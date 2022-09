Honor 70, cel mai stylish telefon al momentului

După ce ți-ai petrecut ore bune în fața oglinzii și ai probat zeci de piese vestimentare, în toate combinațiile posibile, în sfârșit ai reușit! Ai găsit outift-ul perfect! Oricât de superficial ar suna, trebuie să recunoști că nimic nu îți poate oferi o mai mare încredere în propria persoană decât o ținută în care te simți bine și arăți bine. Iar dacă ai și playlist-ul potrivit, fii sigură că strada se va transforma într-un catwalk, iar tu vei fi vedeta principală a colecției. Evident, astfel de momente nu pot trece neobservate. Sunt micile lucruri care îți înseninează ziua, care te fac să te simți mai bine și mai încrezătoare, și care merită să rămână în memoria ta mult timp de acum încolo. Tocmai de aceea, asigură-te că imortalizezi aceste clipe și că le colecționezi în jurnalul tău vizual. Vestea bună e că, astăzi, datorită tehnologiei, nu mai ai nevoie de aparate de fotografiat profesionale pentru a surprinde în detaliu momentele memorabile, ținutele stylish sau experiențele inedite din viața ta. Poți face asta doar cu ajutorul unui telefon mobil. Iar Honor 70 este smartphone-ul care te va ajuta nu doar să imortalizezi cât mai real toate aceste momente, ci și să te faci remarcată, atât în online, cât și în offline.

În primul rând, pe lângă tehnologia de ultimă oră de care dispune, Honor 70 este un adevărat fashion statement. E un accesoriu care îți va completa perfect ținuta, exact ca o bijuterie, și care îi va oferi outfit-ului tău un touch stylish și modern. Disponibil în trei nuanțe diferite, Midnight Black, Emerald Green și Crystal Silver, noul Honor 70 are un ecran super-curbat și generos, de 6.67, cu linii calde și netede, cu arcuri grațioase și naturale, care se potrivesc perfect în mâna ta.

În plus, smartphone-ul pare creat special pentru fanii rețelelor sociale, fiind de real ajutor pentru creatorii de conținut la început de drum. Ansamblul de camere de pe spatele telefonului cuprinde trei senzori – un wide de 54MP, care utilizează tehnologia Sony IMX800, un ultrawide¯o de 50MP și unul de adâncime de 2MP. În partea din față, smartphone-ul are o cameră selfie de tip hole-punch, de 32MP. Ce înseamnă toate aceste lucruri? Că de acum încolo vei putea obține fotografii impecabile atât ziua, cât și noaptea, cadre ultrawide mai mult decât reușite și imagini macro impecabile. În plus, vei avea parte și de o reproducere uimitoare a culorilor și vei putea surprinde în mod real chiar și cele mai mici detalii ale ținutelor tale. În plus, efectul HDR în modul portret al obiectivului frontal este optimizat, permițându-ți astfel să te fotografiezi oricând, oriunde, sub orice lumină, și să păstrezi textura realistă a portretelor și a fundalurilor.

Însă Honor 70 nu îți oferă doar imagini absolut spectaculoase, ci și clipuri video de o calitate net superioară. Camerele de pe spate pot filma fullHD la 60FPS, iar smartphone-ul dispune și de un mod de filmare numit Solo Cut. Această particularitate te ajută să filmezi concomitent atât un cadru general, cu un grup de 4-5 persoane, de exemplu, cât și un cadru apropiat, cu o singură persoană din acel grup. Imaginează-ți doar cât de mult îți poate ușura munca de editare pentru un clip de YouTube sau un TikTok o astfel de funcție!

Iar veștile bune nu se opresc aici! Știm cu toții cât de frustrant este să rămâi fără baterie fix în momentele în care aveai cea mai mare nevoie de telefon. Ei bine, această problemă devine de domeniul trecutului cu noul Honor 70, care are o baterie de 4800mAh, super charge 66W. Pe scurt, poți încărca bateria la maximum în doar 45 de minute sau până la 60% în doar 20 de minute.

Așadar, acum nu mai ai nicio scuză! Honor 70 îți pune la dispoziție toate instrumentele de care ai nevoie pentru a realiza cele mai stylish și mai spectaculoase fotografii și clipuri video!