Dr. Ruxandra Sinescu dezvăluie secretele unei priviri fără riduri și vizibil întinerite

Într-o lume grăbită, în care oboseala e aproape un statut, ochii sunt cei care o trădează primii.

Într-o lume grăbită, în care oboseala e aproape un statut, ochii sunt cei care o trădează primii. Zona perioculară – delicată, subțire și lipsită aproape complet de glande sebacee – este cea mai vulnerabilă la stres, lipsa somnului, radiație solară, fumat și trecerea timpului. Chirurgia estetică modernă oferă astăzi soluții care redau luminozitatea privirii fără a transforma expresia, de la terapii non-invazive până la chirurgia fină a pleoapelor.

Privirea e cartea de vizită a feței. „E zona care spune tot – cât dormi, cât te hidratezi, cât te stresezi,' spune Dr. Ruxandra Sinescu, medic primar chirurg plastician cu peste 20 de ani de experiență.

Ridurile fine, cearcănele, pungile și pierderea fermității pot apărea chiar de la 20-25 de ani, iar alegerea tratamentului potrivit depinde de calitatea pielii, structura osoasă și volumul de țesut subiacent.

Toxina botulinică (Botoxul): relaxare, nu rigiditate

„Toxina botulinică rămâne soluția de bază pentru ridurile dinamice din jurul ochilor. Relaxând mușchii implicați, pielea se netezește, iar expresia devine mai senină.

Rezultatele apar în 7-10 zile și se mențin 4–6 luni. Procedura e rapidă, fără recuperare, și oferă un efect discret – ideal pentru pacienții activi care vor o privire odihnită, nu o față imobilă', spune Dr. Sinescu.

Laserul CO2 fracționat: regenerare și retexturizare

Laserul CO2 creează micro-leziuni controlate la suprafața pielii, declanșând regenerarea naturală și sinteza de colagen nou. Rezultatul este o piele mai netedă, mai uniformă și mai luminoasă.

„Este excelent pentru riduri fine, pete pigmentare sau cearcăne cu tentă brună. Efectele se amplifică progresiv, odată cu regenerarea pielii,' explică medicul.

Radiofrecvența fracționată cu microneedling: lifting fără bisturiu

Prin microace fine care pătrund controlat în piele și emit energie de radiofrecvență, această tehnologie stimulează intens colagenul și elastina.

„Este o procedură potrivită chiar și pentru pielea sensibilă a ochilor, oferind un efect de lifting discret și vizibil după câteva ședințe,' spune chirurgul plastician.

Medicina regenerativă: noua eră a rejuvenării

Estetica modernă merge dincolo de ștergerea ridurilor': vizează refacerea calității pielii prin stimularea proceselor naturale de reparare.

„Soluțiile din medicina regenerativă sunt multiple și o să vă prezint câteva detalii despre fiecare dintre ele, in cele ce urmează.

Polinucleotidele refac structura dermului, cresc densitatea și reduc inflamația – un veritabil tratament celular.

Exozomii (bioterapie derivată din celule stem) reactivează comunicarea celulară și accelerează regenerarea după proceduri.

PRP/PRF, terapiile cu factori de creștere din sângele propriu, îmbunătățesc textura și fermitatea pielii, fiind complet biocompatibile.

Skinboosterele perioculare – acid hialuronic ne-reticulat, vitamine, peptide – restabilesc hidratarea profundă și luminozitatea pielii.

Acidul hialuronic pentru cearcăne corectează șanțurile adânci și umbra persistentă, permițând reflexia uniformă a luminii.

Laserul vascular tratează cearcănele violacee, reducând vizibilitatea vaselor de sânge superficiale.

Aceste terapii nu transformă, ci redau prospețimea. O piele bine hrănită, elastică și uniformă schimbă complet expresia ochilor, chiar și fără chirurgie,' adaugă Dr. Sinescu.

Sinergia tratamentelor: rezultatul natural e întotdeauna compus

„Nu există o singură soluție miraculoasă. De cele mai multe ori, combin tratamentele – Botox pentru ridurile dinamice, radiofrecvență pentru tonus, laser CO2 pentru textură, bioregenerare pentru calitatea pielii. Așa se obțin rezultate armonioase, personalizate și complet naturale', susține medicul.

Blefaroplastia și transferul de grăsime: chirurgia expresiei

Când pielea este excesiv de laxă sau pungile de grăsime devin evidente, tratamentele minim invazive nu mai pot face diferența. Atunci intervine blefaroplastia, o intervenție chirurgicală precisă și rafinată.

„Blefaroplastia superioară se realizează, de obicei, sub anestezie locală și vizează îndepărtarea excesului de piele și, uneori, a grăsimii prolapsate. În schimb, blefaroplastia inferioară – mai complexă, cu acces la planuri mai profunde – necesită anestezie generală, pentru confort și siguranță

Durata intervenției variază între 1,5 și 2,5 ore, în funcție de caz, mai ales când este combinată cu transfer autolog de grăsime – procedură prin care se preia o mică cantitate de grăsime dintr-o zonă donatoare (abdomen, coapse) și se reintroduce fin în regiunea periorbitală,' explică medicul.

„Grăsimea proprie nu doar umple, ci regenerează. Conține celule stem și factori de creștere care îmbunătățesc textura și calitatea pielii. Este o soluție elegantă pentru șanțurile adânci de sub ochi și pentru pierderea volumului în zona superioară a feței,' adaugă Dr. Sinescu.

Recuperarea după blefaroplastie este graduală: umflarea și echimozele dispar în 10–14 zile, iar rezultatele se stabilizează după 2-3 luni, cicatricile fiind foarte bine camuflate si practic imperceptibile. Aspectul final se obține la un 9-12 luni postoperator, deoarece trebuie sa ii dam timp organismului sa se vindece.

„Chirurgia pleoapelor are un grad foarte înalt de satisfacție pentru pacienți, deoarece privirea este detaliul care schimbă tot. În estetica de astăzi, scopul nu mai este ștergerea trecerii timpului, ci redarea echilibrului și a luminii naturale care fac fața să pară odihnită, autentică și vie.'Dr. Ruxandra Sinescu este medic primar chirurg plastician, fondatoarea Project Beauty și promotoarea conceptului de „frumusețe prin echilibru'. Este recunoscută pentru abordarea sa personalizată, în care știința, estetica și naturalețea se întâlnesc într-un rezultat coerent și elegant.

Foto: Arhivă personală

