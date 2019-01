Liderul WTA, Simona Halep, este gata sa debuteze in noul sezon

Simona Halep, numarul 1 mondial in circuitul profesionist de tenis feminin, a parasit Romania in chiar prima zi a anului pentru a merge in Australia unde, dupa 7 ianuarie, va debuta in noul sezon competitional. Sportiva din Constanta va juca pentru prima data in acest an in turneul de categoria Premier de la Sydney, o competitie de pregatire pentru Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.

La debutul sezonului, sportiva in varsta de 27 de ani se va afla pentru a 61-a saptamana in fotoliul de lider WTA, ocupand locul al 10-lea intr-un clasament all-time al jucatoarelor care au detinut aceasta pozitie.

Dupa ce Darren Cahill, antrenorul australian care a ajutat-o sa urce in varful ierarhiei, a renuntat sa o mai antreneze din motive personale, Halep a mers in Australia insotita doar de sparring-partner-ul Vasile Antonescu, fizioterapeutul Andrei Cristofor si preparatorul fizic Teo Cercel. Turneu de la Sydney va fi unul extrem de dificil pentru sportiva noastra. Romanca porneste ca favorita in intrecerea la care vor mai participa inca 7 tenismene din Top 10: Angelique Kerber (detinatoarea titlului), Naomi Osaka, Sloane Stephens, Petra Kvitova, Karolina Pliskova, Kiki Bertens si Daria Kasatkina.

La Sydney, Halep va obtine si o imagine a formei sportive in care se afla. Se stie ca ea a ratat finalul de sezon 2018, inclusiv Turneul Campioanelor, din cauza problemelor la spate (a fost diagnosticata cu hernie de disc). Intrucat s-a discutat chiar de finalul carierei, emotiile sunt mari, atat pentru staff, cat si pentru fani.

,,Fizic sunt ok, nu am avut nicio problema la antrenament, dar spun mereu ca la meciurile oficiale este diferit, asa ca astept sa vad cum o sa fiu la meci' este declaratia Simonei Halep.

Dupa turneul de la Sydney, Halep, care are un avans de 1046 de puncte in clasamentul WTA, va juca la Australian Open, turneu la care a jucat in finala in 2018. In oferta antepost Unibet pentru Australian Open, Halep are a patra sansa la castigarea turneului, dupa americanca Serena Williams, japoneza Naomi Osaka si tenismena germana Angelique Kerber.

In ciuda problemelor de sanatate si a lipsei unui antrenor in prima parte a sezonului, moralul sportivei noastre este unul la cote inalte, dupa ce 2018 a fost cel mai bun an din cariera. Ea a reusit sa castige Turneul de la Roland Garros, primul titlu de Mare Slem din cariera, dupa ca pierduse trei finale: in 2015 si 2017 la Roland Garros si in 2018 la Australian Open. Victoria cu 3-6, 6-4, 6-1 in fata americancei Sloane Stephens a incununat o munca de multi ani si a inchis gura multor contestatari.

2018 a fost un succes si pe plan financiar. Cu peste 7,4 milioane de dolari castigati, Halep a ocupat primul loc intr-un clasament al castigurilor din tenis. Ea a fost urmata de Caroline Wozniacki cu 6,6 milioane de dolari si Naomi Osaka cu 6,3 milioane.

Simona Halep se bucura si de aprecierea fanilor tenisului din toata lumea. Ea a castigat Premiul WTA pentru lovitura anului in 2018. Peste 48% din fani au votat pentru ,,contrascurta' cu care ea a castigat primul game din setul decisiv jucat cu Angelique Kerber la Miami. Stilul de joc al romancei ramane unul impresionant, in prima zi a acestui an ea primind si trofeul pentru Cea mai frumoasa lovitura a anului in Fed Cup. De data aceasta a fost vorba de reverul castigator in lung de linie din meciul cu Viktorja Golubic.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK