Dreame, visul devenit realitate!

De regulă zilele mele încep cu sport sau pilates, foarte de dimineață, continuă cu filmări la mine acasă, iar serile se sfârșesc cu cine în familie sau cu prieteni. Așadar, casa mea trebuie să fie foarte versatilă și extrem de curată și ordonată. Din păcate, o singură zi nu îmi ajunge ca să mă asigur că totul este impecabil pentru fiecare activitate care urmează să se desfășoare la mine.

Dar cum cred foarte mult în tehnică și inovație, testez cam toate aparatele nou apărute, mai ales cele care au legătură cu curățarea casei.

Așa că, atunci când aspiratorul Dreame X50 Ultra Complete a pășit pragul casei mele, anul trecut, pot să mărturisesc că mi s-a schimbat viața și mi-am recăpătat timpul care este atât de prețios în zilele noastre. După X50, anul acesta am descoperit Dreame X60 Ultra Complete și diferența se vede exact în lucrurile pe care mi le doream și mai bine făcute: curat sub mobila foarte joasă, putere mare de aspirare, mopuri mereu curate, zero asistență din partea mea.

Așa cum v-am mai spus, sunt o persoană activă, cu un ritm de viață alert, iar casa mea reflectă, și ea, acest dinamism. Îmi place să îmi primesc colegii de la echipele de filmare acasă sau prietenii apropiați la cine, iar asta implică automat provocări legate de curățenie. Curățenia este, evident, parte din echilibrul meu între job, lifestyle și relaxare, dar nu am permis niciodată să devină o corvoadă.

Acum câteva zile, când filmam Fashion Talks la mine pe canapea, unul dintre operatori a dărâmat, la finalul emisiunii, vaza mea preferată, cu flori de câmp, direct pe parchet, iar petalele s-au împrăștiat inclusiv pe covorul meu lăsat moștenire de bunica.

Știam că seara urma să am o cină cu prietenii la mine acasă și că între timp mai aveam drumuri prin oraș și o altă ședință foto. Deci zero timp să curăț dezastrul!

Nu m-am panicat însă deloc, deoarece îl aveam pe Dreame X60 Ultra Complete, robotul de curățenie care conviețuiește cu noi în apartament. L-am programat să curețe toată casa, inclusiv covorul, și am plecat de-acasă relaxată că atunci când vin, totul va fi din nou impecabil.

Recunosc că nu aveam emoții. L-am urmărit în mobile app și l-am văzut cum a trecut peste tot. Când am ajuns acasă, covorul arăta perfect, fără urme de petale, iar apa dispăruse complet de pe parchet.

Și a mai fost ceva care m-a liniștit: faptul că, în lipsa mea, când robotul a ajuns la pragul înalt dintre camere, în loc să se oprească și să mă cheme ‘la salvare, și-a ridică ușor ‘picioarele și a trecut mai departe. Dreame a introdus primele „picioare retractabile” la un robot de aspirare, iar în viața reală asta înseamnă pur și simplu mai puține blocaje între camere.

Aspiratorul Dreame X60 Ultra Complete are navigația inteligentă, evită obstacolele și știe exact unde să insiste și, în plus, îi pot activa curățenia de oriunde. Cel mai mult mi-a plăcut că a intrat sub canapea și sub comode fără să se înțepenească sau să le ocolească, pentru că are un profil ultra-subțire, de 7,95 cm, fix pentru locurile alea unde se strânge praful ‘invizibil și pe unde își făcuse loc și apa din vază.

Acest „prieten” bun al meu curăță impecabil toate suprafețele diferite pe care le am în casă, spală în urma lui, nu doar aspiră, ci și șterge podeaua. Și, după ce termină curățenia, se întoarce la stație și își autocurăță mopurile cu apă la 100°C. Adică fix partea pe care nu vreau s-o fac eu, se rezolvă singură.

Așadar, efortul este zero pentru mine!

Pe scurt, Dreame X60 Ultra Complete este un aliat care îmi oferă timp. Timp pentru ceea ce contează cu adevărat. Îmi permite să „aspir la alt nivel”, să mă concentrez pe creativitate, pe familie, pe prieteni, pe momentele cu adevărat importante.

Și da, a devenit prietenul meu cel mai bun!

