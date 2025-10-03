New York a redevenit scena unui moment glamour de neuitat: Kelly Rutherford și Ed Westwick au fost surprinși împreună la 13 ani după finalul iconic Gossip Girl, în cadrul petrecerii aniversare de 30 de ani a BioSil®, desfășurată la Fouquet’s.

Spotted in New York: Kelly Rutherford & Ed Westwick din nou împreună la 13 ani după Gossip Girl, la aniversarea BioSil®

New York a redevenit scena unui moment glamour de neuitat: Kelly Rutherford și Ed Westwick au fost surprinși împreună la 13 ani după finalul iconic Gossip Girl, în cadrul petrecerii aniversare de 30 de ani a BioSil®, desfășurată la Fouquets. Ea – într-o rochie albă, radiantă și sofisticată, el – misterios în negru, aducând în prezent eleganța atemporală a lui Chuck Bass și grația inconfundabilă a lui Lily van der Woodsen.

Seara a marcat nu doar un moment de nostalgie pentru fanii serialului, ci și lansarea noii campanii globale BioSil Hotline, translatată pe piața din România în campania #BioSilChallenge X Kelly Rutherford.

Colagenul – între mit și știință

Campania pornește de la o întrebare simplă, dar esențială: „Colagenul. Toată lumea vorbește despre el. Dar… oare chiar ajută?'

De fapt, atunci când iei colagen din sursă externă, corpul îl digeră și îl descompune precum orice altă proteină – fără garanția că va ajunge exact acolo unde îți dorești.

BioSil® propune o abordare diferită: cel mai bun colagen este cel pe care îl produce corpul tău. Cu formula sa patentată, BioSil® activează propriile noastre mecanisme celulare pentru a produce colagen, elastină și keratină – proteine esențiale pentru frumusețea pielii, forța părului, rezistența unghiilor și sănătatea oaselor și articulațiilor.

BioSil® nu conține colagen. El activează, protejează și creează colagen propriu, cu ADN-ul tău – o abordare unică și 100% vegană, fără gluten, susținută de 30 de ani de cercetare clinică.

Un moment icon la Fouquets New York

Reîntâlnirea dintre Kelly Rutherford și Ed Westwick a fost highlight-ul serii și prilejul prin care cei doi au fost anunțați drept noii Brand Ambasadori globali BioSil®. Prin eleganța, carisma și autenticitatea lor, aceștia întruchipează perfect viziunea brandului: frumusețe autentică, forță interioară și încredere susținută de știință.

#BioSilChallenge – invitația adresată tuturor

Noua campanie provoacă femeile și bărbații deopotrivă să își pună întrebarea: „Ce ar fi dacă cel mai bun colagen ar fi chiar al meu?' și să descopere, alături de BioSil®, puterea științei de a transforma frumusețea din interior spre exterior.

Treci pe BioSil și descoperă puterea colagenului produs de tine.

Despre BioSil®Biosil® este primul supliment oral vegan cu eficacitate clinică demonstrată, capabil să stimuleze producția naturală de colagen, elastină și keratină – proteine esențiale pentru sănătatea părului, pielii, unghiilor, oaselor și articulațiilor. Cu 30 de ani de cercetare și peste 30 de milioane USD investiți în studii clinice, Biosil® stabilește standardul în suplimentele de frumusețe prin complexul brevetat ch-OSA® (acid ortosilicic stabilizat pe colină).

