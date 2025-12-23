Intră în energia de Main Character alături de Zalando

Zalando îi aduce în prim-plan pe cei trei câștigători ai concursului „Ce să port ca să fiu the Main Character?”, într-un editorial în care stilul se transformă în voce, atitudine și statement personal.
Fiecare look surprins în paginile ELLE trasează o evoluție firească, de la stilul de zi cu zi la acea energie inconfundabilă de main character. Zalando și ELLE te invită să descoperi cum se traduce această vibrație în modă pentru acești tineri creatori.
Îmi place să îmi descriu stilul vestimentar folosind sintagma classic with a twist. Urmez, în principiu, linii curate, dar îmi place să adaug mereu piese care să scoată ținuta din banal sau previzibil. Să fii main character, pentru mine, înseamnă să fii autentic. Înseamnă să ai curajul să fii văzut, nu doar privit. Să-ți construiești identitatea cu fiecare piesă pe care o alegi. Și, poate cel mai important: stilul meu mă ajută să îmi trăiesc povestea cu încredere. Pentru că, indiferent unde merg, felul în care mă îmbrac îmi amintește că eu sunt centrul propriei mele povești și că lumea, uneori, chiar se uită.
„Viața este scena mea, iar eu sunt protagonistul': este motto-ul pentru o viața frumoasă, plină de încredere și stil. Pentru mine, a fi main character înseamnă să îmi asum cine sunt și să intru în fiecare zi cu încredere în propriul rol. E despre a-mi purta stilul cu curaj, a face alegeri care mă reprezintă și a transforma fiecare moment obișnuit într-o scenă în care eu sunt protagonistul. A fi main character este despre energia pe care o creez și o transmit mai departe prin stil și autenticitate, e despre asumarea fiecărui look și fiecărui moment, astfel încât oamenii să simtă că prezența mea contează.
Stilul meu este o conversație între contraste: androgin și romantic, urban și rafinat, disciplinat și ludic. Îl văd ca pe o extensie a felului în care gândesc. Mă exprim prin texturi, straturi și accesorii care spun o poveste, nu doar completează un outfit. Totuși, pentru mine, main character nu înseamnă doar haine. E despre tine ca om: ce consumi, ce lași să te inspire, cum te comporți și cât de bine ești tu cu tine. Încrederea nu vine dintr-un look, ci din toată construcția ta interioară. Îmi place să investesc constant în creșterea mea: mentală, emoțională, stilistică și cred că așa se naște energia de personaj principal. Moda doar o amplifică și transpune totul în mod vizual.
Fotografii: Christian Tudose
Realizatoare: Daria Georgescu
Machiaj: Andrei Felecan / Endorphin Lab.
Coafură: Alexandra U. / Endorpin Lab.
Asistente styling: Ilinca Silvia Oprea, Serena Estera Bebi.