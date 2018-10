Dedicație emoționantă pentru Simona Halep de la echipa ei

Românca aflată pe locul 1 mondial în clasamentul WTA a primit un „cadou” simbolic care, cu siguranță, a mișcat-o. Vezi mai jos ce dedicație emoționantă pentru Simona Halep a gândit echipa de tehnicieni din jurul ei.

Deși s-a retras din Turneul Campioanelor de la Singapore, în urma unei hernii de disc diagnosticată recent și care a împiedicat-o să concureze și la Moscova, Simona Halep are parte în continuare de surprize din cele mai plăcute din partea echipei sale. Cel mai recent exemplu în acest sens a venit printr-o postare a antrenorului ei, australianul Darren Cahill, omul care este creditat cu faptul că a adus-o pe Halep pe locul 1 în lume.

O dedicație emoționantă pentru Simona Halep, postarea pe care o citiți mai jos a venit împreună cu un filmuleț care rezumă cele mai frumoase momente ale ultimului an, trăite de sportivă alături de echipa ei. Nu lipsesc de acolo momente simpatice de la antrenamente, ieșiri în oraș, evident, tot alături de antrenor și ceilalți membrii ai echipei, nici ridicările celor mai importante trofee (Simona Halep a câștigat, anul acesta, turneul de Grand Slam de la Roland Garros). Și, ce e mai simpatic pentru noi, nu lipsesc din film nici câteva imagini din pictorialul realizat pentru revista ELLE: Simona Halep a fost pe coperta numărului ELLE România de mai, chiar înainte de marele său triumf de la Roland Garros. Imaginile au fost realizate de fotograful Tibi Clenci, stylingul Simonei a fost asigurat de Domnica Mărgescu și Cristina Crăciun, iar interviul a fost realizat de Ioana Ulmeanu.

Congratulations on securing back to back Year-End No.1 @Simona_Halep! Sealed with just 15 tournaments played and a breakthrough year. An outstanding performance, player and most importantly, person. This video is for you from your team. Thanks for having us by your side. pic.twitter.com/cu0xsKVyqL

