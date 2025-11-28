Iarnă de poveste în Schladming-Dachstein

O vacanță de iarnă așa cum ai visat, cu creste înzăpezite, poteci perfecte pentru plimbare, pârtii generoase, cabane ospitaliere și restaurante cu preparate delicioase nu poate să-și găsească loc mai potrivit decât Schladming-Dachstein. Sunt atât de multe motive care fac regiunea atât de ofertantă încât nici nu le putem înșira pe toate, însă merită să afli cel puțin despre câteva dintre ele, urmând să-ți rămână apoi plăcerea descoperirii altora noi și neașteptate. Nouă munți te așteaptă să parcurgi pe schiuri sau alunecând pe snowboard cei 222 de kilometru de pârtii; sau să-i cucerești pe întinsele poteci și drumuri care invită la aventură. Numeroase locuri cozy te așteaptă să te relaxezi după o zi în natură, să-ți astâmperi apetitul trezit de mișcare sau pur și simplu să te distrezi: pentru că viața socială este încă un punct forte al acestui loc plin de posibilități.

Ținutul schi-ului

O vacanță de iarnă așa cum ai visat, cu creste înzăpezite, poteci perfecte pentru plimbare, pârtii generoase, cabane ospitaliere și restaurante cu preparate delicioase nu poate să-și găsească loc mai potrivit decât Schladming-Dachstein. Sunt atât de multe motive care fac regiunea atât de ofertantă încât nici nu le putem înșira pe toate, însă merită să afli cel puțin despre câteva dintre ele, urmând să-ți rămână apoi plăcerea descoperirii altora noi și neașteptate. Nouă munți te așteaptă să parcurgi pe schiuri sau alunecând pe snowboard cei 222 de kilometru de pârtii; sau să-i cucerești pe întinsele poteci și drumuri care invită la aventură. Numeroase locuri ispititoare te încurajează să sfârșești ziua cu stil – bucurându-te de specialitățile zonei sau pur și simplu relaxându-te într-o atmosferă plăcută. Aici, convivialitatea este primordială, iar dragostea pentru mâncare și băutură bună este omniprezentă.

Foto: Mirja Geh

Dar cum nimic nu e mai potrivit Alpilor austrieci decât schi-ul, să începem povestea aici. Patru munți, Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen și Reiteralm, parte din inima Ski amadé, te invită la coborâri în trombă, pline de adrenalină și la o experiență montană completă. Un singur skipass îți asigură acces la 123 de kilometri de pârtii perfect pregătite, cu instalații moderne pe cablu și o mulțime de cabane care să-ți ofere un răgaz, dar mai ales la zăpada perfectă pentru orice sport de iarnă. Zona e perfectă și pentru familiile cu copii, căci oferă pârtii cu dificultăți felurite, iar la tot pasul ai parte și de școli și mai ales de instructorii potriviți pentru cei care vor să se familiarizeze cu sporturile de iarnă. Adaugă la asta și numeroasele terase însorite pe care le oferă regiunea Schladming-Dachstein, și ai găsit destinația perfectă pentru o vacanță de iarnă așa cum ai visat. Și nu uita de opțiunile de schi de tură, oportunități perfecte pentru a admira de aproape natura fermecătoare a regiunii.

Experiențe de neuitat

Însă o vacanță în Schladming-Dachstein îți oferă încă mai mult decât sporturi de iarnă. Iar atracția principală pentru cei care caută senzații tari trebuie să fie ghețarul Dachstein, înălțându-se spectaculos și în care se află acum palatul de gheață, un spațiu care îți permite să explorezi acest miracol al naturii din interior. Un simbol al protecției mediului și al modului în care turismul se poate practica și în moduri care nu afectează natura, ghețarul îți permite acum, prin intermediul unei expoziții care se află în interiorul palatului de gheață, să mergi pe urmele exploratorului alpin Freidrich Simony și să afli totul despre viața găzduită de acest monument natural. Mai mult, poți ajunge aici doar pe podul suspendat care îți oferă cele mai spectaculoase priveliști montane pe care le-ai văzut vreodată. Iar treptele către abis, suspendate în aer deasupra hăului de 2.700 de metri, sunt irezistibile pentru cei neînfricați (sau dornici să surprindă cadrul perfect într-o fotografie).

Natura la picioarele tale

Dincolo de pârtii, Schladming-Dachstein oferă multiple moduri de a te bucura de iarnă la superlativ. În regiune se întinde o rețea de trasee de fond de până la 430 de kilometri, iar Ramsau am Dachstein servește drept loc de antrenament pentru atleții lumii și care-ți poate servi ca să-ți practici abilitățile. Iar pentru plimbări și hiking ai 300 de kilometri de poteci ce traversează peisaje uimitoare, de la păduri înzăpezite la văi peste care s-a așternut în liniște zăpada, atingând puncte de belvedere ale căror priveliști îți vor rămâne întipărite pentru totdeauna în memorie. Iar dacă vrei încă puțină aventură, prilejurile nu s-au epuizat nici pe departe. Săniușul pe timp de noapte poate fi o activitate aventuroasă, iar o plimbare romantică cu sania trasă de cai adaugă un anumit farmec retro vacanței perfecte de iarnă.

Delicii gastronomice

După ce ți-ai făcut poftă serioasă de mâncare pe pârtii, în aerul înghețat, atmosfera primitoare a în jur de 90 de cabane te așteaptă să-ți dezmorțești simțurile. Ai de ales dintre stiluri pe toate gusturile, de la cele mai rustice la cele mai moderne, și tipuri diverse de preparate, de la cele tradiționale la mostre de gastronomie fină. Experiențele gourmet sunt atât de diverse încât și cei mai pretențioși oaspeți se pot îmbarca aici într-o călătorie culinară a descoperirii. Desigur, îți recomandăm să nu eviți preparatele clasice, ci să le încerci neapărat și pe acestea.

Foto: Schladming-Dachstein /

Martin Huber Foto: Tourismusverband Schladming-Dachstein / Martin Huber

Almkulinarik by Richard Rauch

O mostră de primă mână a acestora se regăsește în munca celebrului chef Richard Rauch, care experimentează de mai bine de 5 ani, alături de alți 16 chefi din zonă, combinând cu rafinament aromele locale în preparate inovatoare și contemporane.

Entertainment asigurat

Foto: Tourismusverband Schladming-Dachstein / Mirja Geh

Iar dacă încă mai ai energie după o zi plină, încă mai ai parte de distracție. Pe 5, 6 și 7 decembrie, la Planai Stadium, are loc Ski Opening 2025, deschiderea oficială a sezonului de schi, marcată cu o serie de concerte spectaculoase ale trupei iconice a anilor 90, Backstreet Boys. Pentru cei cu spirit competitiv, Dachsteinlauf, care are loc de pe 9 pe 11 ianuarie pe platoul Ramsau, invită publicul la curse de schi fond dintre cele mai diferite, pe echipe, pe distanțe mai scurte sau mai lungi, ba chiar și cu opriri periodice la stațiile care oferă gustări, pentru gurmanzii care vor să combine mai multe plăceri.

Și, desigur, cum Crăciunul e punctul culminant al iernilor europene, nu lipsesc nici târgurile speciale de Advent – deschise până pe 21 decembrie, cu tot soiul de tentații, de la suvenire tradiționale până la specialități culinare pe care vei dori să le încerci.

Foto: photo.austria.at / Martin Huber

