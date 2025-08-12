DiKa FW 25/26 – Când eleganța întâlnește emoția

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
DiKa FW 25/26 – Când eleganța întâlnește emoția

Toamna aceasta, DiKa ne invită într-o poveste a eleganței moderne – o colecție în care feminitatea capătă voce, mișcare și emoție. Liniile colecției toamnă/iarnă 2025/2026 redefinesc garderoba contemporană prin piese gândite să inspire, să susțină și să strălucească.

Este o colecție despre femeia care știe că stilul este o formă de putere. Care își asumă rafinamentul ca armă tăcută. Care pășește cu grație și încredere în sezonul rece – iar DiKa îi oferă exact hainele de care are nevoie pentru a face asta.

Noile neutre: punctul de plecare pentru garderoba capsulă

Bejuri calde, tonuri de greige sofisticat, negru clasic și alb imaculat – DiKa propune o paletă de nuanțe neutre reinterpretate, cu profunzime și personalitate. Siluetele sunt curate, structurate subtil, iar materialele atent selecționate adaugă o notă de confort premium și eleganță discretă. Sunt piesele la care vei reveni mereu – acele „essentials' pe care garderoba ta le cere instinctiv.

Floralul de toamnă: intens, dramatic, memorabil

Motivul floral nu dispare odată cu vara – din contră, în viziunea DiKa, înflorește spectaculos. Broderii vibrante prind viață pe fundaluri negre adânci, într-un contrast puternic și sofisticat. Rochii, fuste, sacouri – fiecare piesă florală devine o declarație vizuală a toamnei: pasională, stilată, imposibil de ignorat.

Rochia maxi: artă purtată cu naturalețe

Rochia maxi se transformă într-un manifest de libertate și feminitate. Fluidă, elegantă și incredibil de versatilă, capătă un rol central în colecția FW 25/26. Cu imprimeuri rafinate și croieli atemporale, fiecare rochie te invită să te miști, să simți, să trăiești… și să fii privită.

Veste și jachete fără mâneci: minimalism cu impact

Siluete clare, tonuri clasice, detalii care impresionează. Vesta fără mâneci – în negru pur sau tweed ecru texturat – devine piesa statement a sezonului. Poart-o cu pantaloni croiți impecabil sau fuste midi plisate pentru un look de revistă. Este un exemplu perfect de eleganță asumată și simplitate sofisticată.

Fiecare piesă din colecție este creată să se miște odată cu tine. Să-ți ofere putere. Să-ți spună povestea. Este moda care inspiră, îmbrățișează și transformă. Este DiKa – cu tot ce are mai bun.

Despre DiKa

Cu rădăcini în Bulgaria și parte din grupul italian E. Miroglio din 2017, DiKa s-a impus ca un brand de referință pe piața din România. Cu șase magazine fizice și o filozofie centrată pe producție 100% europeană, DiKa oferă soluții vestimentare complete pentru femeia modernă: de la ținute office, la outfituri de weekend sau apariții elegante pentru evenimente speciale. Calitate, sustenabilitate și versatilitate – aceste valori definesc fiecare colecție DiKa. Pentru că moda ar trebui să îți reflecte personalitatea, nu să o limiteze.

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
O încheiere memorabilă a ediției aniversare UNTOLD X, peste 470.000 de fani în patru zile, show-uri legendare și începutul unei noi ere – UNTOLD One
Advertorial
O încheiere memorabilă a ediției aniversare UNTOLD X, peste 470.000 de fani în patru zile, show-uri legendare și începutul unei noi ere – UNTOLD One
TOP 5 aventuri extreme pe care le poți documenta cu echipamente profesioniste
Advertorial
TOP 5 aventuri extreme pe care le poți documenta cu echipamente profesioniste
Înapoi la școală. Listă rapidă cu JD Sports
Advertorial
Înapoi la școală. Listă rapidă cu JD Sports
Cum arată adevărul tău glo™?
Advertorial
Cum arată adevărul tău glo™?
Cum economisești bani alegând inteligent o bancă pentru schimb valutar
Advertorial
Cum economisești bani alegând inteligent o bancă pentru schimb valutar
6 tipuri de tricouri de damă pe care să le ai în garderoba capsulă
Advertorial
6 tipuri de tricouri de damă pe care să le ai în garderoba capsulă
Libertatea
Cine este bărbatul alături de care Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se. Au apărut împreună, la ziua ei: „Te iubesc”
Cine este bărbatul alături de care Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se. Au apărut împreună, la ziua ei: „Te iubesc”
Cum a apărut îmbrăcată Alexia Eram la festivalul UNTOLD 2025. A atras toate privirile cu rochia transparentă, din dantelă
Cum a apărut îmbrăcată Alexia Eram la festivalul UNTOLD 2025. A atras toate privirile cu rochia transparentă, din dantelă
Apariția lui Cristi Borcea la bustul gol, alături de Valentina Pelinel, pe iaht
Apariția lui Cristi Borcea la bustul gol, alături de Valentina Pelinel, pe iaht
Reacția lui Florin Ristei și a lui Speak, după ce au apărut imagini controversate din trecutul Biancăi de la Insula iubirii: „Urât”
Reacția lui Florin Ristei și a lui Speak, după ce au apărut imagini controversate din trecutul Biancăi de la Insula iubirii: „Urât”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Publicitate
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Ștefania, iubita lui Speak, apariție amuțitoare în costum de baie. În ce ipostaze sexy s-a pozat: „Cum să arăți așa...”
Ștefania, iubita lui Speak, apariție amuțitoare în costum de baie. În ce ipostaze sexy s-a pozat: „Cum să arăți așa...”
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Unica.ro
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Decizia momentului care zguduie din temelii scena politică românească: „Mâine...”! Nimeni nu se aștepta vreodată la un așa anunț, astfel că ce urmează schimbă absolut tot ce se știa: „În acest moment...”
Decizia momentului care zguduie din temelii scena politică românească: „Mâine...”! Nimeni nu se aștepta vreodată la un așa anunț, astfel că ce urmează schimbă absolut tot ce se știa: „În acest moment...”
catine.ro
Horoscopul săptămânii 11 august – 17 august 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 11 august – 17 august 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 12 august 2025. Capricornii se simt singuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 august 2025. Capricornii se simt singuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Can Yaman a ajuns în România. Actorul turc și iubita sa, Sara Bluma, au fost surprinși în ipostaze tandre
Can Yaman a ajuns în România. Actorul turc și iubita sa, Sara Bluma, au fost surprinși în ipostaze tandre
Tot ce nu știai despre hidratare. Care sunt cele mai recomandate recipiente pentru apă
Tot ce nu știai despre hidratare. Care sunt cele mai recomandate recipiente pentru apă
Mai multe din advertorial
⁠Unforgettable Festival răspunde cu solidaritate: bilete mai ieftine cu 21%, în ciuda creșterii TVA
⁠Unforgettable Festival răspunde cu solidaritate: bilete mai ieftine cu 21%, în ciuda creșterii TVA
Advertorial

+ Mai multe
“VIVO PER LEI” - concert pop-opera la FILARMONICA PITEŞTI cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii pe 14 august la Teatrul de Vară “Gheorghe Zamfir”
“VIVO PER LEI” - concert pop-opera la FILARMONICA PITEŞTI cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii pe 14 august la Teatrul de Vară “Gheorghe Zamfir”
Advertorial

+ Mai multe
Ultimul capitol de vară, în pași comozi: Wendy & Wally Stretch Canvas
Ultimul capitol de vară, în pași comozi: Wendy & Wally Stretch Canvas
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC