Acneea corporală și cicatricile post-acneice: de ce apar și cum le tratezi

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Acneea nu afectează doar zona feței, ci poate apărea și pe corp. De cele mai multe ori, afectează zone precum spatele, pieptul sau umerii, unde provoacă disconfort, inflamație și urme vizibile. În multe cazuri, leziunile lasă urme inestetice, sub formă de pete sau cicatrici, cu care te poți confrunta pe termen lung. Află în continuare cum apare acneea corporală, de ce se formează semnele post-acneice și ce rutină de îngrijire te poate ajuta.

Ce este acneea corporală, cum se manifestă și de ce apare

Dacă ai tenul gras sau acneic, probabil ai observat că problemele nu se opresc întotdeauna la zona facială. Acneea corporală tinde să apară pe zonele cu o densitate crescută de glande sebacee, cum ar fi spatele, umerii, pieptul sau partea superioară a brațelor. Leziunile se formează atunci când porii se blochează cu sebum și celule moarte, iar apoi se inflamează. Rezultatul poate varia de la puncte negre și comedoane, până la coșuri roșii, pustule sau leziuni profunde și dureroase. În formele persistente, acneea corporală poate lăsa în urmă semne post acneice.

Cele mai frecvente cauze interne ale acneei sunt excesul de sebum, predispoziția genetică și fluctuațiile hormonale. Acestora li se adaugă transpirația abundentă și utilizarea unor produse cosmetice sau de îngrijire nepotrivite. În plus, acneea corporală poate fi agravată de obiceiuri aparent banale: porți haine foarte strânse pe corp, nu faci duș imediat după activitatea fizică intensă sau aplici pe piele produse grase, care încarcă pielea. Spre deosebire de acneea de la nivelul feței, varianta corporală poate fi dificil de gestionat din cauza frecării produse de haine, a transpirației sau a contactului prelungit cu materiale sintetice, care agravează inflamația și blochează porii.

Tratamentul acneei trebuie să vizeze atât leziunile deja existente, cât și factorii care întrețin inflamația și favorizează reapariția coșurilor. Totodată, este important să utilizezi și un tratament pentru semne post acneice.

De ce apar cicatricile post acneice

Semnele post acneice (kerato) apar când inflamația afectează straturile profunde ale pielii. Cu cât acneea este mai intensă, mai inflamată sau persistă mai mult timp, cu atât crește riscul ca pielea să se vindece incomplet și să lase urme vizibile. În timpul procesului de reparare, pielea nu mai reface țesutul într-un mod uniform, iar acest dezechilibru duce la apariția cicatricilor.

În general, semnele post-acneice sunt pete roșii sau maronii, rămase după vindecarea coșurilor, care se pot estompa treptat în timp. Cicatricile, în schimb, sunt modificări profunde ale texturii pielii, ce apar atunci când colagenul este produs în exces sau, dimpotrivă, insuficient în timpul vindecării. Riscul de cicatrici crește considerabil în cazul leziunilor profunde, dureroase sau frecvent traumatizate. Stoarcerea coșurilor, frecarea repetată a zonelor afectate sau lipsa unui tratament adecvat pot agrava inflamația, prelungind procesul de vindecare și favorizând apariția urmelor persistente.

Cum tratezi acneea corporală și semnele post acneice

Tratamentul acneei corporale trebuie să urmărească reducerea leziunilor active, reducerea riscului de recidivă și prevenirea semnelor și a cicatricilor. În acest sens, este important ca pielea să fie curățată regulat, să nu fie agresată prin frecare excesivă și să fie îngrijită cu formule capabile să controleze sebumul, să reducă inflamația și să refacă bariera cutanată. Iată cum îți poți crea o rutină de îngrijire ce tratează acneea și semnele post acneice:

  • Evită produsele ocluzive, cum ar fi loțiunile de corp foarte grase și intens parfumate. Poartă haine lejere, din materiale naturale, care lasă pielea să respire. Dușul după sport, schimbarea rapidă a hainelor transpirate și evitarea stoarcerii leziunilor sunt pași simpli, dar importanți, pentru a limita iritația și agravarea inflamației. În plus, exfolierea trebuie să fie blândă, pentru că pielea inflamată se poate sensibiliza ușor.
  • Folosește un gel sau o loțiune de spălare cu formulă blândă, care să hidrateze pielea. Poți să apelezi la produsele din gama Bioderma Sebium, create special pentru piele grasă, acneică și mixtă. Gama conține inclusiv formule pentru pielea sensibilizată de tratamente. În plus, toate produsele Bioderma sunt create în concordanță cu principiile ecobiologiei, o abordare care pune accent pe susținerea mecanismelor naturale de refacere a pielii.
  • Pentru zone ca spatele, umerii sau pieptul, aplicarea unui produs sub formă de spray este adesea o opțiune practică. Spray Sebium Kerato+ este conceput special pentru astfel de zone și acționează asupra coșurilor, roșeții și urmelor post acneice. Este un spray acnee corporală cu textură non lipicioasă, non-grasă și non-comedogenică, ușor de aplicat fără frecare, ceea ce îl face potrivit pentru pielea inflamată sau sensibilă. În plus, nu conține alcool și nu pătează hainele. Formula sa combină ingrediente cu roluri complementare: niacinamida ajută la reducerea petelor și a imperfecțiunilor, precum și la calmarea inflamației, iar acidul salicilic are efect keratolitic și purificator, ajutând la netezirea pielii și la menținerea porilor curați. Extractul de liliac și maltodextrina acționează asupra cauzelor acneei, reglând sebumul, reducând inflamația și încetinind mecanismele de hiperpigmentare. Tehnologia Fluidactiv™ contribuie la fluidizarea sebumului și la prevenirea oxidării.
  • Pentru îngrijirea zilnică, poți folosi un produs ca Sebium Kerato+, un gel-cremă potrivit pentru pielea predispusă la acnee. Formulat pentru a elimina coșurile și punctele negre și a reduce semnele post acneice, reprezintă o opțiune utilă dacă îți dorești o cremă eficientă pentru față și corp. Eficiența sa se bazează pe combinația dintre acid salicilic și ester al acidului malic, două substanțe active cu efect keratolitic, care acționează atât la suprafața pielii, cât și în profunzime. Acidul salicilic eliberează porii și reduce imperfecțiunile, în timp ce esterul acidului malic contribuie la reglarea excesului de sebum, un mecanism important în controlul diferitelor tipuri de acnee. În plus, brevetul Fluidactiv™ normalizează biologic calitatea sebumului și ajută la prevenirea apariției unor noi imperfecțiuni și pete. Pe lângă faptul că este o cremă pentru coșuri și un tratament pentru semne post acneice, Sebium Kerato+ oferă hidratare până la 8 ore. 

Acneea corporală și semnele post acneice pot fi dificil de gestionat. Din fericire, o rutină corectă, cu produse bine tolerate și ingrediente active, poate reduce vizibil inflamația, prevenind apariția unor noi coșuri și îmbunătățind treptat aspectul pielii. Aplicarea consecventă a unor astfel de produse acționează atât asupra coșurilor, cât și a semnelor post acneice, susținând refacerea barierei cutanate și reducând recidivele.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Mai multe articole
Cele mai citite
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC