Nespresso aduce în România un nou concept de boutique, inaugurat în Băneasa Shopping City 

O experiență dedicată artei cafelei, sustenabilității și ospitalității

Nespresso marchează o nouă etapă în evoluția sa, după 10 ani pe piața locală, prin deschiderea oficială a noului boutique din Băneasa Shopping City, dezvoltat integral pe noul concept global Coffee as an Art (Cafeaua ca formă de artă). Spațiul reflectă ambiția continuă a brandului de a transforma interacțiunea cu cafeaua într-o experiență completă, care îmbină expertiza în cafea, atenția pentru detalii, designul contemporan și angajamentul față de mediu, într-un spațiu gândit să ofere consumatorilor o călătorie autentică prin universul cafelei de cea mai bună calitate.

Un spațiu gândit pentru a conecta fiecare client cu universul Nespresso

Sub conceptul Coffee as an Art, experiența consumatorului este gândită ca un parcurs complet, care începe încă de la intrarea în boutique, unde vizitatorii sunt întâmpinați de o atmosferă rafinată, cu un design contemporan, materiale naturale și detalii care invită la descoperire. Spațiul creează un cadru cald și prietenos, în care fiecare pas oferă o nouă perspectivă asupra universului cafelei.

De la primele zone de explorare, unde clienții pot experimenta ritualul cafelei prin degustări sau pot descoperi povestea originilor cafelei și măiestria procesului de cultivare din fermele de cafea, experiența continuă prin spații dedicate conversației, conectării și consilierii personalizate. Aici, vizitatorii sunt invitați să afle mai multe despre inițiativele concrete de sustenabilitate, să returneze capsulele utilizate și să înțeleagă impactul fiecărei alegeri asupra mediului.

Întregul traseu este conceput astfel încât să transforme fiecare vizită într-o experiență completă, care îmbină armonios estetica, expertiza, ospitalitatea și responsabilitatea față de mediu, oferind o imagine completă asupra cafelei ca formă de artă, prezentată de Nespresso.

„Deschiderea noului boutique Nespresso din Băneasa Shopping City marchează o nouă etapă în consolidarea experienței pe care o oferim consumatorilor din România. Spațiul reflectă viziunea noastră de a privi cafeaua ca pe o formă de artă, ce se traduce printr-o experiență completă, construită în jurul calității, atenției la detalii, sustenabilității și ospitalității. Vedem un interes tot mai mare din partea consumatorilor pentru transparență, practici responsabile și impactul real al fiecărei alegeri, iar prin noul concept de boutique suntem încrezători că vom oferi o interacțiune relevantă și autentică cu brandul Nespresso', a declarat Alexandra Mociulschi, Retail Manager Nespresso România.

Reciclare, responsabilitate și circularitate

Nespresso rămâne primul brand de cafea din România care a implementat un sistem complet de colectare și reciclare a capsulelor, 100% local, dezvoltat în parteneriat cu Indeco și extins în 2024 prin rețeaua Easybox. Fiecare capsulă returnată contribuie la un model de economie circulară: aluminiul este reciclat, iar zațul este transformat în compost sau biogaz.

La nivel global, 91% din cafeaua verde Nespresso provine din programul AAA Sustainability Quality™, care sprijină fermierii în tranziția către agricultura regenerativă, protejează biodiversitatea și menține standarde ridicate de calitate.

Noul boutique Nespresso poate fi vizitat la parterul centrului comercial Băneasa Shopping City, vizavi de fosta locație, zilnic între orele 10:00 – 22:00. Iubitorii de cafea sunt așteptați să descopere noul concept de boutique, să deguste sortimente de cafea Original și Vertuo din colecția în ediție limitată de vară și din edițiile permanente și să se bucure de o selecție generoasă de espressoare și accesorii.

Pentru mai multe informații despre noul concept, vizitați www.nespresso.com.

