantele propuse și le gătești cu ajutorul instructorilor. Fiecare participant lucrează cu propriile ustensile, iar la final servești la cină ceea ce ai pregătit. Nu ai nevoie de experiență în bucătărie. Poți să urmărești cum se schimbă gustul când adaugi câte un ingredient și să notezi ce ai vrea să încerci din nou acasă.

3. O dimineață în care observi elefanții

Vizita la sanctuarul din zona Chiang Mai îți oferă timp să afli despre elefanți de la oamenii care îi îngrijesc. Programul descris de organizator include observarea animalelor și a felului în care se hrănesc, fără plimbări călare. Când îi vezi de aproape, observi detalii care se pierd în fotografii: mișcările trompei, pașii și felul în care apucă hrana.

O astfel de vizită merită aleasă după activitățile concrete, nu doar după numele locului. Întreabă înainte cum se desfășoară interacțiunile și urmează indicațiile personalului. Explicațiile ghizilor despre alimentație, comportament și îngrijire te ajută să înțelegi ceea ce observi. Ai timp să pui întrebări, nu doar să treci mai departe după câteva fotografii.

4. O noapte în tren, între Bangkok și Chiang Mai

Uneori, drumul dintre două orașe merită la fel de multă atenție ca destinația. Trenul de noapte pleacă din Bangkok spre Chiang Mai, iar seara locurile se transformă în paturi. În varianta din program călătorești la clasa a doua, cu aer condiționat, într-un vagon comun, cu perdele la paturi.

Ai timp pentru câteva pagini dintr-o carte, o conversație sau pur și simplu pentru a te așeza după zilele petrecute în capitală. E util să ai la îndemână un strat de haine în plus, o mască de somn și dopuri de urechi. Confortul unui vagon comun este diferit de cel al unei camere de hotel, așa că dimineața următoare merită lăsată mai lejeră.

5. Rafting pe Mae Taeng, pentru o zi mai activă

Dacă îți place să alternezi plimbările prin oraș cu activități în natură, raftingul pe râul Mae Taeng poate fi partea mai solicitantă a călătoriei. Pleci din zona Chiang Mai spre râu, unde primești echipamentul și participi la instructaj înainte să urci în barcă.

Pe apă, atenția se mută de la peisaj la indicațiile ghidului și la mișcările celor din barcă. Traseul descris de organizator trece prin zone împădurite și porțiuni cu ape repezi. Discută înainte dacă activitatea ți se potrivește și ce condiții sunt în ziua respectivă, mai ales dacă nu ai mai făcut rafting. Pentru întoarcere, pune în bagaj un prosop și un schimb de haine uscate.

6. O excursie cu barca spre insula James Bond

Din Phuket poți pleca într-o excursie în golful Phang Nga, unde stâncile de calcar se ridică din apă. Oprirea cunoscută drept insula James Bond este ușor de recunoscut după forma stâncii Koh Tapu, dar ziua nu se rezumă la acest punct.

Programul include și o plimbare cu canoe în zona insulei Hong, explorarea peșterilor atunci când condițiile permit și prânzul într-un sat plutitor. Alternezi timpul petrecut în barcă cu opririle la mal și vezi peisajul de aproape, de la nivelul apei. Pregătește protecție solară și o husă pentru lucrurile care nu trebuie udate. Iar dacă vrei și puțină plajă, excursia are o oprire pe insula Naka.

O călătorie reușită îți lasă loc atât pentru curiozitate, cât și pentru pauze. Cu Edy alături, ai cu cine să descoperi toate aceste experiențe, iar el se ocupă de organizarea lor.

Pe Thailandezul poți vedea cum arată vacanțele în care pleci cu el. Citește programul complet, vezi cum se așază activitățile între zilele libere și spune-i ce ți-ar plăcea să descoperi. Discuția de dinaintea plecării este și ocazia de a-l cunoaște pe omul care va fi alături de tine în Thailanda.

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