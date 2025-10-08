Gala care a celebrat succesul: Leaders and Influencers Awards, spectacolul excelenței la București

Capitala a vibrat din nou în ritmul excelenţei: gală Leaders and Influencers Awards şi-a anunţat premiaţii, la finalul lunii septembrie, într-o locaţie de lux. Evenimentul exclusivist, care a creat deja o comunitate în mediul online şi în afara lui, a strălucit sub prezenţa unor nume mari din business, media, artă, sănătate sau cultură, oameni atât de diferiţi, dar totuşi uniţi de acelaşi scop: să-şi lase amprenta în lume!

Liderii şi influencerii, vedetele galei de la Bucureşti

Eveniment-fanion în industrie, anunţul fondatoarei

Gala Leaders and Influencers Awards şi-a scris o nouă poveste, prin ediţia de toamnă, care a avut loc la „Castelul din inima Capitalei', Le Château, pe data de 30 septembrie 2025. Evenimentul-fanion în industrie, prezentat de Ameri Nasrin, a adunat sub acelaşi acoperiş excelenţa sub toate formele ei şi a fost o sărbătoare a performanţei, colaborărilor şi a reuşitei cu majusculă. Gala s-a deschis în ritmul elegant al pianistei Leyha şi a purtat semnătura Flaviei Covaciu, cea care, de altfel, a şi pus bazele conceptului inedit.

„Leaders and Influencers Awards este locul care onorează liderii vizionari şi inovaţiile. Este despre leadership şi despre autenticitate, despre frumos şi despre reuşite muncite, este o scenă a emoţiilor şi a întâlnirilor cu adevărat valoroase. Prin exemplul domniilor voastre, sperăm să dăm curaj unei noi generaţii de antreprenori, artişti şi creatori de conţinut să se afirme! Evenimentul scrie o nouă pagină în istoria comunităţii noastre, cu ecou, sperăm noi, dincolo de lumina reflectoarelor sub care ne aflăm acum!' , a declarat în faţa invitaţilor serii Flavia Covaciu.

Branduri de lux şi antreprenori vizionari, premiaţi la eveniment

Muzica şi declaraţiile au creat cadrul perfect pentru ca ceremonia propriu-zisă să înceapă. Lista distinşilor premiaţi a inclus nume din business şi leadership, care au schimbat paradigme şi mentalităţi. Răzvan Vulcănescu, un lider autentic, vizionar şi inovator, cu peste 20 de ani de experienţă în Sănătate, prin funcţiile de înaltă responsabilitate în Ministerul Sănătăţii şi CNAS, a fost recompensat cu trofeul „Leadership şi viziune în sănătate'.

Pe scena evenimentului de înaltă ţinută a urcat şi Baroneasa de Brattleby, Nicoleta Scarlat, care demonstrează că un titlu preţios poate fi purtat cu naturaleţe, atât timp cât rămâi autentic şi îţi păstrezi principiile sănătoase în viaţă şi în afaceri. La gala Leaders and Influencers Awards, Excelenţa Sa a primit premiul „Leadership şi eleganţă în promovarea valorilor aristocratice moderne'. Baroneasa urmează să lanseze în inima Londrei o academie de etichetă, un club exclusivist în care accesul se face strict pe bază de invitaţie şi unde membrii vor afla totul despre nobleţea modernă. La eveniment, a transmis un mesaj important, în contextul în care astăzi uităm prea des despre importanţa etichetei în societate: „O atitudine elegantă, bazată pe bune maniere, creează încredere, credibilitate şi deschide uşi pe care altfel nu le-ai putea deschide. Să nu uităm că trăim într-o lume în care cu toţii avem acces la informaţie şi la resurse, iar diferenţa o face modul în care ne raportăm la ceilalţi'.

Nu doar personalităţile au strălucit: unul dintre brandurile de lux remarcate la evenimentul de la Bucureşti a fost Roberto Bravo, celebru pentru bijuteriile rafinate, purtate, de altfel, în seara galei şi de Flavia Covaciu. Loredana Guzgan, reprezentanta brandului internaţional, a fost onorată cu titlul „Ambasador al luxului şi artei bijuteriilor'.

Excelenţa în sport, loc special la gala Leaders and Influencers Awards

Excelenţa în sport a fost şi ea recunoscută, prin trei nume legendare ale performanţei româneşti! Camelia Potec, campioană olimpică şi preşedinta Federaţiei Române de Nataţie, a primit încă un trofeu în carieră: „Excelenţă în Sport şi Leadership'. Sportiva a mulţumit printr-o postare pe Instagram: „O gală extraordinară şi o seară minunată, petrecută alături de lideri români, şi nu numai, din toate domeniile de activitate!'

