Elemente de ambalare care se înscriu în conceptul de economie circulară – analiza

De fiecare dată când atingi un produs pe raft, când îl desfaci acasă sau când arunci ambalajul la gunoi, faci parte dintr-un lanț mai amplu de decizii care influențează mediul, economia și modul în care societatea înțelege consumul.

Economia circulară schimbă radical paradigma clasică 'produce–consumă–aruncă' – în locul acesteia, ești invitat să gândești în bucle, în cicluri continue de utilizare, recuperare și regenerare a materialelor.

Definiția promovată de Ellen MacArthur Foundation, una dintre cele mai citate organizații internaționale în domeniu, vorbește despre menținerea produselor, materialelor și resurselor în economie cât mai mult timp posibil, la cea mai mare valoare a lor. În acest context, ambalajul nu mai are viață scurtă, ci este o resursă care trebuie gândită pentru a reveni în circuit.

Dacă te raportezi la ambalajele tradiționale, observi rapid limitele modelului liniar. Materiale compozite greu de separat, straturi inutile de plastic, volume supradimensionate și lipsa infrastructurii de colectare fac ca majoritatea ambalajelor să ajungă la groapa de gunoi sau, mai grav, în natură. Economia circulară propune un alt set de criterii: ambalajele trebuie să fie ușor de reciclat, reutilizat sau biodegradat, iar designul lor să minimizeze pierderile de material încă din faza de concepție.

Materiale reciclabile și impactul lor

Primul lucru la care te gândești când auzi de ambalaj sustenabil este materialul. Nu întâmplător, pentru că materialele determină în mare măsură amprenta de mediu a unui ambalaj. Hârtia, cutii de carton calitative, sticla, aluminiul și anumite tipuri de plastic sunt considerate reciclabile, dar ca reciclarea să funcționeze efectiv, materialul trebuie să fie compatibil cu infrastructura locală de colectare și procesare, iar utilizatorul final să știe ce are de făcut.

Cartonul ondulat, de exemplu, este adesea prezentat ca o soluție ideală. Studiile realizate de Confederation of European Paper Industries arată că ratele de reciclare pentru hârtie și carton în Europa depășesc 70% în multe state membre, ceea ce face din acest material un pilon al ambalajului circular. Pentru tine, avantajul este dublu: material regenerabil, cu percepție pozitivă în rândul consumatorilor, și un circuit de reciclare deja bine pus la punct.

Pe de altă parte, plasticul rămâne un subiect sensibil. Nu toate tipurile de plastic sunt la fel, iar ambalajele realizate din polimeri reciclabili precum PET sau HDPE pot fi integrate într-o economie circulară doar dacă sunt concepute simplu, fără aditivi inutili. Aici intervine rolul designului, care trebuie să elimine combinațiile de materiale ce fac reciclarea imposibilă.

Materiale biodegradabile și compostabile

O altă categorie de elemente de ambalare care se înscriu în economia circulară este cea a materialelor biodegradabile și compostabile. Acestea sunt adesea percepute ca soluția magică, dar pentru tine este important să înțelegi diferențele și limitările lor. Biodegradabil nu înseamnă automat prietenos cu mediul, iar compostabilitatea este adesea condiționată de existența unor facilități industriale specializate.

Ambalajele din bioplastice pe bază de amidon sau PLA sunt un exemplu relevant. Cercetări publicate de Institutul Fraunhofer pentru Inginerie Interfacială și Biotehnologie în 2020 arată că aceste materiale pot reduce dependența de resurse fosile, dar necesită sisteme de colectare separate pentru a nu contamina fluxurile de reciclare convenționale.

Designul ambalajului, inclus în strategia circulară

Designul este cel mai influent element al ambalajului circular. Prin design, decizi cât material folosești, cum este perceput produsul și ce se întâmplă cu ambalajul după utilizare. Pentru tine, designul circular înseamnă să gândești ambalajul încă din faza de schiță ca pe un obiect cu mai multe vieți.

Minimalismul este una dintre strategiile cele mai eficiente. Reducerea grosimii materialului, eliminarea elementelor decorative inutile și optimizarea formei pot diminua semnificativ consumul de resurse. Un studiu realizat de Packaging Europe în 2021 arată că optimizarea designului ambalajelor poate reduce până la 20% din materialele utilizate, fără a afecta funcționalitatea. Acest lucru se traduce direct în costuri mai mici și un impact de mediu redus.

Un alt principiu esențial este designul pentru reutilizare. Ambalajele reîncărcabile, borcanele returnabile sau sistemele de refill sunt exemple concrete de elemente care mențin materialele în uz pentru perioade mai lungi. Pentru tine, astfel de soluții pot crea o relație mai profundă cu consumatorul, bazată pe loialitate și responsabilitate comună.

Procesele de producție și rolul acestora în economia circulară

Chiar dacă materialul și designul sunt esențiale, nu poți ignora modul în care ambalajul este produs. Procesele de fabricație consumă energie, apă și generează emisii. Economia circulară aplicată ambalajelor presupune optimizarea acestor procese pentru a reduce impactul asupra mediului. Utilizarea energiei regenerabile, reducerea pierderilor de material și integrarea materialelor reciclate în producție sunt pași concreți în această direcție.

Datele publicate de International Energy Agency în 2022 indică faptul că industria ambalajelor are un potențial semnificativ de reducere a emisiilor prin eficientizare energetică și tranziția către surse regenerabile. Pentru tine, adoptarea unor astfel de practici nu este doar un gest ecologic, ci și o strategie de reziliență economică pe termen lung, într-un context al creșterii costurilor energetice.

Comportamentul consumatorului

Un ambalaj circular nu își atinge scopul fără implicarea activă a utilizatorului final. Indiferent cât de bine este conceput un ambalaj, dacă acesta ajunge la gunoiul menajer din lipsă de informație sau motivație, ciclul se întrerupe. De aceea, comunicarea clară și educația sunt elemente inseparabile ale ambalajului circular.

Cercetările realizate de Nielsen în 2019 arată că peste 70% dintre consumatori sunt mai dispuși să aleagă produse cu ambalaje sustenabile, dacă înțeleg clar beneficiile și modul corect de utilizare și eliminare.

Privind toate aceste aspecte, materialele, designul, producția și comportamentul consumatorului formează un sistem interdependent. Provocarea și oportunitatea constau în a orchestra aceste elemente astfel încât ambalajul să devină un facilitator al circularității, nu un obstacol. Ambalajul circular este, în esență, expresia maturității unui brand și a capacității sale de a gândi pe termen lung.

Foto: Freepik

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro