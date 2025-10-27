Cum a început totul? Ce v-a făcut să alegeți Gura Milii și să transformați acest loc într-o fermă turistică?

Acest loc are o energie… ne-a vrăjit din prima clipă! Am ajuns cu intenția de a găsi un loc pentru o casă care să ne facă să stăm mai mult la țară, să ne petrecem vacanțele în natură. Ferma turistică nu a fost în intențiile noastre de la început. A venit apoi, înaintând cu proiectul, legat de niște gânduri din copilăria soțului meu care visa la o fermă. Din nevoia de socializare a copiilor noștri, dar și alte considerente, am decis să facem câteva camere de familie. Să vedem cine ar veni tocmai în sălbăticia munților Penteleu. Și au venit încă din vara lui 2015 familii cu valori comune cu ale noastre. Și erau atât de apreciativi față de noi, și au început să revină, să vină și cu prietenii lor… Așa a început să prindă contur Ferma de sub Penteleu.

Ce ați simțit prima dată când ați ajuns pe pământul de sub Penteleu? A fost dragoste la prima vedere?

Am simțit că locul are tot ce ne doream! Munte, aer curat, poieni verzi, apă, oameni.

De la o casă de vacanță pentru familie la o experiență turistică completă – cum a fost această tranziție? Ce v-a motivat să deschideți porțile către oaspeți?

Tranziția s-a petrecut cu mult efort! Probabil, dacă știam ce ne așteaptă, am fi direcționat energiile pe alt drum. Am avut norocul de oameni cu care să facem tranziția și care au mers alături de noi.

Ce înseamnă „acasă' pentru voi astăzi și cum a schimbat Ferma de sub Penteleu viața voastră de zi cu zi?

Considerăm acest loc casa noastră! Cu atât mai mult cu cât ne pregătim anul acesta un cuib doar al nostru. Petrecem mult timp aici, facem multe drumuri către București, unde copiii urmează școala, însă timpul a trecut, deja sunt mari și devin tot mai independenți. Viața noastră de zi cu zi este încă aglomerată. Este un proiect în transformare și încă necesită timpul nostru.

Cum descrieți experiența de a fi oaspete la fermă, în mijlocul naturii, într-un sat (aproape) uitat? Ce caută și ce găsesc oamenii aici?

Oaspeții noștri simt ospitalitatea, autenticitatea omului simplu, care îi așteaptă cu zâmbetul pe buze. Experiența de a fi la Fermă este un mix de cazare în căsuțe sau Suite family pline de farmec, mâncare tradițională, liniște, pajiști nesfârșite, animale blânde, meșteșuguri, gogoși calde, lapte proaspăt.

Oaspeții noștri caută gusturi locale, să se liniștească și să ofere copiilor un exemplu de simplitate și pleacă îmbrățișându-ne.

Fiecare anotimp are farmecul lui la fermă. Cum se transformă locul și ce pot trăi oaspeții diferit primăvara, vara, toamna și iarna?

Ce întrebare interesanta. De 18 ani merg acolo și încă nu m-am hotărât ce anotimp îmi place mai mult.

Locul reînvie primăvara, cu un verde crud, galbenul păpădiilor domină pajiștile. Copiii aleargă și îi vezi plini de energie întorcându-se la părinții lor pentru o îmbrățișare sau o gură de apă. Vara te bucuri de o experiență deplină stând afară tot timpul, mergând în picioarele goale pe iarbă, mâncând zmeură, căpșune, coacăze, iar seara ai ocazia de a simți răcoarea mult dorită de orășeni. De asemenea, serile de vară ni le petrecem admirând stelele la focul de tabără. Toamna este un spectacol al naturii. Fiind în zona de foioase, parcă nu există tablou mai frumos. Ne bucurăm de roadele livezilor, de tartele cu prune, plăcinta cu dovleac, vinul fiert din serile reci. Gastronomic vorbind, toamna are multe de oferit.

Un moment de amintit este „bocănitul Cerbilor', acesta se întâmplă în octombrie și este un spectacol auditiv. Iarna ajunge să ne surprindă, sărbătorile mult așteptate ne acaparează cu pregătirile. În decembrie, Ferma se gătește de sărbătoare. Beculețe colorate, decor de iarnă, brazi împodobiți își așteaptă colindătorii. Este un moment mult așteptat acela în care colindătorii din sat, organizați în ansamblu popular, ajung la noi în bătătură pentru un moment plin de datini și tradiții. Dacă avem norocul să și ningă, atunci chiar peisajul devine unul de poveste.

Mâncarea este un element central în experiența de la fermă. Ce găsesc oaspeții în farfurie și ce face gastronomia de aici „altfel'?

Oaspeții găsesc aici gustul copilăriei, preparate gătite tradițional, preparate locale, hrană curată fără aditivi și potențiatori de gust. Sunt acele mâncăruri pe care nu mai ai timp să le gătești acasă, dar de care îți e dor. Găsesc la noi un meniu divers, care acoperă și pe cei mai împătimiți de carne, dar și pe vegetarieni cu salate, brânzeturi, leguminoase și ciuperci.

Ce animale găsim la fermă, ce cultivați în grădină și ce produse se fac in-house?

