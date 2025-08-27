Îndrăgitul tenor ŞTEFAN von KORCH în premieră la Târgovişte cu recital şi prezenţă în juriu,  la  Concursul Naţional de Muzică Clasică “Belcanto”

  Actualizat 29.08.2025, 11:10
Îndrăgitul tenor ŞTEFAN von KORCH în premieră la Târgovişte cu recital şi prezenţă în juriu,  la  Concursul Naţional de Muzică Clasică “Belcanto”

Îndrăgitul tenor Ştefan von Korch, cunoscut publicului datorită interpretărilor magistrale ale partiturii sale din Carmina Burana,' multiplelor roluri de operă, dar şi din stagiunii Musical Extravaganza, se alătură numelor de marcă ce contribuie la încurajarea şi şlefuirea tinerelor talente ale scenei lirice, prin prezenţa ca membru al juriului în cadrul celei de a patra ediţii a Concursului Naţional de Muzică Clasică Belcanto' de la Târgovişte. Spre delectarea publicului, în completarea atribuţiilor didactice şi de evaluare, solistului a cărui voce este adesea considerată inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana, îi revine şi plăcerea de a susţine un recital, pe 31 august, alături de Orchestra Muntenia, sub bagheta maestrului Daniel Jinga. Recitalul va avea loc în cadrul concertului de închidere a concursului, la Cinema Independenţa, de la ora 18.00. 

Tenorul Ştefan von Korch spune:  „sunt onorat să dau curs invitației domnului Florin Georgescu, o legendă vie şi de faptul că voi avea bucuria să fac parte din juriul competiției, alături de distinși colegi, nume mari ale operei românești.  Apreciez şi șansa de a întâlni artiști aflați la început de drum şi de a împărtăși experiența mea scenică și dragostea pentru acest repertoriul de belcanto. Şi nu în ultimul rând, mă bucură că voi fi prezent pe scenă în recitalul special din seara de închidere, un moment prin care doresc să aduc publicului emoția și frumusețea muzicii clasice.'

Alături de tenorul Ştefan von Korch în juriu vor mai fi prezenţi iluştri reprezentanţi ai scenelor lirice, aplaudaţi în România şi peste hotare: Daniel Jinga, dirijor şi manager Opera Naţională Bucureşti, Lucian Petrean – bariton, manager Opera Braşov, Alin Stoica – tenor,  Iulia Isaev – soprană, Daria Lupu – soprană şi Teodora Iurcovschi, câştigătoarea trofeului ediţiei precedente. 

Cea de-a IV-a ediție a Festivalului–Concurs Național de Muzică Clasică „Belcanto', destinat interpreților de muzică clasică, dornici să își construiască o carieră în peisajul muzicii lirice vocal-interpretative va avea loc în perioada 29–31 august 2025, la Târgoviște. 

Despre ** Ştefan von Korch – Tenor  **

În anul curent tenorul Ştefan von Korch a fost prezent la Filarmonica de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,' şi la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0' în regia lui Andrei Şerban şi este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, unde printre altele i-a revenit onoarea de a deschide Festivalul Palermo Classica în 2024.  

În acelaşi an a înregistrat apariţii de marcă la  Opera Naţională din Iaşi, Opera Naţională din Timişoara, Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara şi pe scena Sălii Palatului. 

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei' şi „Falstaff' şi este interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto', Bărbierul din Sevilla', Elixirul Dragostei', Don Pasquale', pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi dar şi o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale.

Sursa foto: Musical Extravaganza