Şi numele marei Elisabeta Lipă, declarată în anul 2000 „Canotoarea secolului XX', s-a auzit la gală: inspirând generaţii întregi de sportivi şi ducând canotajul românesc pe cele mai înalte culmi ale performanţei, sportiva a fost felicitată şi recompensată cu titlul „Excelenţă şi Contribuţie Remarcabilă în Sportul Românesc'.

Pe lista de premiaţi s-a numărat şi Leonard Doroftei, însoţit la gală de soţia sa, Monica. Cel care a făcut istorie în boxul românesc şi internaţional, unul dintre cei mai titraţi pugilişti, cu o carieră impresionantă la amatori şi profesionişti, a ridicat trofeul „Excelenţă şi Impact în Boxul Mondial', o frumoasă încununare a parcursului său formidabil din ring.

Artiştii serii: talent, emoţie şi aplauze

Lista serii a continuat cu nume pe care foarte des le vedem pe micile ecrane sau le auzim la radio: artiştii! Andreea Bănică, un reper al muzicii pop româneşti, a furat toate privirile într-un costum de cocktail roşu aprins. Frumoasa solistă a primit trofeul „Carieră remarcabilă în muzică şi entertainment', o recunoaştere a carierei impresionante din 2000 şi până în prezent.

„Vă mulţumesc, premiul mă onorează! Mă binedispune să merg acasă cu încă un premiu în viaţa mea!', a declarat artista pe scenă.

Amna, sosită la eveniment direct de la filmările pentru un nou videoclip- „Opţiunea ta', a fost distinsă cu trofeul „Most Emotional Live Performances Award', mulţumită felului unic în care reuşeşte să umple scena cu emoţii.

„Pentru mine, cel mai important este să transmit emoţie atunci când ajung pe scenă, iar acest premiu este datorită vouă!', a transmis Amna fanilor, la gala Leaders and Influencers Awards.

Nicoleta Luciu, de patru ori mamă, a fost distinsă cu premiul „Cel mai de impact podcast de parenting', pentru proiectul inspirat de viaţa de familie, „Mom by Nicoleta Luciu'. Şi CRBL a urcat pe scenă, dar, surprinzător, nu pentru muzică! Artistul a primit un titlu special: „Promotorul Kendamei în România', şi asta pentru că a devenit un real ambasador al jocului japonez în ţara noastră şi a creat o comunitate în jurul său. Tineri de toate vârstele uită de gadgeturi, graţie jocului-fenomen. CRBL a dezvăluit că urmează proiecte frumoase de la el în viitorul foarte apropiat: „KingDama! În curând, ne vedem şi continuăm istoria! Urmează să lansez şi o piesă foarte frumoasă!'

Denis Ştefan a sosit la gală însoţit de perechea sa, Cristina. Actorul a fost premiat cu trofeul pentru „Cea mai autentică interpretare', graţie rolurilor în care găsim întotdeauna şi o fărâmă din el însuşi. Denis Ştefan a fost aplaudat îndelung de partenera de viaţă. Şi Carmen Brumă a onorat invitaţia la eveniment! Vedeta, care este şi masterand în nutriţie, a transmis un mesaj important: grija pentru noi înşine este importantă la orice vârstă! Creatoarea unor programe de slăbit cunoscute, Carmen a primit premiul „Educaţie şi impact prin nutriţie', graţie programului „Nu mi-e frică de 40', un manifest pentru feminitate, încredere, motivaţie.

„Accept premiul în numele femeilor peste 35 de ani, care aleg să spună Nu îmi e frică de 40! Programul meu s-a născut din nevoia noastră, a femeilor, de mai multă claritate, de ştiinţă pusă în practică, de soluţii simple, care să te ducă de la Nu mai pot, la Uite, că totuşi se poate!', a transmis Carmen Brumă zecilor de invitaţi.

Originalitatea, la loc de cinste. „Nu sunt obişnuit cu premii!'

George Tănase, comediantul-momentului, a avut propriul moment la gală: „Mulţumesc mult! Nu sunt obişnuit cu premii! În clasa a 7-a am câştigat o menţiune, dar de atunci… Habar nu am, efectiv, cum este să primesc un trofeu!', a declarat cu umor artistul, atunci când a ridicat trofeul „Originalitate şi curaj în Stand-up Comedy'. Tot prin originalitate s-a remarcat în mass media românească şi Anisia Gafton, premiată pentru spontaneitate cu trofeul „Creativitate şi originalitate în mediul online'. Maria Popovici a spus şi ea „prezent' la eveniment: gala Leaders and Influencers Awards a răsplătit-o cu trofeul pentru „Autenticitate şi impact în Stand-up Comedy'.