Ferma noastră acum este o gospodărie. De fapt ne-am întors la ceea ce ne doream inițial. Să avem animale precum găseam la bunici: păsări (găini, gâște, rațe), câteva oi, câteva capre, o vacă cu lapte, un vițel, o vacă gestantă, un măgăruș (Nică), iepuri blânzi, câini și pisici. Grădina noastră are multe fructe de pădure, verdețuri, salate, iar pe viitor îmi doresc să amenajăm un spațiu pentru grădinărit cu copiii. Las acest aspect surpriză pentru primăvară. Facem conserve, gemuri, dulcețuri, siropuri de casă, punem murături, varză, castraveți, vinete coapte, zacuști, toate bunătățile de toamnă.

Cum reușiți să mențineți autenticitatea într-un concept de turism premium, fără a pierde esența vieții la țară?

Reușim? Ne străduim cu siguranță. Ne place și nouă confortul, somnul bun. Testăm fiecare căsuță din când în când, aducem îmbunătățiri în permanență și atât timp cât vom putea, vom păstra standardul. Datorită colegelor care au înțeles cât de mult apreciem curățenia și lucrul bine făcut, Ferma oferă confortul de care oamenii au nevoie.

Ce înseamnă pentru voi o experiență premium? Este despre confort, despre detalii sau despre emoție?

Pentru noi este un lux azi să avem Internet, energie electrică, apă la robinet, apă potabilă. Atunci când construiești un resort în pădure nu beneficiezi de aceste facilități. A fost un efort să le aducem în cătun și nu uităm de unde am plecat. Nu luăm aceste resurse ca pe un dat și suntem recunoscători că am reușit.

Experiența premium vine dintr-o combinație de facilități, atenție la detalii, curățenie impecabilă, efort continuu, ospitalitate.

Povestiți-ne despre un moment special cu un oaspete sau o familie care v-a rămas în suflet. Ce v-a impresionat?

Momente speciale am tot avut și avem la fermă. Avem multe familii cu care ne-am împrietenit și cu care am rezonat, această activitate ne oferă oportunitatea de a cunoaște oameni deosebiți. Se creează o atmosferă deosebită în jurul focului de tabără și aceste momente în care rămânem seara târziu privind stelele și povestind îmi rămân în minte și mă încarcă pentru atunci când avem vremuri mai furtunoase.

Ferma oferă ateliere, evenimente, activități pentru copii. Cum se implică comunitatea locală? Simțiți sprijinul lor în acest proiect?

Comunitatea locală ne-a îmbrățișat, facem câteva ateliere cu sprijinul artizanilor locali de 7-8 ani deja, din păcate nu sunt mulți, însă tragem speranțe că vom mai găsi persoane dornice să ni se alăture.

Cât privește evenimentele, am avut sprijinul preotului încă de la început și a organizat ceremonii la biserica din sat. La rândul nostru încercăm să dăm ceva înapoi comunității care ne-a primit cu brațele deschise și împreună cu oaspeții ce ne calcă pragul strângem obiecte vestimentare, jucării pe care le donăm celor aflați în nevoie. Ne mândrim cu Mihai, pe care îl sprijinim în concursurile de maraton și ultramaraton la care participă cu rezultate remarcabile.

Care este povestea Saivanului? Cum ați gândit designul lui, ce arhitecți au fost implicați și care a fost conceptul din spatele acestui spațiu?

Saivanul a fost reamenajat pentru crearea spațiului de luat masa și a barului, restaurantul nostru funcționează acum în fostul Saivan de capre. Acest spațiu mare nu își mai avea rostul, așadar am regândit spațiul împreună cu doi arhitecți: Ionuț Cornescu, care ne este alături de la începutul proiectului, și Dragoș Marian, care ne este oaspete. De asemenea, am lucrat partea de design împreună cu prietena noastră Teodora Constantinescu, și ea îndrăgostită de proiect de mulți ani. A fost o muncă de câteva luni de frământări pentru proiect, apoi execuția a durat zece luni și continuă încă în paralel cu funcționarea.

Ce fel de evenimente găzduiește Ferma de sub Penteleu? De la retreat-uri, tabere și team building-uri, până la nunți restrânse sau aniversări – ce tipuri de experiențe sunt cel mai potrivite pentru acest loc? Și ce capacitate aveți, în funcție de sezon?

Găzduim evenimente de familie, evenimente corporate, tabere de familii, toate acestea sunt în funcție de nevoile clientului. Cine se potrivește cu locul, cu conceptul ajunge să trăiască o experiență deosebită la noi! Așa spun review-urile, așa spun oaspeții pe parcursul sejurului. La plecare se despart cu greu și promit că vor reveni. Suntem foarte fericiți când un eveniment important din viața lor iese așa cum au visat!

Ce urmează pentru Ferma de sub Penteleu? Aveți planuri noi sau proiecte care se conturează în viitorul apropiat?

Urmează sărbătorile de iarnă, vom avea un decor de poveste, ca în fiecare an. Ne așteptăm oaspeții cu multe surprize și ospitalitate specifică locului. Din primăvară vom pregăti pentru oaspeți o grădină de zarzavaturi în care vor putea lucra, avem în lucru ateliere noi cu care să îi surprindem pe cei care au mai fost și să-i cucerim și pe cei care vin pentru prima dată.

Foto Credit: Ferma de sub Penteleu

