Ești mai puternică decât crezi. De vorbă cu Mirela Retegan

Denisa Sima, Corina Băcanu, Mirela Retegan, Dana Rogoz, Eea Ikeda si Ina Țăranu-Hofnăr sunt protagonistele campaniei #cuMamaLaMamo, o inițiativă lansată de Rețeaua de Sănătate Regina Maria, ce ne pune în fața unei realități sumbre, dar pe care nu o putem ignora. Cancerul de sân este una din principalele cauze de mortalitate în rândul femeilor din România. Doar în 2020 a reprezentat a treia cea mai întâlnită formă de cancer la femei, cu peste 12.000 de noi cazuri. Tot în anul 2020, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică, peste 4.000 de femei și-au pierdut viața din cauza cancerului de sân. Fiindcă de-a lungul timpului am avut șansa să cunosc mai multe femei care au trecut prin această experiență, aș vrea să subliniez un lucru esențial pe care l-am învățat de la ele. Nu poți să previi apariția cancerului, dar îl poți descoperi la timp! Iar pentru asta există controale, vizite regulate la medic, ecografii, mamografii. Misiunea campaniei este de a aduce în discuție aceste investigații și în rândul mamelor noastre, care, din diverse motive, au fost private de asemenea discuții. Însă noi putem schimba asta! E rândul nostru să le oferim acele conversații care ne-au lipsit în adolescență. E rândul nostru să le purtăm de grijă. E rândul nostru să le arătăm dragoste. Iar asta uneori se poate traduce prin a le fi alături la prima mamografie din viața lor.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Mirela Retegan îmi spune că mama ei „este genul de femeie care a ales să se descurce singură în orice situație. A plecat de la mine, de la București, acasă, în Ardeal, și a doua zi s-a dus direct la spital pentru că avea o problemă foarte gravă de sănătate și a intrat într-o intervenție chirurgicală. Eu am aflat după ce operația s-a terminat că ea a plecat de la mine ca să se opereze. Am întrebat-o de ce a făcut asta, pentru că aș fi putut merge cu ea oriunde în București, iar ea mi-a răspuns: «Dar nu vreau să te deranjez pe tine, doar n-o să te încurc. Lasă că aici sunt vecinele mele, au grijă de mine dacă am nevoie de ceva»'.

Recunoaște că a moștenit de la mama sa această caracteristică și că nu și-a pus problema ca cineva să îi fie alături atunci când pășește în cabinetul unui doctor. „Am amânat foarte mulți ani din viața mea mersul la medic, pentru că așa am crescut, așa am știut, ăsta a fost modelul pe care l-am avut din familie. Maya, fiica mea, a fost cea care a observat că nu mă simt bine, că am o stare proastă și că zilele noastre nu mai sunt vesele și colorate cum era ea obișnuită. Ea m-a rugat să merg la doctor, să ne asigurăm că nu e nimic grav și că putem trece peste problemă. Mi-a zis atunci ceva ce m-a cutremurat: «Mama, dacă eu aș fi în locul tău, tu ce mi-ai spune? Nu mi-ai zice să mă duc la doctor și să îmi fac analizele?» Și atunci mi-am dat seama că așa stau lucrurile.

M-am dus la medic, mi-a recomandat investigațiile pe care el le-a considerat importante și le-am făcut fără să stau pe gânduri'.

Prima mamografie pe care a făcut-o a decurs mai bine decât se aștepta. „De fapt, fiindcă medicul care m-a asistat a fost atât de prietenos și de deschis, nici măcar nu am apucat să îmi dau seama ce fac. Știu că i-am luat numărul de telefon, spunându-i că vreau să mă întorc la el cu prietenele mele, pentru că mi s-a părut extrem de important să vorbești despre asta cu cineva care nu te sperie. Acel medic mi-a zis ceva ce o să țin minte toată viața: «Femeile ar trebui să vină împreună cu mamele lor, cu fiicele lor, cu prietenele lor și să sărbătorească faptul că sunt sănătoase la primirea rezultatelor». Cred că o femeie poate să inspire o altă femeie și că trebuie să fim suport unele pentru altele. Iar dacă la finalul acestui demers reușesc să conving măcar o mamă, o femeie să meargă la medic să își facă o ecografie mamară sau o mamografie, ăsta e un lucru minunat'.