Cele mai frumoase românce: spectacol Miss, la Leaders and Influencers Awards

Seara a devenit şi un podium al strălucirii! Evenimentul din Bucureşti a continuat cu unul dintre cele mai spectaculoase momente de la crearea galei încoace: o adevărată paradă de frumuseţe! 30 de femei care au obţinut titlul de Miss au defilat pe scenă, într-o veritabilă demonstraţie de feminitate şi graţie. Publicul a răsplătit momentul cu aplauze îndelungi, iar reprezentanta României la Miss Universe 2024, Loredana Salanţă a devenit „Ambasador al frumuseţii' şi în cadrul evenimentului de la Le Château.

Seara a fost completată şi de fashion show-uri: invitaţii au avut parte de defilări private şi au putut admira colecţiile toamnei, marca Andreea Dogaru, recompensată, de asemenea, cu un trofeu pentru munca depusă în atelier: „Fashion Icon Award in Haute Couture and Evening Wear'. Ritmul a fost ţinut de casa de modă Hellen Fashion, care a prezentat aleşilor serii o colecţie în care penele au fost vedetă. Co-fondatoarea brandului, Roxana Soare, a primit trofeul „Glamour şi stil în fashion-ul de ocazie'!

Sub reflectoare: personalităţile media ale momentului

Unul dintre cele mai cunoscute nume din industria producţiei de televiziune din România a primit un trofeu special. Creatoarea unor emisiuni precum „Vocea României', „Românii au talent' sau „Vorbeşte Lumea', Andreea Caranda a primit titlul „Producător remarcabil în live entertainment şi talk-show TV – Vorbeşte Lumea', graţie modului în care a reuşit să transforme televiziunea românească şi să creeze formate cu impact asupra publicului.

Gojira, creatorul podcastului „Aproximativ Discuţii', produs de Happy Fish TV, care a transformat fiecare episod într-o discuţie autentică şi fără filtre, a primit premiul pentru „Originalitate şi impact', iar Livia Graur, una dintre prezenţele şi vocile inconfundabile ale televiziunii româneşti, un jurnalist cu peste 17 ani de experienţă, a plecat acasă cu trofeul „Autenticitate în televiziune', graţie profesionalismului şi autenticităţii sale.

Cine este cuplul inspiraţional din entertainment?

Eliza şi Cosmin Natanticu s-au numărat printre premiaţii serii şi au devenit oficial „Cuplul inspiraţional din entertainment'. Tot împreună au sosit la gală, şi tot împreună au urcat şi pe scenă: au împărţit trofeul, umorul şi naturaleţea. Discursul lor de mulţumire a făcut deliciul invitaţilor: „Ardeam de nerăbdare să văd acest premiu! Vă mulţumesc şi aş vrea să îmi mulţumesc mie, pentru că am reuşit să îl suport pe Natanticu vreme de 12 ani!', a declarat pe un ton glumeţ Eliza. Partenerul ei, Cosmin Natanticu a completat-o: „Lizi s-a bucurat tare pentru premiu, ce nu ştie ea este că suntem al optulea cuplu care primeşte premiul, doar că ceilalţi nu au putut ajunge!'

Leaders and Influencers Awards este un concept inovator, care își propune să răspundă nevoii de conectare a celor mai influente personalități din domeniul afacerilor și digitalului. Prin galele exclusiviste, conceptul reunește lideri din diverse arii de activitate, pentru ca împreună să celebreze reușitele și să încurajeze colaborările care pot modela viitorul.



Lista completă a câştigătorilor ediţiei din septembrie 2025 Leaders and Influencers Awards o regăsiţi în rândurile următoare:

Baronesa de Brattleby Nicoleta Scarlat – Leadership și Eleganță în Promovarea Valorilor Aristocratice Moderne

Elisabeta Lipă – Excelență și Contribuție Remarcabilă în Sportul Românesc

Carmen Barcan – Excelență în crearea unui stil de viață sănătos și echilibrat

Camelia Potec – Excelență în Sport și Leadership – Lifetime Achievement Award – Swimming

Răzvan Vulcănescu – Leadership și Viziune în Sănătate

Dr. Alin Bortolini – Excelență în chirurgie estetică

Andreea Caranda – Producător Remarcabil în Live Entertainment și Talk-Show TV „Vorbește Lumea'

Ozana Barabancea – Carieră Remarcabilă în Muzică și Televiziune

Livia Graur – Autenticitate în Televiziune

Răzvan Vasile – Global Excellence in Education and Leadership

Dr. Laura Diana Bota – Excelență în stomatologie și estetică dentară

Carmen Brumă – Educație și impact în nutriție prin programul „Nu mi-e frică de 40 by Carmen Brumă'

Lavinia Ungureanu – Leadership strategic și inovație în servicii financiare orientate spre client – Best Credit IFN

Amna – Most Emotional Live Performances Award

Alin Eugen Vidineac – Outstanding Achievements in Legal Profession

Nicoleta Luciu – Cel mai de impact podcast de parenting „Mom by Nicoleta Luciu”

WeHeal Medical – Leadership și standarde înalte în recuperare medicală de ultimă generație

Lofty Pets – Leadership și Inovație în Industria Groomingului Canin

Andreea Dogaru – Fashion Icon Award in Haute Couture and Evening Wear

Andreea Bănică – Carieră Remarcabilă în Muzică și Entertainment

Ioana Călin – Outstanding Vision in Couture and Luxury Bridal Design

Maria Popovici – Autenticitate și impact în Stand-up Comedy

CRBL – Promotorul Kendamei în România

Denis Ştefan – Cea mai autentică interpretare

Dr. Diana Mihai – Excelență în Ginecologia Estetică și Regenerativă

Elena Ciftici – Leadership și profesionalism în formarea specialiștilor în beauty & make-up – AZAR Beauty Concept

Alexandra Stănescu – Inovație și formare profesională în drenaj limfatic brazilian

Cerasela Naie Tatu – Leadership în educația emoțională și profesională, precum și contribuție la dezvoltarea potențialului uman

Gojira – Originalitate și conexiune autentică cu publicul

Răzvan Răducan – Exceptional strategic vision & growth leadership in business services

Dr. Teodora Blănaru – Excelență și impact în chirurgia bariatrică

Gabriela Rijală – Transformări remarcabile prin estetică non-invazivă

Adrian Covaş, Capillati SRL – Contribuție excepțională la siguranța și confortul comunităților prin infrastructură

MovingTime România – Profesionalism și dedicare în servicii personalizate de relocare

Roxana Soare, Hellen Fashion – Glamour și stil în fashion-ul de ocazie

Lăcrămioara Văsc – Rezultate Excepționale în Nutriție Clinică și microbiom

Delice Chocolat – Excelență în calitate și rafinament

Claudia Iosif, Elay Estetic – Rezultate excepționale în estetică medicală – liposucție non-chirurgicală

Anisia Gafton – Creativitate și Originalitate în Online

Consuela Sabie – Inovație în Dezvoltarea și Antrenamentul Mental

George Tănase – Originalitate și Curaj în Stand-up Comedy

Anmar Decor – Viziune și lux în arta drapajelor de interior

Georgiana Popovici – Formarea de tineri talentați prin metode educaționale inovatoare – Creative Learning Hub

Eliza şi Cosmin Natanticu – Cuplul inspirațional din entertainment

Leonard Doroftei – Excelență și Impact în Boxul Mondial

Gabriel Fereşteanu – Impact și strategie în comunicare și media

Alexandru Ion – Profesionalism și Originalitate în Televiziune

Dr. Bogdan Furtună – Contribuție remarcabilă la creșterea calității actului medical prin Centrul Medical Furtună

Loredana Salanţă – Ambasador al Frumuseții

Adelina Maria Muntean – Inspirarea și formarea noilor generații de specialiști în arta micropigmentării sprâncenelor

Casa Magazin – EDUHOME pentru Leadership educațional în cultura locuirii și a mediului construit

Maia Ciornii – Excelență, mentorat de top și impact global în PMU – Arta Dermopigmentării, Academia ELITE BROWS Moldova

Loredana Guzgan – Ambasador al Luxului și Artei Bijuteriilor

Iustin Isac – Impact Social și Implicare Comunitară prin campania „Fotbalul Face Bine'

Sweet Moments – Leadership și Calitate în Industria Cofetăriei

Sponsorii evenimentului au fost: Roberto Bravo România, Redis Nutriţie, PopCola, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmbureşti, Anmar Decor, Sweet Moments, Boierescu, Delice Chocolat Târgoviște.

Sursa foto: https://www.instagram.com/leadersinfluencersawards/?hl=en

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro