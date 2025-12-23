Intră în energia de Main Character alături de Zalando

Fiecare look surprins în paginile ELLE trasează o evoluție firească, de la stilul de zi cu zi la acea energie inconfundabilă de main character. Zalando și ELLE te invită să descoperi cum se traduce această vibrație în modă pentru acești tineri creatori.

Andrei poartă cămașă din bumbac, Hugo; jeans, Sportmax, palton din blană artificială, YAS; botine din piele, BOSS; toate www.zalando.ro.





Andrei poartă maletă din amestec de viscoză; cardigan din poliester, JDY; sacou din lână, Weekend Max Mara; jeans, Abercrombie & Fitch; geantă din piele întoarsă, Becksöndergaard; botine din piele, BOSS; toate www.zalando.ro.

Andrei Roșca

Îmi place să îmi descriu stilul vestimentar folosind sintagma classic with a twist. Urmez, în principiu, linii curate, dar îmi place să adaug mereu piese care să scoată ținuta din banal sau previzibil. Să fii main character, pentru mine, înseamnă să fii autentic. Înseamnă să ai curajul să fii văzut, nu doar privit. Să-ți construiești identitatea cu fiecare piesă pe care o alegi. Și, poate cel mai important: stilul meu mă ajută să îmi trăiesc povestea cu încredere. Pentru că, indiferent unde merg, felul în care mă îmbrac îmi amintește că eu sunt centrul propriei mele povești și că lumea, uneori, chiar se uită.

Rebecca poartă jachetă și fustă din imitație de piele, Cras; trenci din imitație de piele, Even&Odd; ochelari de protecție pentru calculator, Zign; șosete din dantelă, Swedish Stockings; loafers din piele, Billi Bi; toate www.zalando.ro.

Stânga: Rebecca poartă cardigan din amestec de lână, Vero Moda; jeans, All Saints; botine din imitație de piele, Even&Odd, pălărie din imitație de piele și blană artificială, Stand Studio; cravată din amestec de mătase, Calvin Klein; mănuși din piele, Anna Field, inel din oțel inoxidabil, Fossil; toate www.zalando.ro.

Rebecca Mânzat

„Viața este scena mea, iar eu sunt protagonistul': este motto-ul pentru o viața frumoasă, plină de încredere și stil. Pentru mine, a fi main character înseamnă să îmi asum cine sunt și să intru în fiecare zi cu încredere în propriul rol. E despre a-mi purta stilul cu curaj, a face alegeri care mă reprezintă și a transforma fiecare moment obișnuit într-o scenă în care eu sunt protagonistul. A fi main character este despre energia pe care o creez și o transmit mai departe prin stil și autenticitate, e despre asumarea fiecărui look și fiecărui moment, astfel încât oamenii să simtă că prezența mea contează.

Ana poartă cardigan din amestec de lână, Weekday; pantaloni din poliester, adidas Orginals; jachetă din blană artificială, Even&Odd; ochelari de soare, Weekday; geantă din imitație de piele, Replay; ghete din material textil și imitație de piele, MOON BOOT; toate www.zalando.ro.

Stânga: Ana poartă cardigan din poliester, Vero Moda; fustă din bumbac, Baum und Pferdegarten; căciulă MSCH Copenhagen; curea din piele, Anna Field; botine din imitație de piele, Call it Spring; toate www.zalando.ro.

Ana Sîrbu

Stilul meu este o conversație între contraste: androgin și romantic, urban și rafinat, disciplinat și ludic. Îl văd ca pe o extensie a felului în care gândesc. Mă exprim prin texturi, straturi și accesorii care spun o poveste, nu doar completează un outfit. Totuși, pentru mine, main character nu înseamnă doar haine. E despre tine ca om: ce consumi, ce lași să te inspire, cum te comporți și cât de bine ești tu cu tine. Încrederea nu vine dintr-un look, ci din toată construcția ta interioară. Îmi place să investesc constant în creșterea mea: mentală, emoțională, stilistică și cred că așa se naște energia de personaj principal. Moda doar o amplifică și transpune totul în mod vizual.

Fotografii: Christian Tudose

Realizatoare: Daria Georgescu

Machiaj: Andrei Felecan / Endorphin Lab.

Coafură: Alexandra U. / Endorpin Lab.

Asistente styling: Ilinca Silvia Oprea, Serena Estera Bebi.

