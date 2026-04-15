Conferința IAA „Creativity4Better” îl anunță pe Mark Ritson ca Star Speaker al ediției aniversare din 2026

Conferința IAA „Creativity4Better' anunță primul nume din lineup-ul ediției aniversare din 2026, un speaker care promite să seteze tonul unei ediții în care ideile trec mai rapid de la concept la impact. Evenimentul va avea loc pe 12 noiembrie 2026, la Face Convention Center, consolidându-și statutul de reper pentru una dintre cele mai importante conferințe europene dedicate creativității aplicate în business.

Sub tema „Accelerating Creative Connections', conferința aduce în prim-plan una dintre cele mai influente voci ale marketingului contemporan: Mark Ritson, expert global în strategie de brand, recunoscut pentru abordarea sa profund ancorată în realitatea businessului.

Pe scenă, Ritson nu vine să inspire. Vine să argumenteze. Direct, energic și complet lipsit de menajamente, combină rigoarea academică cu exemple din viața reală și un tip de umor care face chiar și cele mai incomode adevăruri greu de ignorat. Este cunoscut pentru abordarea sa „no-nonsense' – vine cu date, argumente solide și opinii ferme, dar și cu o prezență care ține sala în priză de la primul la ultimul minut.

În spatele acestui stil stă o carieră solidă. Deținător al unui PhD în Marketing, Ritson a predat timp de peste 25 de ani în unele dintre cele mai prestigioase instituții academice din lume – London Business School, MIT și Melbourne Business School – unde a fost desemnat în repetate rânduri „cel mai bun profesor'.

Mark a lucrat ca strateg de brand pentru unele dintre cele mai puternice companii globale – de la LVMH, unde timp de 13 ani a colaborat cu liderii unor branduri precum Louis Vuitton, Dom Pérignon și Hennessy, până la organizații precum McKinsey, Johnson & Johnson, Sephora sau Subaru. Experiența sa traversează industrii, piețe și modele de business, dar are un numitor comun: rigoare, claritate și rezultate.

Vocea lui Mark Ritson se face auzită constant și în presa de specialitate, prin rubrici în publicații precum AdWeek și The Drum. A fost desemnat de șapte ori „Columnist of the Year' la PPA Press Awards, iar în 2024 a fost numit Honorary Fellow al IPA, o recunoaștere a impactului său asupra industriei la nivel global.

Participarea lui Mark Ritson la Creativity4Better 2026 vine într-un context în care industria creativă și de business se confruntă cu o nevoie tot mai mare de viteză, relevanță și coerență strategică. „Accelerating Creative Connections' nu înseamnă doar mai multe idei, ci idei mai bine conectate, mai bine filtrate și mai rapid transformate în acțiune. Ritson este omul care știe să taie prin zgomot și să spună ce contează cu adevărat. Nu întotdeauna ce vrei să auzi. Dar aproape întotdeauna ce trebuie.

Într-o lume în care distanța dintre insight și execuție trebuie să fie din ce în ce mai mică, Creativity4Better își propune să devină un spațiu în care ideile se întâlnesc, iar prezența lui Mark Ritson aduce exact acel tip de rigoare și gândire critică, necesare pentru a transforma creativitatea în rezultate concrete.

Creativity4Better 2026 marchează 10 ani de idei, colaborare și impact și invită comunitatea creativă și de business să participe la o ediție care promite să redefinească modul în care construim, conectăm și accelerăm idei relevante.

Ajuns la a zecea ediție, Creativity4Better este rezultatul unei construcții colective. Partenerii acestui eveniment emblematic pentru comunicare sunt: presenting Partners – Kaufland, Raiffeisen; gold partners – Coca-Cola; partners – Mastercard, Dacia, Ploom, Footprints AI. Pe lângă ei, organizatorul mulțumește partenerilor media dar și celor care oferă sprijin cu servicii excepționale: Golin, Kubis, Skepsis, Starcom, OVEit.

Pentru mai multe informații despre Creativity4Better și pentru a rămâne la curent cu anunțurile referitoare la ediția aniversară, vizitați http://www.creativity4better.com

Despre IAA România

IAA Romania este cea mai vastă şi mai reprezentativă asociaţie profesională a industriei de marketing, comunicare şi media, un parteneriat strategic unic ce reprezintă interesele a peste 110 companii active în industrie: clienţi de publicitate, agenţii de publicitate şi media şi instituţii mass media. Obiectivul IAA este să transforme România într-un hub global creativ, devenind astfel busola industriei de marketing şi comunicare.

IAA România este afiliată la IAA Global cu sediul la New York şi filiale în peste 56 de ţări. Pentru activitatea sa la standarde de excelenţă, IAA România a primit de 3 ori premiul global IAA Inspire Award – pentru cea mai activă şi creativă filială din lume.

Foto: Creativity4Better

