Electric Castle și NEPI Rockcastle dau bis campaniei de upcycling prin a treia ediție: „It’s not goodbye, it’s worn at last”

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Electric Castle și NEPI Rockcastle dau bis campaniei de upcycling prin a treia ediție: „It’s not goodbye, it’s worn at last”

Campania de colectare de haine uzate are loc în 3 orașe.

După două ediții care au adus împreună comunitatea în jurul ideii de reutilizare creativă, Electric Castle și NEPI Rockcastle dau bis campaniei de upcycling. Campania de colectare de haine uzate „Its not goodbye, its worn at last', începe azi, 2 octombrie, la Promenada Mall București, unde, până pe 11 octombrie, oamenii sunt invitați să aducă hainele pe care nu le mai poartă la punctul de colectare de la etajul 1 al centrului comercial. 

Hainele colectate vor intra într-un proces de sortare și transformare, pentru a primi o nouă viață. Campania va continua, ulterior, în City Park Mall Constanța, în perioada 15–21 octombrie, și la Promenada Mall Sibiu, între 24 și 31 octombrie.

Sub conceptul „ Its not goodbye, its worn at last', oamenii sunt încurajați să își doneze hainele pe care nu le mai poartă. În loc să rămână uitate în dulap, acestea sunt colectate si apoi, în urma unui proces de sortare, cele care pot primi o noua viață ajung în atelierul Velements, unde vor fi transformate în noi piese ale unei colecții-capsulă. Articolele care nu pot fi utilizate pentru piese vestimentare vor avea, la rândul lor, o nouă destinație, fiind transformate în fibre și materiale de umplutură pentru jucării.

Ideea de a transforma materiale existente în obiecte noi a fost testată și de public, în această vară, la Electric Castle, într-un atelier în care participanții au realizat tote bags din mesh-uri folosite anterior în campaniile de promovare. Materialele au primit astfel o nouă destinație, sub forma unor accesorii fashion care pot fi folosite zi de zi. 

La concerte, uneori cele mai bune momente vin la bis. Credem că și hainele merită unul. Prin upcycling, materialele revin într-o formă nouă și demonstrează că sustenabilitatea poate fi creativă, actuală și cool', spune Tudor Costinaș, Head of Communications Electric Castle.

În cele trei puncte de colectare, pot fi donate haine din orice tip de material, de preferat curate, cu excepția încălțămintei, lenjeriei sau accesoriilor. Toate articolele colectate vor trece ulterior printr-un proces de igienizare și sortare. 

Campania de reciclare a ajuns la cea de a 3-a ediție, până în prezent fiind colectate peste 3 tone de haine din care au fost realizate sute de articole de îmbrăcăminte, accesorii și obiecte de design interior. Toate piesele vestimentare ce vor fi create prin noua colectă vor fi ulterior donate, continuându-și astfel povestea, într-o formă nouă.

Cei care participă la campanie pot intra și în cursa pentru un abonament la Electric Castle 2027. Mai multe informații despre mecanismul campaniei, punctele de colectare și premiile oferite sunt disponibile pe electriccastle.ro/wornatlast

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Despre Promenada Mall

Cu un mix de branduri de renume internațional și o gamă bogată de restaurante și servicii, Promenada Mall, parte a grupului Nepi Rockcastle, pune la dispoziția clienților o experiență completă de shopping. Având un design modern în linie cu arhitectura urbană din zona de nord a capitalei, Promenada Mall este situat pe Calea Floreasca nr 244-246, Sector 1 București, cu acces facil la mijloacele de transport public, într-una din cele mai moderne zone ale orașului.

Promenada găzduiește peste 150 de magazine, printre care se numără branduri premium precum Elisabeta Franchi, Hardot, Patrizia Pepe, Coccinelle, Furla, Rituals, LIU JO, GUESS, Musette, Kultho, Bijuteria Teilor, grupuri de renume ca Inditex, cu brandurile Massimo Dutti, Oysho, ZARA, ZARA HOME, Bershka și Stradivarius, Peek & Cloppenburg, Lunet, Murmur și Dualitae în exclusivitate în România, Mens Cave, Intimissimi, magazine pentru copii, de sport, frumusețe și timp liber, dar și cafenele de specialitate precum Boiler. Ofertei de magazine i se adaugă o gamă largă de servicii precum SKKIN-Korean Facial Express, Asian Vitality SPA, The BAR Salon, Salon Yvonne, Floria, Needle Atelier de retuș, ECO CLEAN, Diamond Car Wash, agenția de turism DERTOUR, Flanco și o varietate de servicii bancare.

Terasa verde, de peste 4000 mp este o adevărată oază urbană, care invită vizitatorii la relaxare și oferă modalități variate de petrecere a timpului liber, precum și numeroase evenimente dedicate publicului. Clienții au la dispoziție și Clubul de Health & Fitness World Class, ce oferă membrilor acces la facilități și echipamente premium.

Despre Electric Castle

Electric Castle propune constant publicului său campanii de sustenabilitate, atât pe perioada festivalului, cât și între ediții. Organizatorii dezvoltă, alături de comunitate, ONG-uri și parteneri, inițiative care urmăresc reducerea impactului asupra mediului, reutilizarea resurselor și încurajarea unor obiceiuri de consum mai responsabile.

Printre măsurile implementate se numără colectarea selectivă, reducerea plasticului de unică folosință, reutilizarea materialelor de producție, proiecte de upcycling, plantări și soluții pentru reducerea consumului de apă. Prin aceste inițiative, Electric Castle urmărește să reducă impactul evenimentului asupra mediului și să integreze sustenabilitatea în dezvoltarea sa pe termen lung. Mai multe despre aceste proiecte aici https://electriccastle.ro/sustainability.

Foto credit: Electric Castle

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