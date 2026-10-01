GPeC SUMMIT 13 Octombrie aduce la București liderii industriei și răspunsuri concrete pentru viitorul comerțului online

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 01.10.2026, 17:11,  de  Advertorial
GPeC SUMMIT 13 Octombrie aduce la București liderii industriei și răspunsuri concrete pentru viitorul comerțului online

Neil Patel, Tudor Manea, Florian Arndt, A. Lee Judge, Irina Dietrich, Eden Bidani și lideri ai principalelor companii din piață urcă pe scena Teatrului Național București. Înscrierile se încheie pe 11 octombrie 2026.

Pe 13 octombrie, GPeC SUMMIT transformă Teatrul Național București în punctul de întâlnire al industriei de E-Commerce și Digital Marketing. Ediția aniversară de 21 de ani reunește o zi întreagă de conferință, GPeC Expo și networking, cu teme care influențează direct strategiile pentru finalul lui 2026 și pentru 2027: evoluția comerțului online românesc, schimbarea căutării în era AI, agentic shopping, noile repere pentru măsurarea conținutului, automatizarea relației cu clienții, instrumente AI pentru business și câștigarea încrederii consumatorilor.

Peste 800 de participanți C-level sunt așteptați la eveniment, alături de speakeri internaționali și lideri ai pieței locale. Înscrierile la GPeC SUMMIT se încheie pe 11 octombrie 2026, iar biletele sunt disponibile pe site-ul GPeC

O radiografie a comerțului online românesc și perspective pentru 2027

Conferința începe cu un dialog deschis cu Tudor Manea, CEO eMAG, moderat de Andrei Radu, CEO & Founder GPeC. Discuția va analiza evoluția comerțului online în primele trei trimestre ale anului, verticale aflate în creștere sau stagnare, impactul jucătorilor non-UE, evoluția consumului și a valorii medii a comenzilor, pregătirile pentru Black Friday 2026, precum și așteptările pentru finalul anului și începutul lui 2027.

Situația pieței va fi aprofundată într-un panel cu Adrian Mihai (FAN Courier), Adrian Negrescu (Frames), Arthur Rădulescu (MerchantPro), Emil Mitescu (UniCredit Consumer Financing), George Rășchitor (Sinaps Marketing) și Lucian Baltaru (SAMEDAY Group). Temele anunțate includ:

  • evoluția volumelor de curierat, categoriile de produse livrate și extinderea rețelelor OOH;
  • efectele taxei logistice de 25 de lei și ale taxei vamale europene de 3 euro pentru coletele non-UE sub 150 de euro;
  • impactul contextului economic și al costurilor de livrare asupra consumului;
  • evoluția platformelor SaaS, a noilor magazine online și a valorii medii a comenzilor;
  • adopția soluțiilor BNPL și rolul lor în creșterea conversiei;
  • canalele și formatele de marketing care mai livrează rezultate, într-un context cu costuri în creștere.

De la Google Rankings la AI Answers

Neil Patel, unul dintre cei mai cunoscuți experți internaționali în Digital Marketing, va susține keynote-ul „From Google Rankings to AI Answers: How to Stay Visible'. Sesiunea pornește de la o realitate care schimbă regulile vizibilității online: utilizatorii primesc tot mai des răspunsuri directe de la instrumentele AI și descoperă informații pe numeroase platforme, nu doar în rezultatele tradiționale Google.

Participanții vor afla cum evoluează optimizarea organică spre Generative Engine Optimization și Search Everywhere Optimization, unde merită concentrate eforturile și cum trebuie adaptată strategia pentru ca brandurile să rămână vizibile atunci când descoperirea se mută dincolo de clasamentul clasic al motoarelor de căutare.

Agentic shopping, măsurarea conținutului și 20 de instrumente AI pentru business

A. Lee Judge, Content Marketing Expert, va pune sub semnul întrebării atribuirea clasică în keynote-ul „The End of Attribution: New KPIs You Can Stand On'. Într-un ecosistem afectat de reguli de confidențialitate, limitări de tracking și căutări fără click, el va prezenta cinci indicatori noi pentru evaluarea conținutului, formulele lor și reperele relevante inclusiv în conversația cu un CFO.

Irina Dietrich, Senior Advertising Solutions Architect Google, va explica modul în care căutarea se transformă într-un agent personal, orientat spre sarcini și intenții complexe. Sesiunea „Winning the Agentic Shopper with Google AI and Merchant Excellence' va arăta de ce feed-ul de produse devine o bază de date a adevărurilor comerciale și cum pot retailerii să își îmbogățească datele pentru a câștiga vizibilitate și încredere în căutarea conversațională.

Florian Arndt, antreprenor și AI Director cunoscut drept „AI Pope', aduce pe scena GPeC o sesiune de infotainment dedicată celor „Twenty (20) AI Tools to Revolutionize Your Business'. Prezentarea va combina demonstrațiile practice cu o apariție inedită alături de un robot și va trece în revistă instrumente care pot schimba procesele și productivitatea companiilor.

În plus, Diana Anghelescu, Sales Director Get Response în România, va explica felul în care automatizarea ciclului de viață al clientului poate transforma cumpărătorii ocazionali în clienți loiali.

Încrederea și autenticitatea devin noi pârghii de conversie

Într-un internet în care imaginile de produs, recenziile, conținutul UGC și chiar magazinele pot fi generate sau falsificate cu AI, Eden Bidani, Messaging Engineer, va prezenta semnalele de încredere greu de imitat și modul în care acestea pot fi integrate în paginile de produs, recenzii și experiența de cumpărare. Mesajul central al sesiunii „Its not your fault, but you do have to fix it' este clar: dovezile verificabile de încredere devin pârghii directe de conversie.

Tedy Necula, regizor și fondator Necula Agency, completează această perspectivă cu sesiunea „Încrederea nu poate fi generată: Cum construiești un sistem de leaduri cu conținut video autentic'. Pornind de la campanii reale, el va arăta cum pot brandurile să transforme oamenii și poveștile autentice din interiorul companiei într-un sistem de conținut pentru YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook și TikTok.

GPeC Expo și networking cu întreaga industrie

GPeC Expo se desfășoară în paralel cu conferința, între orele 08:00 și 19:00, și reunește peste 20 de furnizori de servicii E-Commerce și Digital Marketing, alături de furnizori de experiențe. Participanții pot discuta direct despre soluții, colaborări și parteneriate, iar pauzele de cafea și prânzul devin contexte dedicate întâlnirilor de business.

De asemenea, zona de Expo găzduiește și o serie de startup-uri cu servicii & tehnologii dedicate industriei de digital. 

Participanții pot folosi aplicația de networking GPeC pentru a stabili întâlniri și a face schimb de date de contact.

Înscrierile se încheie pe 11 octombrie

Ultima zi de înscriere la GPeC SUMMIT este 11 octombrie 2026. Accesul la conferință și la GPeC Expo este disponibil prin biletele GPeC SUMMIT, iar beneficiile diferă în funcție de tipul de bilet ales. Agenda completă, detaliile despre bilete și formularul de înscriere sunt disponibile pe https://www.gpec.ro/gpec-summit-octombrie/ 

Despre GPeC

De 21 de ani, GPeC contribuie la dezvoltarea pieței de E-Commerce și Digital Marketing prin conferințe, programe educaționale, networking și inițiative dedicate magazinelor online și furnizorilor de servicii. Evenimentele GPeC reunesc specialiști internaționali, lideri ai pieței locale și comunitatea de business, cu accent pe informație aplicabilă, schimb de experiență și parteneriate relevante.

GPeC 2026 este un eveniment fulfilled by eMAG

Gold Partner: FAN Courier

Supported by: Google

Recommended Payment Processor: NETOPIA Payments

Eveniment susținut de: Auchan, Banca Transilvania, Debonaire, DWF, eMAG Marketplece, euPlatesc.ro, GetResponse, GTS, Innobyte, Limitless Agency, MD Promo, MerchantPro, OpticommAIPayU, PTT Express, RTB House, Shopfully, Sinaps, TrustMate, Unicredit Consumer FinancingVISA.

Parteneri Media Principali: Știrile PRO TV, VOYO

Partener Media Strategic: Ringier România

Official Radio: KISS FM

Official Hosting: cyber_Folks

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Produsele refill ale L’Oréal Groupe: mai puțin ambalaj, aceeași rutină de beauty
Advertorial
Produsele refill ale L’Oréal Groupe: mai puțin ambalaj, aceeași rutină de beauty
Acid glicolic vs acid azelaic pentru ten cu tendință acneică
Advertorial
Acid glicolic vs acid azelaic pentru ten cu tendință acneică
Bucureștiul devine capitala mondială a spectacolelor în sauna: Sauna Fest 2026 aduce peste 800 de experiențe la Therme Bucuresti
Advertorial
Bucureștiul devine capitala mondială a spectacolelor în sauna: Sauna Fest 2026 aduce peste 800 de experiențe la Therme Bucuresti
Oscar a câștigat Red Bull SoundClash 2026 în duelul cu Smiley
Advertorial
Oscar a câștigat Red Bull SoundClash 2026 în duelul cu Smiley
Curățenia de zi cu zi fără efort: cum te ajută un aspirator vertical Rowenta
Advertorial
Curățenia de zi cu zi fără efort: cum te ajută un aspirator vertical Rowenta
Cum modernizezi instalația termică într-un apartament de bloc vechi
Advertorial
Cum modernizezi instalația termică într-un apartament de bloc vechi
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Antena 1
Ce a făcut-o pe mama lui Valerie Lungu să izbucnească în lacrimi la nunta fiicei sale. „Emoțiile au fost mult mai profunde”
Ce a făcut-o pe mama lui Valerie Lungu să izbucnească în lacrimi la nunta fiicei sale. „Emoțiile au fost mult mai profunde”
Cum se menține Diana Munteanu în formă. Exercițiile pe care vedeta Antena 1 le face pentru abdomen la reformer
Cum se menține Diana Munteanu în formă. Exercițiile pe care vedeta Antena 1 le face pentru abdomen la reformer
Paula a primit un buchet de flori la Mireasa: Direct din Culise. Andreea Frățilă: „Ești curioasă de la cine este?”
Paula a primit un buchet de flori la Mireasa: Direct din Culise. Andreea Frățilă: „Ești curioasă de la cine este?”
Fostul iubit al Emei Uta a ajuns la tribunal. Astăzi se judecă ordinul de protecție după acuzațiile de agresiune
Fostul iubit al Emei Uta a ajuns la tribunal. Astăzi se judecă ordinul de protecție după acuzațiile de agresiune
Unica.ro
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Ochelari sau lentile de contact- cum găsești soluția potrivită pentru vederea de zi cu zi
Ochelari sau lentile de contact- cum găsești soluția potrivită pentru vederea de zi cu zi
Advertorial

+ Mai multe
Pe 30 septembrie începe Romanian Jewelry Week VII
Pe 30 septembrie începe Romanian Jewelry Week VII
Advertorial

+ Mai multe
Cum să obții efectul Doll Eyes cu extensii de gene?
Cum să obții efectul Doll Eyes cu extensii de gene?
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC