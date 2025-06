KIMARO Festival 2025 – Ziua 3: Explozie de energie cu Timpuri Noi, Grasu XXL și Horia Brenciu

Piața Constituției plină ochi, invitați surpriză și o încheiere memorabilă pentru KIMARO 2025

Ultima zi a festivalului KIMARO 2025 a adus în Piața Constituției cel mai numeros public de până acum. Timpuri Noi, Horia Brenciu și Grasu XXL au încheiat festivalul cu un spectacol care a trecut cu ușurință granițele genurilor muzicale și a confirmat, încă o dată, că muzica românească se simte cel mai bine live.

Ca și în serile precedente, fiecare artist a ieșit din zona lui de confort și a acceptat provocarea festivalului: să cânte live o piesă din repertoriul colegilor de scenă.

Grasu XXL a interpretat intens și cu mesaj puternic piesa „ Victoria ' de la Timpuri Noi

a interpretat intens și cu mesaj puternic piesa „ ' de la Timpuri Noi Timpuri Noi au dus într-o direcție noua hitul „ Fac ce-mi spune inima '

au dus într-o direcție noua hitul „ ' Horia Brenciu a adus zâmbete și culoare cu o versiune spectaculoasă a piesei „Maricica'

Momentul serii? Grasu XXL a urcat pe scenă cu un invitat special, primit cu ropote de aplauze: Guess Who, care a cântat alături de el piesa „Diamantele se sparg' pe scena Kiss FM.

Atmosfera a fost completată de un public care a cântat din suflet, chiar și după lăsarea serii, cu scene scăldate în lumini, balonașe plutitoare și energie care nu s-a domolit nicio clipă.

Ce au spus artiștii:

Grasu XXL:

„E provocator formatul cu trei scene. Dar am noroc, îmi cunosc bine colegii de seară. Cu Horia Brenciu am și lucrat, iar când eram mic voiam să fiu în Timpuri Noi. Le știu muzica foarte bine. Am refăcut mai multe piese de la ei, dar azi am ales ‘Victoria.'

Dan Iliescu (Timpuri Noi):

„E o scenă gigantică! Ne-am simțit foarte bine acolo, deși nu am avut prea mult timp pentru repetiții. A fost o săptămână agitată, dar sperăm că am livrat ce trebuie!'

KIMARO 2025 s-a încheiat cu succes

După trei zile în care ploaia și răcoarea n-au oprit voia bună, le mulțumim tuturor celor care au fost cu noi – în fața scenelor, în culise, pe scenă. Le mulțumim artiștilor care au spus „da' unei provocări muzicale unice:

Voltaj, Bosquito, Alina Eremia, Loredana, Carlas Dreams, Zdob și Zdub, Horia Brenciu, Grasu XXL, Timpuri Noi.

Ne-au fost alături în acest weekend de poveste, în Piața Constituției.

KIMARO 2025 a fost despre curaj, creativitate și comunitate. Și despre cum, atunci când muzica e live, nimic nu mai contează decât emoția.

