Spotlight 2026: 19 instalații, 6 clădiri emblematice transformate prin video mapping, 3 seri de artă și lumină pe Calea Victoriei

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  . Actualizat 01.10.2026, 10:48,  de  Advertorial
Spotlight 2026: 19 instalații, 6 clădiri emblematice transformate prin video mapping, 3 seri de artă și lumină pe Calea Victoriei

Ediția se desfășoară sub tema PLAYGROUND' și aduce bucureștenilor 19 instalații imersive și video mapping pe Calea Victoriei, transformând orașul într-un teren de joacă digitală

Primăria Municipiului București, prin ARCUB, organizează între 9–11 octombrie 2026 cea de-a zecea ediție a Spotlight – International Light Art Festival, primul și cel mai amplu festival al luminii din Capitală, care atrage anual peste 300.000 de participanți. Ediția din acest an se desfășoară sub tema „PLAYGROUND' și aduce bucureștenilor 19 instalații imersive și spectacole de video mapping, transformând centrul orașului într-un teren de joacă digitală.

Traseul acestei ediții se extinde față de anul trecut, acoperind un tronson mai lung pe Calea Victoriei, între Hotelul Radisson Blu, Bucharest și intersecția cu Splaiul Independenței, la ARCUB – Hanul Gabroveni și în locațiile partenerilor Mega Mall și Promenada Mall.

Amploarea ediției aniversare se vede și în cifrele din spatele spectacolului: peste 7000 metri pătrați de spațiu expozițional pe Calea Victoriei, 16 artiști din 7 țări din toată lumea, peste 300 de tone de echipamente, 11 structuri și turnuri de proiecție, 20 de videoproiectoare laser și peste 200 de surse de lumină susțin cele trei seri de festival.

Tema ediției 2026: „PLAYGROUND' 

Tema ediției din acest an, PLAYGROUND, transformă Calea Victoriei într-un spațiu de explorare prin video mapping-uri și instalații vizuale. Conceptul pune accent pe interacțiunea dintre public, arhitectura orașului și noile tehnologii, prin lucrări care modifică percepția asupra spațiului urban și invită publicul să îl descopere într-un mod diferit. PLAYGROUND propune astfel un teren de experiment și explorare vizuală, în care clădirile și spațiile cunoscute ale orașului capătă noi forme și perspective prin lumină.

Curatorul Spotlight 2026 este Dorel Naste, director creativ premiat, fondator al Mindscape Studio, cu o vastă experiență în organizarea de evenimente de amploare și projection mapping. Absolvent al Universității Naționale de Arte din București (UNARTE), Dorel Naste îmbină o bază solidă în motion design tradițional cu o experiență practică în design interactiv și instrumente de programare vizuală. 

Ediția aniversară Spotlight înseamnă 19 instalații interactive de artă a luminii și proiecții de video mapping pe clădirile emblematice de pe traseu, create de artiști și studiouri din Elveția, Franța, Australia, Italia, Austria, Marea Britanie și România:

  • 6 spectacole de video mapping: fațadele Teatrului Odeon, Palatului Telefoanelor, Hotelului Novotel, Cercului Militar Național, Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest și ale Muzeului Național de Artă al României devin pânze digitale gigantice de proiecție, animate de forme fluide și jocuri de lumini;
  • 13 instalații imersive pe Calea Victoriei: lucrări interactive new media și forme organice luminoase care reacționează la mișcările trecătorilor, estompând granița dintre real și virtual;
  • Experiențe la ARCUB și în locațiile partenerilor: ARCUB – Hanul Gabroveni devine un nod central al festivalului, găzduind o instalație din cadrul festivalului, dar și conferințe și paneluri cu invitați internaționali. Experiența Spotlight se extinde și în spațiile partenerilor Mega Mall și Promenada Mall.

Program Spotlight #10 – „PLAYGROUND' | 9–11 octombrie 2026

Programul Spotlight 2026 începe vineri, 9 octombrie, de la ora 21:00 și se încheie la ora 23:00, și continuă sâmbătă, 10 octombrie și duminică, 11 octombrie, de la ora 19:00 până la ora 23:00.

Mai multe informații despre programul festivalului, harta traseului și instalațiile participante vor fi disponibile pe arcub.ro și spotlightfestival.ro.

Organizatori: Primăria Municipiului București, prin ARCUB 

Powered by: Raiffeisen Bank România

Parteneri: PPC Energie, NEPI Rockcastle, Mega Mall și Promenada Mall, NESCAFÉ, NESCAFÉ Dolce Gusto, Radisson Blu Hotel

Partener internațional: International Light Festivals Organisation (ILO)

Recomandat de: Kiss FM

Parteneri media: Radio România Actualități, Radio România Cultural, București FM, AGERPRES, Adevărul, Historia, Happ, Daily Magazine

Cu sprijinul: Apa Nova București, Direcția Generală Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, Compania Municipală Iluminat Public București, Societatea de Transport București (STB), Transport Public București-Ilfov (TPBI)

Mulțumim partenerilor instituționali: Hotel InterContinental Athénée Palace Bucharest, Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest, Cercul Militar Național, Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, Teatrul Odeon, Palatul Telefoanelor, Hotelul Novotel, Magazinul Muzica, Biblioteca Centrală Universitară, Muzeul Național de Artă al României.

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Detalii pe www.arcub.ro

Foto credit: ARCUB

Parteneriat Ringier România Spotlight 2026

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