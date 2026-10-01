Acid glicolic vs acid azelaic pentru ten cu tendință acneică

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  de  ELLE
Acid glicolic vs acid azelaic pentru ten cu tendință acneică

Când ai un ten cu tendință acneică, rutina de îngrijire poate deveni rapid copleșitoare: îți dorești să reduci imperfecțiunile, să controlezi excesul de sebum, să îmbunătățești textura pielii și, în același timp, să eviți iritațiile. Când vine vorba despre acnee și ten gras, două ingrediente sunt menționate foarte des: acidul glicolic și acidul azelaic. Deși ambele pot susține un aspect mai uniform al pielii, ele nu acționează identic. Aceste ingrediente au roluri diferite în îngrijirea pielii; compatibilitatea acestora poate depinde de formulele produselor și de toleranța pielii.

De ce contează alegerea ingredientelor potrivite pentru tenul cu tendință acneică

Un ten cu tendință acneică are nevoie de o îngrijire eficientă, dar și de blândețe. Excesul de sebum, porii încărcați, coșurile recurente, petele post-acneice și textura neuniformă ne pot tenta să folosim multe produse active simultan. Folosirea produselor care nu sunt potrivite pielii poate provoca disconfort sau iritații., de aceea, integrarea acidului glicolic și a acidului azelaic trebuie făcută conform recomandarilor personalizate pentru tipul de ten.

Ce face acidul glicolic pentru ten

Acidul glicolic este un ingredient exfoliant. Efectul produsului asupra aspectului pielii depinde de formula și recomandarea de utilizare a acestuia.

Ce face acidul azelaic pentru ten

Acidul azelaic este diferit de acizii exfolianți clasici. Este utilizat în unele produse de îngrijire a pielii pentru acnee, roșeață, pete post-acneice și nuanță neuniformă. Acesta poate susține diminuarea aspectului imperfecțiunilor, poate contribui la uniformizarea tonului pielii și poate fi util atunci când coșurile lasă urme vizibile. Toleranța și compatibilitatea depind de produs și de pielea fiecărei persoane.

Cum le integrezi în rutina de îngrijire 

O rutină eficientă nu trebuie să fie complicată. Pentru ten gras sau ten cu tendință acneică, baza rămâne aceeași: curățare blândă, îngrijire adaptată nevoii pielii, hidratare și protecție solară. Acidul glicolic și acidul azelaic pot fi introduse peste această bază, nu în locul ei. Dacă apare disconfort sau iritație, întrerupe utilizarea, iar pentru simptome persistente, consulta sfatul unui medic.

Pot fi combinate acidul glicolic și acidul azelaic?

Da, pot exista în aceeași rutină, dar nu este recomandat să fie introduse simultan, mai ales dacă pielea nu este obișnuită cu ingrediente active. O posibilă folosire este alternarea: acid azelaic în zilele fără exfoliere și acid glicolic seara. Frecvența de utilizare trebuie să respecte instrucțiunile produsului; produsele cu formule diferite pot avea recomandări diferite.

Greșeli frecvente în folosirea ingredientelor active pentru acnee

  • Folosești prea mulți acizi în aceeași rutină și pielea devine iritată.
  • Aplici acid glicolic zilnic de la început, fără perioadă de adaptare.
  • Sari peste crema hidratantă, de teamă că îți va îngrășa tenul.
  • Nu aplici SPF dimineața, deși folosești ingrediente active.
  • Combini acizi, retinoizi și îngrijire anti-acnee fără să urmărești reacția pielii.
  • Renunți prea repede, înainte ca rutina să aibă timp să devină eficientă.

Dacă pielea ta are nevoie de ambele beneficii, le poți include în rutină, dar treptat, cu pauze și în funcție de toleranța tenului. În cazul acneei severe, dureroase sau persistente, cel mai sigur este să ceri recomandarea unui medic dermatolog.

Întrebări frecvente

Pot folosi acid glicolic și acid azelaic în aceeași zi?

În unele rutine, da, dar la început este mai prudent să le alternezi. Astfel reduci riscul de iritație și îți dai seama mai ușor cum reacționează pielea la fiecare ingredient.

Acidul glicolic este bun pentru acnee?

Poate ajuta indirect, prin exfoliere și prin îmbunătățirea texturii pielii, dar nu este singura soluție pentru acnee. Este mai potrivit când ai pori încărcați, ten tern sau semne post-acneice.

Acidul azelaic ajută la petele post-acneice?

Da, poate contribui la uniformizarea nuanței pielii și la reducerea aspectului petelor post-acneice, mai ales când este folosit consecvent și împreună cu protecție solară zilnică.

Cât de des pot folosi acid glicolic?

Poți începe cu o dată pe săptămână, apoi poți crește la 2 ori pe săptămână dacă pielea îl tolerează bine. Frecvența potrivită depinde de sensibilitatea pielii și de restul produselor din rutină. Dacă ai întrebări despre utilizare, cere sfatul unui specialist.

Este necesar să folosesc SPF când folosesc acizi?

Da. SPF-ul este recomandat, mai ales când folosești ingrediente care exfoliază sau susțin uniformizarea pielii. 

Ce fac dacă pielea se irită?

În caz de iritație, întrerupe utilizarea produsului și consultă instrucțiunile de pe ambalaj. Dacă simptomele persistă, e recomandat să te adresezi unui medic.

Concluzie

Acidul glicolic și acidul azelaic sunt ingrediente utilizate în produsele pentru îngrijirea tenului cu tendință acneică. Acidul glicolic poate susține exfolierea și netezirea pielii, în timp ce acidul azelaic poate fi util pentru imperfecțiuni, roșeață și pete post-acnee. Secretul nu este să le folosești pe ambele, cât mai des, ci să construiești o rutină pe care pielea ta o poate tolera și de care are nevoie: consecventă, echilibrată și completată zilnic de protecție solară.

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