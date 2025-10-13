Evoluția pantofilor sport – cum a devenit New Balance 9060 un element de bază în streetwear?

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Evoluția pantofilor sport – cum a devenit New Balance 9060 un element de bază în streetwear?

De câte ori te-ai gândit că pantofii sport pe care îi porți spun ceva despre tine? Într-o lume în care moda urbană se schimbă cu viteza unui scroll, brandurile care reușesc să combine confortul cu stilul sunt cele care rămân relevante. Iar New Balance este exemplul perfect. În special modelul New Balance 9060, care a trecut rapid de la statutul de sneaker tehnic la simbolul unei generații care vrea să arate bine fără să sacrifice confortul.

De la performanță la lifestyle

Poate că New Balance ți-a părut mereu o marcă pentru alergători sau pasionați de sport. Dar în ultimii ani, povestea s-a schimbat complet. 9060 a fost creat ca o reinterpretare modernă a esteticii anilor 2000, combinând formele supradimensionate și detaliile inspirate din cultura Y2K cu tehnologia de amortizare pe care o recunoaște orice fan al brandului. Așa s-a născut un sneaker care nu doar că arată bine, ci și „lucrează' pentru tine – fie că ești la o plimbare în oraș sau dansezi până dimineața la un festival.

Dar secretul adevărat al acestui model e felul în care reușește să fie flexibil. Îl vezi pe stradă, în poze de street style, în cluburi, la facultate sau în vacanță. Nu are limite, iar asta îl face să fie perfect pentru tine – genul de persoană care vrea să-și exprime stilul fără efort. Dacă vrei să explorezi modelele actuale și să vezi cât de departe a ajuns acest trend, aruncă o privire și vezi colecția New Balance pe answear.ro, unde 9060-ul e mereu vedetă.

Designul care a schimbat percepția

Ceea ce face NB 9060 special e modul în care combină elemente retro cu o estetică futuristă. Talpa masivă, logo-ul supradimensionat și jocurile de texturi creează un look care atrage imediat privirea. Este genul de pantof care te face să te simți diferit chiar din primul pas. Designerii New Balance au știut că moda urbană cere ceva mai mult decât funcționalitate – așa că au adus emoție și atitudine în fiecare detaliu.

Nu e doar un pantof, e o declarație de stil. Într-o perioadă în care autenticitatea a devenit cea mai importantă monedă, 9060 iese în evidență tocmai prin curajul de a fi altfel. Îl porți cu jeanși largi, hanorace supradimensionate sau chiar cu o ținută minimalistă – funcționează de fiecare dată. Pentru tine, care cauți acel echilibru între relaxare și originalitate, modelul acesta e o alegere firească.

De la trend la simbol al generației actuale

Dacă ne uităm la cum a evoluat streetwear-ul în ultimul deceniu, e clar că nu mai e vorba doar de haine – e despre identitate. New Balance 9060 a devenit parte dintr-o cultură vizuală care vorbește despre libertate, confort și creativitate. A prins la publicul tânăr pentru că e autentic, pentru că nu încearcă să imite alte branduri și pentru că are acel „ceva' care transformă o simplă pereche de pantofi în piesa centrală a oricărei ținute.

Astăzi, 9060 e mai mult decât o pereche de sneakers – e o poveste în mișcare. O dovadă că evoluția pantofilor sport nu mai înseamnă doar inovație tehnică, ci și un mod de a te exprima. Și dacă ești genul care adoră să descopere ce e nou, să testeze, să experimenteze, atunci știi deja că New Balance e mereu cu un pas înainte. Iar tu? Tu ești parte din povestea asta în fiecare zi în care alegi să porți ceva care te reprezintă.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Bucătăria franceză și noua direcție Bistro Patio
Advertorial
Bucătăria franceză și noua direcție Bistro Patio
TNB invitat în Polonia cu spectacolul-eveniment „Mary Stuart”, regizat de Andrei Șerban
Advertorial
TNB invitat în Polonia cu spectacolul-eveniment „Mary Stuart”, regizat de Andrei Șerban
THIAMIDOL®: Soluția inovatoare Eucerin împotriva petelor pigmentare
Advertorial
THIAMIDOL®: Soluția inovatoare Eucerin împotriva petelor pigmentare
Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce VALSURI CELEBRE pe 15 octombrie la Sala Dalles în stagiunea Musical Extravaganza
Advertorial
Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce VALSURI CELEBRE pe 15 octombrie la Sala Dalles în stagiunea Musical Extravaganza
Notino redefinește standardul de skincare în România: Descoperă gama ultra premium La Prairie
Advertorial
Notino redefinește standardul de skincare în România: Descoperă gama ultra premium La Prairie
Crocs Cozzzy Collection – confort absolut, stil inconfundabil
Advertorial
Crocs Cozzzy Collection – confort absolut, stil inconfundabil
Libertatea
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Boala de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a confirmat în presa din SUA: „Am devenit convinsă că manifesta simptome”
Boala de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a confirmat în presa din SUA: „Am devenit convinsă că manifesta simptome”
Imagini de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Motivul pentru care sora actriței nu a venit să o conducă pe ultimul drum
Imagini de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Motivul pentru care sora actriței nu a venit să o conducă pe ultimul drum
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Olga Barcari a dezvăluit care e relația ei cu prezentatorul The Ticket. Ce spune concurente Asia Express despre Cătălin Bordea
Olga Barcari a dezvăluit care e relația ei cu prezentatorul The Ticket. Ce spune concurente Asia Express despre Cătălin Bordea
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi
Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week
Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
„Ori nu eram pregătit, ori Maica Sfântă m-a salvat”. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși. Prezentatorul TV a ajuns la spital
„Ori nu eram pregătit, ori Maica Sfântă m-a salvat”. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși. Prezentatorul TV a ajuns la spital
Deși se afișează cu mașini și genți de lux în spațiul public, casa Biancăi Drăgușanu nu e deloc cum ți-ai imagina! Imaginile din apartamentul ei au ajuns virale pe internet / FOTO
Deși se afișează cu mașini și genți de lux în spațiul public, casa Biancăi Drăgușanu nu e deloc cum ți-ai imagina! Imaginile din apartamentul ei au ajuns virale pe internet / FOTO
catine.ro
Cum poți curăța ușor un cuptor cu microunde, potrivit experților
Cum poți curăța ușor un cuptor cu microunde, potrivit experților
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 &#8211; 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
De ce e recomandat să eviți ultimul rând din avion? Iată ce spun experții în călătorii
De ce e recomandat să eviți ultimul rând din avion? Iată ce spun experții în călătorii
Mai multe din advertorial
Destinații de vacanță frecventate de români și aeroporturile unde se pierd cele mai multe bagaje + ce poți face pentru a te proteja
Destinații de vacanță frecventate de români și aeroporturile unde se pierd cele mai multe bagaje + ce poți face pentru a te proteja
Advertorial

+ Mai multe
Ținute de birou pentru toamna 2025: cum să arăți stylish și profesional în același timp?
Ținute de birou pentru toamna 2025: cum să arăți stylish și profesional în același timp?
Advertorial

+ Mai multe
Sofwave: Inovația în rejuvenarea facială pe care trebuie să o încerci
Sofwave: Inovația în rejuvenarea facială pe care trebuie să o încerci
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC