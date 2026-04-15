Top Scents by Oriflame: colecția de parfumuri de nișă pentru femei moderne

Top Scents by Oriflame: colecția de parfumuri de nișă pentru femei moderne

În moda de azi, parfumul a devenit „accesoriul invizibil' cu cel mai mare impact,la fel de important ca o geantă statement sau o pereche de ochelari oversized. În acest context, Oriflame lansează Top Scents, o colecție de parfumuri de nișă premium, creată în colaborare cu tinerii parfumieri ai renumitei Givaudan Perfumery School din Paris – o inițiativă fresh, actuală și perfect aliniată cu tendințele fashion ale momentului.

Niche, dar accesibil: noul lux inteligent

Parfumeria de nișă nu mai este doar pentru cunoscători. Top Scents Oriflame propune un concept cool și foarte actual: parfumuri premium accesibile, parfumuri de autor la prețuri accesibile, dezvoltate de șapte creatori internaționali selectați de Givaudan.

Un statement în sine — luxul poate fi și democratizat/accesibil tuturor, fără să-și piardă din atitudine, demonstrând că un parfum de nișă accesibil în România poate avea aceeași personalitate ca unul exclusivist.

Primele două lansări care ne-au captat atenția la ELLE

Top Scents Rose Mode Eau de Parfum – noua interpretare fashion a trandafirului

Rose Mode nu este „încă un parfum cu trandafir', ci o versiune editorială a florii, construită pe contrast: mandarină vibrantă, osmanthus catifelat, violetă, iris și moscuri aerate.
Este un parfum floral-lemnos feminin, modern, urban, minimalist, perfect pentru femeia care iubește outfiturile curate și detaliile rafinate.

Top Scents Neon Oud Eau de Parfum – oud-ul reinterpretat pentru generația fashion-forward

Un parfum de oud intens, magnetic, dar surprinzător de purtabil, cu note lemnoase și ambrate. Oud-ul este „iluminat' prin note de citrice, fructe, tămâie și șofran, așezate pe o bază caldă și sofisticată.
Este aroma care merge cu un blazer structurat, cu un total black look sau pentru o zi în care vrei să transmiți că ai controlul.

De ce ne place nouă, la ELLE, această colecție?

✔ pentru că este niche, dar nu elitistă
✔ pentru că este cool, actuală și profund editorială
✔ pentru că oferă spațiu expresiei personale
✔ pentru că îți permite să ai o garderobă olfactivă, nu un singur parfum-uniformă

Și, sincer? Pentru că arată că luxul nu trebuie să fie exclusivist ca să fie cu impact.

Patru lansări noi vor completa colecția până la finalul lui 2026 – și ceva ne spune că o să vedem multe dintre aceste parfumuri în backstage-uri, pe stradă, în shootinguri și în feed-urile cool girls. 

Pentru cei curioși să descopere ce se întâmplă în spatele unui parfum de nișă, Oriflame dezvăluie procesul de creație printr-o serie de episoade disponibile pe YouTube. Seria oferă o perspectivă din culise, inclusiv asupra competiției dintre parfumierii Givaudan.

Primul episod, dedicat parfumului Rose Mode, explorează inspirația, conceptul și parcursul creativ care a stat la baza formei finale a parfumului.

Ghidul picnicului instagramabil: detaliile care transformă o ieșire în iarbă într-un party chic
Advertorial
Ghidul picnicului instagramabil: detaliile care transformă o ieșire în iarbă într-un party chic
Mâini uscate și crăpate? Cum alegi crema de mâini potrivită
Advertorial
Mâini uscate și crăpate? Cum alegi crema de mâini potrivită
Ronex – producător de mobilă din lemn masiv încă din 1994
Advertorial
Ronex – producător de mobilă din lemn masiv încă din 1994
Copiii și social media. Care e vârsta potrivită, care sunt pericolele. Cum le supraveghem activitatea
Advertorial
Copiii și social media. Care e vârsta potrivită, care sunt pericolele. Cum le supraveghem activitatea
Prepararea magistrală, între tradiție și medicina viitorului: perspectiva farmacistului de receptură
Advertorial
Prepararea magistrală, între tradiție și medicina viitorului: perspectiva farmacistului de receptură
Impact și inspirație în sănătatea mintală, evidențiate în lumina galei Leaders & Influencers Awards
Advertorial
Impact și inspirație în sănătatea mintală, evidențiate în lumina galei Leaders & Influencers Awards
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Fără tocuri și țigări în Grecia. Amenzi de sute de euro pentru turiștii care nu se conformează în 2026
Fără tocuri și țigări în Grecia. Amenzi de sute de euro pentru turiștii care nu se conformează în 2026
Cum cere o americancă azil în România: „Nu am să spun că țuica e kombucha, nu mi-e frică de vampiri, mi-e frică de America”
Cum cere o americancă azil în România: „Nu am să spun că țuica e kombucha, nu mi-e frică de vampiri, mi-e frică de America”
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiul Ancăi Dinicu. Imaginea adorabilă cu Radu care i-a înduioșat pe fani
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiul Ancăi Dinicu. Imaginea adorabilă cu Radu care i-a înduioșat pe fani
David Hasselhoff din Baywatch, de nerecunoscut! Actorul, ajutat să poată merge. Cum arată azi
David Hasselhoff din Baywatch, de nerecunoscut! Actorul, ajutat să poată merge. Cum arată azi
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu e recomandat să faci în a treia zi de Paște
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu e recomandat să faci în a treia zi de Paște
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
S-au iubit, s-au despărțit fără scandal, dar iată că acum, la 6 ani de la separare, au ajuns în sala de judecată! Ce solicită Lidia Buble în procesul cu Răzvan Simion
S-au iubit, s-au despărțit fără scandal, dar iată că acum, la 6 ani de la separare, au ajuns în sala de judecată! Ce solicită Lidia Buble în procesul cu Răzvan Simion
"Am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri". Mesajul public transmis de familia lui Mircea Lucescu la 4 zile de la înmormântarea regretatului antrenor
"Am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri". Mesajul public transmis de familia lui Mircea Lucescu la 4 zile de la înmormântarea regretatului antrenor
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Cardiologie la standarde înalte – Clinica Memormed, recomandată de pacienți
Cardiologie la standarde înalte – Clinica Memormed, recomandată de pacienți
Advertorial

Atunci când un pacient are nevoie de un consult cardiologic, primul lucru pe care îl caută este un medic bun, într-o clinică organizată, cu investigații disponibile pe loc.

Cum ajunge România în fața a peste 100 de milioane de oameni printr-un proiect de divertisment dezvoltat local
Cum ajunge România în fața a peste 100 de milioane de oameni printr-un proiect de divertisment dezvoltat local
Advertorial

Lollis Beauty Make Up – produse de machiaj accesibile cu rezultate impresionante
Lollis Beauty Make Up – produse de machiaj accesibile cu rezultate impresionante
Advertorial

People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

