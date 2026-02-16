Elemente de ambalare care se înscriu în conceptul de economie circulară – analiza

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Elemente de ambalare care se înscriu în conceptul de economie circulară - analiza

De fiecare dată când atingi un produs pe raft, când îl desfaci acasă sau când arunci ambalajul la gunoi, faci parte dintr-un lanț mai amplu de decizii care influențează mediul, economia și modul în care societatea înțelege consumul. 

Economia circulară schimbă radical paradigma clasică 'produce–consumă–aruncă' – în locul acesteia, ești invitat să gândești în bucle, în cicluri continue de utilizare, recuperare și regenerare a materialelor. 

Definiția promovată de Ellen MacArthur Foundation, una dintre cele mai citate organizații internaționale în domeniu, vorbește despre menținerea produselor, materialelor și resurselor în economie cât mai mult timp posibil, la cea mai mare valoare a lor. În acest context, ambalajul nu mai are viață scurtă, ci este o resursă care trebuie gândită pentru a reveni în circuit.

Dacă te raportezi la ambalajele tradiționale, observi rapid limitele modelului liniar. Materiale compozite greu de separat, straturi inutile de plastic, volume supradimensionate și lipsa infrastructurii de colectare fac ca majoritatea ambalajelor să ajungă la groapa de gunoi sau, mai grav, în natură. Economia circulară propune un alt set de criterii: ambalajele trebuie să fie ușor de reciclat, reutilizat sau biodegradat, iar designul lor să minimizeze pierderile de material încă din faza de concepție.

Materiale reciclabile și impactul lor 

Primul lucru la care te gândești când auzi de ambalaj sustenabil este materialul. Nu întâmplător, pentru că materialele determină în mare măsură amprenta de mediu a unui ambalaj. Hârtia, cutii de carton calitative, sticla, aluminiul și anumite tipuri de plastic sunt considerate reciclabile, dar ca reciclarea să funcționeze efectiv, materialul trebuie să fie compatibil cu infrastructura locală de colectare și procesare, iar utilizatorul final să știe ce are de făcut.

Cartonul ondulat, de exemplu, este adesea prezentat ca o soluție ideală. Studiile realizate de Confederation of European Paper Industries arată că ratele de reciclare pentru hârtie și carton în Europa depășesc 70% în multe state membre, ceea ce face din acest material un pilon al ambalajului circular. Pentru tine, avantajul este dublu: material regenerabil, cu percepție pozitivă în rândul consumatorilor, și un circuit de reciclare deja bine pus la punct.

Pe de altă parte, plasticul rămâne un subiect sensibil. Nu toate tipurile de plastic sunt la fel, iar ambalajele realizate din polimeri reciclabili precum PET sau HDPE pot fi integrate într-o economie circulară doar dacă sunt concepute simplu, fără aditivi inutili. Aici intervine rolul designului, care trebuie să elimine combinațiile de materiale ce fac reciclarea imposibilă.

Materiale biodegradabile și compostabile

O altă categorie de elemente de ambalare care se înscriu în economia circulară este cea a materialelor biodegradabile și compostabile. Acestea sunt adesea percepute ca soluția magică, dar pentru tine este important să înțelegi diferențele și limitările lor. Biodegradabil nu înseamnă automat prietenos cu mediul, iar compostabilitatea este adesea condiționată de existența unor facilități industriale specializate.

Ambalajele din bioplastice pe bază de amidon sau PLA sunt un exemplu relevant. Cercetări publicate de Institutul Fraunhofer pentru Inginerie Interfacială și Biotehnologie în 2020 arată că aceste materiale pot reduce dependența de resurse fosile, dar necesită sisteme de colectare separate pentru a nu contamina fluxurile de reciclare convenționale. 

Designul ambalajului, inclus în strategia circulară

Designul este cel mai influent element al ambalajului circular. Prin design, decizi cât material folosești, cum este perceput produsul și ce se întâmplă cu ambalajul după utilizare. Pentru tine, designul circular înseamnă să gândești ambalajul încă din faza de schiță ca pe un obiect cu mai multe vieți.

Minimalismul este una dintre strategiile cele mai eficiente. Reducerea grosimii materialului, eliminarea elementelor decorative inutile și optimizarea formei pot diminua semnificativ consumul de resurse. Un studiu realizat de Packaging Europe în 2021 arată că optimizarea designului ambalajelor poate reduce până la 20% din materialele utilizate, fără a afecta funcționalitatea. Acest lucru se traduce direct în costuri mai mici și un impact de mediu redus.

Un alt principiu esențial este designul pentru reutilizare. Ambalajele reîncărcabile, borcanele returnabile sau sistemele de refill sunt exemple concrete de elemente care mențin materialele în uz pentru perioade mai lungi. Pentru tine, astfel de soluții pot crea o relație mai profundă cu consumatorul, bazată pe loialitate și responsabilitate comună.

Procesele de producție și rolul acestora în economia circulară

Chiar dacă materialul și designul sunt esențiale, nu poți ignora modul în care ambalajul este produs. Procesele de fabricație consumă energie, apă și generează emisii. Economia circulară aplicată ambalajelor presupune optimizarea acestor procese pentru a reduce impactul asupra mediului. Utilizarea energiei regenerabile, reducerea pierderilor de material și integrarea materialelor reciclate în producție sunt pași concreți în această direcție.

Datele publicate de International Energy Agency în 2022 indică faptul că industria ambalajelor are un potențial semnificativ de reducere a emisiilor prin eficientizare energetică și tranziția către surse regenerabile. Pentru tine, adoptarea unor astfel de practici nu este doar un gest ecologic, ci și o strategie de reziliență economică pe termen lung, într-un context al creșterii costurilor energetice.

Comportamentul consumatorului

Un ambalaj circular nu își atinge scopul fără implicarea activă a utilizatorului final. Indiferent cât de bine este conceput un ambalaj, dacă acesta ajunge la gunoiul menajer din lipsă de informație sau motivație, ciclul se întrerupe. De aceea, comunicarea clară și educația sunt elemente inseparabile ale ambalajului circular.

Cercetările realizate de Nielsen în 2019 arată că peste 70% dintre consumatori sunt mai dispuși să aleagă produse cu ambalaje sustenabile, dacă înțeleg clar beneficiile și modul corect de utilizare și eliminare.

Privind toate aceste aspecte, materialele, designul, producția și comportamentul consumatorului formează un sistem interdependent. Provocarea și oportunitatea constau în a orchestra aceste elemente astfel încât ambalajul să devină un facilitator al circularității, nu un obstacol. Ambalajul circular este, în esență, expresia maturității unui brand și a capacității sale de a gândi pe termen lung. 

Foto: Freepik

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum

Recomandari
Tips & tricks cum să-ți alegi piesele de mobilier care nu se demodează repede
Advertorial
Tips & tricks cum să-ți alegi piesele de mobilier care nu se demodează repede
Arcurile și spuma de înaltă densitate, caracteristicile-cheie ale canapelei extensibile de foarte bună calitate
Advertorial
Arcurile și spuma de înaltă densitate, caracteristicile-cheie ale canapelei extensibile de foarte bună calitate
Schimbări benefice pentru sănătatea ta pe care le poți face începând cu această primăvară
Advertorial
Schimbări benefice pentru sănătatea ta pe care le poți face începând cu această primăvară
Ceasuri cu curea metalică vs curea din piele: Cum faci alegerea potrivită
Advertorial
Ceasuri cu curea metalică vs curea din piele: Cum faci alegerea potrivită
Valentine’s Day la Beach, Please!: iubiți-vă până la vară sau pierdeți biletul
Advertorial
Valentine’s Day la Beach, Please!: iubiți-vă până la vară sau pierdeți biletul
De ce se deteriorează părul și ce șampon te poate salva
Advertorial
De ce se deteriorează părul și ce șampon te poate salva
Libertatea
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Cristian Boureanu și Aris Eram, schimb dur de replici la Survivor România 2026. Fostul politician l-a jignit pe fiul Andreei Esca
Cristian Boureanu și Aris Eram, schimb dur de replici la Survivor România 2026. Fostul politician l-a jignit pe fiul Andreei Esca
Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu
Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor și nu s-a cenzurat deloc! S-a dezlănțuit asupra lui CAV. Ce a urmat
Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor și nu s-a cenzurat deloc! S-a dezlănțuit asupra lui CAV. Ce a urmat
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut
Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? FOTO
catine.ro
Trucuri de patiserie care sunt valabile și astăzi. Sfaturi de la profesioniști
Trucuri de patiserie care sunt valabile și astăzi. Sfaturi de la profesioniști
Horoscopul zilei de 16 februarie 2026. Peștii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 februarie 2026. Peștii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Greșeala care îți dublează factura la energie. La ce e recomandat să fii atentă
Greșeala care îți dublează factura la energie. La ce e recomandat să fii atentă
3 semne zodiacale ar putea primi un mesaj de la fostul partener în februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale ar putea primi un mesaj de la fostul partener în februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Mai multe din advertorial
Microromantismul - cum construiesc gesturile mici o mare iubire?
Microromantismul - cum construiesc gesturile mici o mare iubire?
Advertorial

+ Mai multe
Eleganța feminină pentru fiecare zi și pentru ocazii speciale
Eleganța feminină pentru fiecare zi și pentru ocazii speciale
Advertorial

Eleganța feminină reprezintă combinația dintre estetică, funcționalitate și alegeri conștiente în garderoba de zi cu zi.

+ Mai multe
Parfumuri care celebrează feminitatea
Parfumuri care celebrează feminitatea
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC