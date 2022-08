Inovația FOREO care va face acneea să dispară ESPADA BHA+PHA Blemish Solution

Acneea este a opta cea mai răspândită boală la nivel mondial și, deși 650 de milioane de oameni sunt afectați de această afecțiune a pielii, se pare că acneea și un nivel scăzut de stimă de sine sunt corelate. Cercetările arată că persoanele care suferă de acnee și-au descris nivelul de pudoare indus de boală până la 69%, în comparație cu sifilisul care a fost evaluat 100%, așa că nu este surprinzător faptul că, după ce au fost diagnosticați cu acnee, riscul ca pacienții să dezvolte o tulburare depresivă majoră crește cu peste 60 la sută. Pionierul suedez de tech beauty, FOREO, este decis în a oferi oamenilor încredere și de a promova sănătatea mintală în același timp. Tocmai de aceea, a lansat unul dintre cele mai inovatoare produse ale brand-ului – ESPADA BHA+PHA Blemish Solution – care va ridica la complet alte standarde rutina de îngrijire a pielii, dar și nivelul de încredere în sine.

'Când vine vorba de acnee, cicatricile rămase sunt mai profunde decât niște simple semne pe față, ci sunt lucruri care pot avea un efect negativ asupra sănătății mintale. Misiunea FOREO a fost întotdeauna aceea de a face viața oamenilor mai bună, iar încrederea joacă un rol foarte important aici. Acneea este o afecțiune prezentă din cele mai vechi timpuri, fiind produse dedicate acestei afecțiuni încă de la începutul anilor 1930. Și totuși, în ultimii 100 de ani formula de la baza acestor produse a rămas la fel. Majoritatea dintre ele conțin chimicale care au ca obiectiv uscarea acneei, lucru care afectează implicit pielea sensibilă a feței. Astfel, am realizat că trebuie să existe o alternativă mai bună. La scurt timp după asta, ESPADA BHA+PHA Blemish Solution și-a făcut apariția' explică Boris Trupcevic, FOREO CEO.

În fruntea inovației în industria frumuseții, construind de unul singur o categorie complet nouă (aceea de tech beauty), FOREO avansează rapid în dezvoltarea celei mai eficiente rutine de îngrijire a pielii anti-acnee. Brand-ul este cunoscut pentru colecția ESPADA, dispozitive medicale aprobate de FDA, dovedite clinic că tratează rapid și eficient pielea predispusă la acnee. Puterea dublă a luminii LED albastre focalizate cu laser și a pulsațiilor T-Sonic distruge bacteriile care cauzează acnee în adâncimea pielii, precum și coșurile și petele de la suprafață. Acesta reduce în același timp inflamațiile și reglează producția de sebum.

Colecția ESPADA tocmai a fost îmbunătățită prin adăugarea ESPADA BHA+PHA Blemish Solution în gama respectivă. Singurul gel pentru acnee din lume care a fost proiectat pentru a fi activat cu lumină LED albastră și pulsații T-sonic. Formula are la bază o doză puternică de 2% acid salicilic și hamamelis, cu ajutorul căreia desfundă eficient porii și exfoliază ușor, în timp ce inflamația activă este diminuată de niacinamidă și ulei de arbore de ceai. Mai mult, ingredientele au rolul și să micșoreze rapid dimensiunea petelor, să estompeze vizibil imperfecțiunile, să ajute la reducerea roșeții și iritației, precum și să minimizeze erupțiilor viitoare. Gelul ESPADA conține, de asemenea, și Pantenol și Acid Lactobionic care calmează și hidratează zona tratată, prevenind uscarea excesivă și peeling-ul inestetic.

„În mod destul de interesant, ESPADA BHA+PHA Blemish Solution a fost un accident norocos. Am început să-l dezvoltăm ca ceva pentru a maximiza beneficiile ESPADA, cu toate acestea, cu cât am avansat în procesul de cercetare, dezvoltare și testare, formula a arătat rezultate incredibile. Motiv pentru care, am decis să o dezvoltăm ca un produs independent care poate fi amplificat cu LED-ul albastru. Rezultatul final este o soluție anti-acnee, parte din colecția ESPADA, la fel de puternică precum sugerează și numele', explică Federica Pizzinato, Manager de Produs Cosmetice și Suplimente Alimentare FOREO.

Despre FOREO:

FOREO, pionier beauty-tech, combină tehnologia de ultimă oră și inovația pentru a crea dispozitive inovatoare care economisesc atât timp, cât și bani, oferind în același timp rezultate premium de îngrijire a pielii și înfrumusețare. Terapie cu lumină LED, termoterapie, crioterapie, microcurenții, pulsații T-Sonic – aceste tehnologii revoluționare nu mai aparțin domeniului science fiction-ului, ci sunt acum o realitate. Și cea mai recentă descoperire? Un tratament facial complet care durează doar 6 minute, oferind rezultate la nivel de spa în 3 pași simpli. Începe cu LUNA 3 și curățarea sa facială de 1 minut, urmat de UFO 2 cu tratamentul facial de 2 minute pentru a infuza ingredientele în cele mai profunde straturi ale pielii și termină cu BEAR, cel mai sigur dispozitiv cu microcurent din lume, pentru acea tonifiere energizantă a feței! Bine ai venit în lumea FOREO.

