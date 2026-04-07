Acneea corporală și cicatricile post-acneice: de ce apar și cum le tratezi

Acneea nu afectează doar zona feței, ci poate apărea și pe corp. De cele mai multe ori, afectează zone precum spatele, pieptul sau umerii, unde provoacă disconfort, inflamație și urme vizibile. În multe cazuri, leziunile lasă urme inestetice, sub formă de pete sau cicatrici, cu care te poți confrunta pe termen lung. Află în continuare cum apare acneea corporală, de ce se formează semnele post-acneice și ce rutină de îngrijire te poate ajuta.
Dacă ai tenul gras sau acneic, probabil ai observat că problemele nu se opresc întotdeauna la zona facială. Acneea corporală tinde să apară pe zonele cu o densitate crescută de glande sebacee, cum ar fi spatele, umerii, pieptul sau partea superioară a brațelor. Leziunile se formează atunci când porii se blochează cu sebum și celule moarte, iar apoi se inflamează. Rezultatul poate varia de la puncte negre și comedoane, până la coșuri roșii, pustule sau leziuni profunde și dureroase. În formele persistente, acneea corporală poate lăsa în urmă semne post acneice.
Cele mai frecvente cauze interne ale acneei sunt excesul de sebum, predispoziția genetică și fluctuațiile hormonale. Acestora li se adaugă transpirația abundentă și utilizarea unor produse cosmetice sau de îngrijire nepotrivite. În plus, acneea corporală poate fi agravată de obiceiuri aparent banale: porți haine foarte strânse pe corp, nu faci duș imediat după activitatea fizică intensă sau aplici pe piele produse grase, care încarcă pielea. Spre deosebire de acneea de la nivelul feței, varianta corporală poate fi dificil de gestionat din cauza frecării produse de haine, a transpirației sau a contactului prelungit cu materiale sintetice, care agravează inflamația și blochează porii.
Tratamentul acneei trebuie să vizeze atât leziunile deja existente, cât și factorii care întrețin inflamația și favorizează reapariția coșurilor. Totodată, este important să utilizezi și un tratament pentru semne post acneice.
Semnele post acneice (kerato) apar când inflamația afectează straturile profunde ale pielii. Cu cât acneea este mai intensă, mai inflamată sau persistă mai mult timp, cu atât crește riscul ca pielea să se vindece incomplet și să lase urme vizibile. În timpul procesului de reparare, pielea nu mai reface țesutul într-un mod uniform, iar acest dezechilibru duce la apariția cicatricilor.
În general, semnele post-acneice sunt pete roșii sau maronii, rămase după vindecarea coșurilor, care se pot estompa treptat în timp. Cicatricile, în schimb, sunt modificări profunde ale texturii pielii, ce apar atunci când colagenul este produs în exces sau, dimpotrivă, insuficient în timpul vindecării. Riscul de cicatrici crește considerabil în cazul leziunilor profunde, dureroase sau frecvent traumatizate. Stoarcerea coșurilor, frecarea repetată a zonelor afectate sau lipsa unui tratament adecvat pot agrava inflamația, prelungind procesul de vindecare și favorizând apariția urmelor persistente.
Tratamentul acneei corporale trebuie să urmărească reducerea leziunilor active, reducerea riscului de recidivă și prevenirea semnelor și a cicatricilor. În acest sens, este important ca pielea să fie curățată regulat, să nu fie agresată prin frecare excesivă și să fie îngrijită cu formule capabile să controleze sebumul, să reducă inflamația și să refacă bariera cutanată. Iată cum îți poți crea o rutină de îngrijire ce tratează acneea și semnele post acneice:
Acneea corporală și semnele post acneice pot fi dificil de gestionat. Din fericire, o rutină corectă, cu produse bine tolerate și ingrediente active, poate reduce vizibil inflamația, prevenind apariția unor noi coșuri și îmbunătățind treptat aspectul pielii. Aplicarea consecventă a unor astfel de produse acționează atât asupra coșurilor, cât și a semnelor post acneice, susținând refacerea barierei cutanate și reducând recidivele.
