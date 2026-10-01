Fundația Renașterea împlinește 25 de ani de activitate și continuă tradiția Iluminării în Roz

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Fundația Renașterea marchează, astăzi, 25 de ani de activitate dedicată sănătății femeilor din România și continuă, ca în fiecare an, pe 1 octombrie, tradiția Iluminării în Roz, eveniment simbol al luptei împotriva cancerului de sân, organizat cu ocazia Zilei Naționale de Luptă împotriva Cancerului de Sân.

Anul acesta, la București, lumina roz va îmbrăca clădirea Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu', într-un gest simbolic prin care Fundația Renașterea atrage atenția asupra importanței prevenției, a controalelor medicale periodice și a accesului la diagnostic precoce.

Printre participanții la eveniment se vor număra personalități din mediul medical, cultural și social, autorități locale și centrale, diplomați, alături de membrele Boardului Fundației și de supraviețuitoare ale cancerului, care dau mărtruire despre puterea prevenției și a solidarității.

Iluminarea în Roz este mai mult decât un moment simbolic. Este un mesaj adresat femeilor, familiilor și comunităților: cancerul de sân poate fi depistat la timp și poate fi tratat.

„De 25 de ani, Fundația Renașterea este alături de femeile din România, promovând prevenția și accesul la investigații medicale care pot salva vieți. Iluminarea în Roz ne reamintește, în fiecare an, că dincolo de acest gest simbolic există o responsabilitate reală: aceea de a vorbi despre prevenție, de a încuraja controalele periodice și de a sprijini femeile să ajungă la medic la timp.



Ne dorim ca mesajul nostru să ajungă în cât mai multe comunități și să contribuie la o mai bună înțelegere a importanței depistării precoce. În spatele celor 25 de ani ai Fundației Renașterea se află mii de povești de viață, lacrimi, curaj și speranță. Pentru mine, cea mai mare bucurie este să întâlnesc femei care au învins boala și să știu că am putut contribui la șansa lor de a-și continua povestea alături de cei dragi. Fiecare viață salvată ne amintește de ce am început și de ce nu avem voie să ne oprim. Le mulțumim tuturor instituțiilor, partenerilor și oamenilor care ni se alătură și care, împreună cu noi, susțin sănătatea femeilor din România. După 25 de ani, cred cu aceeași putere că prevenția salvează vieți!' — Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea

25 de ani în slujba sănătății femeilor

Înființată în anul 2001, Fundația Renașterea a adus în atenția publicului din România importanța prevenției și depistării precoce a cancerului de sân și de col uterin. De-a lungul celor 25 de ani, organizația a dezvoltat programe de informare și educare, a oferit investigații medicale și consiliere pacientelor oncologice și a contribuit la apropierea serviciilor de prevenție de femeile din comunități vulnerabile:

Peste 134.216 investigații medicale efectuate în Centrele Medicale Renașterea.

efectuate în Centrele Medicale Renașterea. Peste 43.517 de teste medicale gratuite (Babeș-Papanicolau și mamografii) oferite prin Unitățile Mobile în comunități rurale și orașe mici.

(Babeș-Papanicolau și mamografii) oferite prin Unitățile Mobile în comunități rurale și orașe mici. 6.400 de paciente diagnosticate în centrele Fundației și Unitățile Mobile, cu șansa de a începe tratamentul la timp.

în centrele Fundației și Unitățile Mobile, cu șansa de a începe tratamentul la timp. 75 campanii de informare și educație pentru sănătate.

de informare și educație pentru sănătate. Ziua Națională (1 octombrie) – La inițiativa Fundației Renașterea, în anul 2014, Parlamentul României a declarat ziua de 1 octombrie ca Zi Națională de luptă împotriva cancerului de sân.

– La inițiativa Fundației Renașterea, în anul 2014, Parlamentul României a declarat ziua de 1 octombrie ca Zi Națională de luptă împotriva cancerului de sân. Peste 2.750 de peruci donate pacientelor oncologice din România prin Campania Brave Cut. În cadrul campaniei au fost primite peste 36.000 de codițe de păr donate de femei și copii din România și diaspora.

pacientelor oncologice din România prin Campania Brave Cut. În cadrul campaniei au fost primite peste 36.000 de codițe de păr donate de femei și copii din România și diaspora. Campanii naționale de informare și conștientizare, prin care sute de mii de femei au primit mesaje esențiale despre autoexaminare, screening și prevenție.

de informare și conștientizare, prin care sute de mii de femei au primit mesaje esențiale despre autoexaminare, screening și prevenție. Coaliția pentru Sănătatea Femeii – Parteneriat cu organizații nonguvernamentale, asociații de pacienți, reprezentanți ai sistemului medical, companii, autorități și reprezentanți ai mass-media pentru a crea cadrul propice pentru susținerea adecvată a Sănătății Femeii în România.

– Parteneriat cu organizații nonguvernamentale, asociații de pacienți, reprezentanți ai sistemului medical, companii, autorități și reprezentanți ai mass-media pentru a crea cadrul propice pentru susținerea adecvată a Sănătății Femeii în România. Race for the Cure România – 12 ediții ale evenimentului sportiv de conștientizare a importanței prevenției cancerului de sân.

O inițiativă națională pentru sănătatea femeilor

În 2026, inițiativei Fundației Renașterea i se alătură clădiri reprezentative din mai multe orașe ale țării, care vor fi iluminate în roz în seara de 1 octombrie: Alba Iulia (Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan', Transilvania Medical Clinic, Amethyst, Clinica Elysee, Spitalul Dr. Holhoș, Clinica Gynlife, Clinica Prevet, Mercure City Mall Alba Iulia, Palatul Apor), Brașov (Primăria și literele de pe Tâmpa), Brăila (Brăila Mall), Caracal (Primăria, Teatrul Național, Biblioteca), Chișinău (Arcul de Triumf), Cluj-Napoca (Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță'), Constanța (Cazinoul, City Park Mall Constanța), Craiova (Universitatea de Medicină și Farmacie), Galați (Clădirea Consiliului Județean), Iași (Palatul Roznovanu – sediul Primăriei, Muzeul Unirii), Mioveni (Primăria), Oradea (Primăria), Pașcani (Casa Municipală de Cultură „Mihail Sadoveanu'), Râmnicu Vâlcea (Shopping City Râmnicu Vâlcea), Sibiu (Primăria).

În București va mai fi iluminat în roz și Turnul Televiziunii Române.

Mesajul „Iluminării în Roz' va ajunge în acest an și în spitalele partenere ale proiectului DARIA „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces', un program național dedicat prevenirii, depistării precoce (screeningului) și diagnosticării cancerului de sân, coordonat de Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță' din Cluj-Napoca, în care Fundația Renașterea este partener. În semn de susținere a mesajului nostru comun, vor fi iluminate în roz mai multe clădiri în care își desfășoară activitatea, printre care Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță' din Cluj-Napoca.

Evenimentul face parte dintr-o inițiativă globală în cadrul căreia clădiri-emblemă precum Empire State Building (New York), Turnul Perla Orientului (Shanghai), Opera din Paris sau Muzeul Britanic (Londra) au fost iluminate în roz – culoarea simbol a luptei împotriva cancerului de sân.

Pe 1 octombrie, jurnaliști și reprezentanți ai mai multor posturi de televiziune vor purta fundița roz, simbol al luptei împotriva cancerului de sân, pentru a susține mesajul de conștientizare și importanța prevenției.

În continuarea eforturilor de a aduce prevenția mai aproape de femei, Fundația Renașterea, împreună cu NEPI Rockcastle, va marca pe 5 octombrie 2026, la București, un nou moment important al parteneriatului, în cadrul unui eveniment de lansare a proiectului național „Prevenția salvează vieți', care va avea loc la Promenada Mall începând cu ora 12:00 în Piațeta Intersport.

Reprezentanții mass-media sunt invitați să participe la eveniment și să afle mai multe despre această inițiativă dedicată sănătății femeilor.

Pe parcursul lunii octombrie, dedicată prevenției și luptei împotriva cancerului de sân, mai multe companii de retailer au ales să susțină această campanie prin promovarea mesajelor de prevenție prin intermediul magazinelor unde își desfășoară activitatea. Anul acesta Marks&Spencer donează 10 lei din vânzarea fiecărui sutien în perioada 1-31 octombrie, Primark contribuie cu un procent din vânzări și donațiile făcute la casele de marcat, iar OZ Style, business românesc cu produse pentru îngrijirea părului, donează 10% din încasările din luna octombrie. Oaspeții Corinthia Hotel vor fi informați pe parcursul lunii octombrie cu privire la importanța prevenției și necesitatea controalelor medicale periodice.

Mulțumim pentru implicare tuturor companiilor și instituțiilor care s-au alăturat celei de-a 25-a ediții a Iluminării în Roz, contribuind prin donații, produse și servicii la susținerea programelor de prevenție și diagnostic precoce!

Parteneri: Nepi Rockcastle, Eli Lilly, Regina Maria, Xella Holcim, Kultho Forever Diamonds, Super Foundation;

Sponsori gold: Catena, CEC Bank, Banca Transilvania, Douglas, Astra Zeneca, Gilead, MSD, Novartis, Primark;

Susținători: Aqua Carpatica, Roche, Pfizer, Marks & Spencer, Jidvei, OZ Style, My K Romania;

Partener media principal: PRO TV; Partener media oficial: TVR;

Parteneri media: Antena 3 CNN, Kanal D, Trinitas TV, United Media Services, Agerpres, Alist Magazine, Kiss FM, Magic FM, Rock FM, Radio Trinitas, Radio România Actualități, Radio București FM.

Iluminarea în Roz rămâne un apel la responsabilitate și implicare. Fiecare femeie merită acces la informație, prevenție și servicii medicale, iar fiecare gest de susținere contribuie la construirea unei comunități mai informate și mai atente la sănătatea femeilor.



Prevenția salvează vieți!

Cancerul de sân în România – prevenția și depistarea precoce contează

Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor, la nivel mondial și în România. Potrivit estimărilor GLOBOCAN 2022, în România au fost înregistrate 12.685 de cazuri noi de cancer de sân, reprezentând 26,8% din totalul cazurilor noi de cancer în rândul femeilor.

La nivel global, în 2022 au fost estimate peste 2,3 milioane de cazuri noi de cancer de sân. Depistarea precoce și accesul la servicii medicale adecvate sunt esențiale pentru identificarea bolii în stadii în care tratamentul poate avea rezultate mai bune.

Prin activitatea sa, Fundația Renașterea promovează informarea corectă, controalele medicale periodice și accesul la investigații, încurajând femeile să discute cu medicul despre opțiunile de prevenție și screening potrivite vârstei și istoricului lor medical.

Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și una dintre principalele cauze de deces oncologic. Însă, atunci când este depistat la timp, șansele de tratament și vindecare sunt foarte mari.

1 din 8 femei va fi diagnosticată cu cancer de sân de-a lungul vieții;

80% dintre cazuri pot fi vindecate, dacă boala este descoperită în stadiu incipient;

Screeningul periodic reduce semnificativ mortalitatea prin cancer de sân;

Conform datelor Agenției Internaționale pentru Cercetare în domeniul Cancerului (IARC) din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), la nivel mondial, cancerul de sân cu peste 2,26 milioane de cazuri estimate, a devenit în 2020, pentru prima dată, cel mai frecvent tip de cancer depășind cancerul pulmonar (2,20 milioane);

În rândul femeilor, la nivel mondial, cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer înregistrat cu 2.261.419 cazuri noi diagnosticate anual, de aproape 3 ori mai mult decât cancerul colorectal (865.630 cazuri noi) și cancerul de plămân (770.828 cazuri noi);

În România, cancerul de sân ocupa în 2020 prima poziție cu o pondere a cazurilor noi de 12.085 cazuri noi, la mare distanță de cancerul de colon (5.331 cazuri noi) și cancerul de col uterin (3.380 cazuri noi);

Cele mai scăzute rate ale mortalității prin cancer mamar s-au înregistrat în Spania, Finlanda, Suedia, Malta, Lituania, iar cele mai ridicate au fost în Slovacia, Polonia, Cipru și Ungaria. România, deși are una din cele mai scăzute rate de incidență (ASR 113.1‰ femei) comparativ cu media europeană (142.8‰ femei), are o rată standardizată a mortalității prin cancer de sân (36.2‰ femei) mai ridicată decât media europeană (34.1‰ loc).

Informații despre Fundația Renașterea și Iluminarea în Roz

Fundația Renașterea este o organizație neguvernamentală, înființată în anul 2001, care a primit statut de Organizație de Utilitate Publică în anul 2007. Misiunea Fundației Renașterea este aceea de a promova importanța prevenției și depistării precoce a cancerului de sân și de col uterin, de a oferi investigații medicale gratuite și consiliere pacienților oncologici.

Alăturându-se Inițiativei Mondiale de Iluminare în Roz ca simbol al luptei împotriva cancerului de sân, anual, la 1 octombrie, Fundația Renașterea organizează evenimentul Iluminare în roz a unor clădiri reprezentative din București și din alte orașe din țară. În 2014, în urma demersurilor făcute de Fundația Renașterea, Senatul României a declarat 1 Octombrie Zi Națională de Luptă Împotriva Cancerului de Sân.

Câteva dintre clădirile reprezentative ale lumii care s-au îmbrăcat în culoarea speranței sunt: Empire State Building New York – SUA, Turnul Perla Orientului din Shanghai – China, Muzeul Britanic din Londra – Anglia, Opera din Paris – Franța.

În București, au fost iluminate în roz: Ateneul Român (2001), Muzeul George Enescu (2002), Teatrul Național (2003), Palatul C.E.C. (2004), Biblioteca Centrală Universitară (2005), Muzeul Național de Artă (2006), Cercul Militar Național (2007), Arcul de Triumf (2008), Institutul Oncologic din București (2009), Palatul Parlamentului (2010), Palatul de Justiție (2011), Banca Națională a României (2012), Academia de Studii Economice (2013), Muzeul Național al Țăranului Român (2014), Facultatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila' (2015), Muzeul Național de Artă al României (2016), Globalworth Tower și City Tower (2017), Ateneul Român (2018), Palatul Ministerului Agriculturii (2019), Spitalul Clinic Colțea (2020), Palatul Marmorosch (2021), Palatul CEC (2022), Casa Mița Biciclista (2023), Academia Română (2024), Palatul Cotroceni (2025).

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