Top Scents by Oriflame: colecția de parfumuri de nișă pentru femei moderne

În moda de azi, parfumul a devenit „accesoriul invizibil' cu cel mai mare impact,la fel de important ca o geantă statement sau o pereche de ochelari oversized. În acest context, Oriflame lansează Top Scents, o colecție de parfumuri de nișă premium, creată în colaborare cu tinerii parfumieri ai renumitei Givaudan Perfumery School din Paris – o inițiativă fresh, actuală și perfect aliniată cu tendințele fashion ale momentului.

Niche, dar accesibil: noul lux inteligent

Parfumeria de nișă nu mai este doar pentru cunoscători. Top Scents Oriflame propune un concept cool și foarte actual: parfumuri premium accesibile, parfumuri de autor la prețuri accesibile, dezvoltate de șapte creatori internaționali selectați de Givaudan.

Un statement în sine — luxul poate fi și democratizat/accesibil tuturor, fără să-și piardă din atitudine, demonstrând că un parfum de nișă accesibil în România poate avea aceeași personalitate ca unul exclusivist.

Primele două lansări care ne-au captat atenția la ELLE

Top Scents Rose Mode Eau de Parfum – noua interpretare fashion a trandafirului

Rose Mode nu este „încă un parfum cu trandafir', ci o versiune editorială a florii, construită pe contrast: mandarină vibrantă, osmanthus catifelat, violetă, iris și moscuri aerate.

Este un parfum floral-lemnos feminin, modern, urban, minimalist, perfect pentru femeia care iubește outfiturile curate și detaliile rafinate.

Top Scents Neon Oud Eau de Parfum – oud-ul reinterpretat pentru generația fashion-forward

Un parfum de oud intens, magnetic, dar surprinzător de purtabil, cu note lemnoase și ambrate. Oud-ul este „iluminat' prin note de citrice, fructe, tămâie și șofran, așezate pe o bază caldă și sofisticată.

Este aroma care merge cu un blazer structurat, cu un total black look sau pentru o zi în care vrei să transmiți că ai controlul.

De ce ne place nouă, la ELLE, această colecție?

✔ pentru că este niche, dar nu elitistă

✔ pentru că este cool, actuală și profund editorială

✔ pentru că oferă spațiu expresiei personale

✔ pentru că îți permite să ai o garderobă olfactivă, nu un singur parfum-uniformă

Și, sincer? Pentru că arată că luxul nu trebuie să fie exclusivist ca să fie cu impact.

Patru lansări noi vor completa colecția până la finalul lui 2026 – și ceva ne spune că o să vedem multe dintre aceste parfumuri în backstage-uri, pe stradă, în shootinguri și în feed-urile cool girls.

Pentru cei curioși să descopere ce se întâmplă în spatele unui parfum de nișă, Oriflame dezvăluie procesul de creație printr-o serie de episoade disponibile pe YouTube. Seria oferă o perspectivă din culise, inclusiv asupra competiției dintre parfumierii Givaudan.

Primul episod, dedicat parfumului Rose Mode, explorează inspirația, conceptul și parcursul creativ care a stat la baza formei finale a parfumului.





