Designeri vestimentari care creează outfituri inedite și cu ajutorul parfumurilor

Dacă la început parfumul era folosit pentru igienă și pentru a îndepărta mirosurile neplăcute, în prezent aromele au și rolul de îmbunătăți starea de spirit și de a-i da celui care le poartă mai multă încredere în forțele proprii.

Există numeroase parfumuri pe piață, atât pentru pasionații de arome inedite, cât și pentru cumpărătorii ocazionali, fiind disponibile parfumuri de designeri, care, de regulă, sunt mai accesibile, cât și de nișă, care au prețuri mai mari și sunt mai greu de găsit.

Mulți designeri vestimentari au lansat și parfumuri care au devenit, în timp, celebre, considerând, mulți dintre ei, că aromele reprezintă nota finală a unui outfit de succes.

Tom Ford

Primul parfum sub semnătura Tom Ford a apărut în 2006, când a fost lansat „Black Orchid, o aromă seducătoare și elegantă, cu o notă principală de orhidee neagră și un mix de fructe și flori exotice, precum iasomie franceză, coacaze negre, trufe, ciocolată neagră, vanilie, ambra și ylang-ylang. În prezent sunt peste 40 de parfumuri Tom Ford, cele mai multe fiind unisex.

Se spune că „Black Orchid a fost inspirat de o orhidee neagră, plantată special pentru Tom Ford. Pentru că nu a reușit să găsească o orhidee neagră perfectă, Tom Ford ar fi cerut ajutorulul unui specialist pentru a o „inventa. După multe experimente de polenizare încrucișată, a obținut cele mai negre petale de orhidee și așa a luat naștere parfumul „Black Orchid.

Pentru a satisface atât pasionații de parfumuri de lux, cât și cumpărătorii ocazionali, parfumurile Tom Ford sunt împărțite în două categorii: o colecție premium și o linie mai accesibilă.

Hugo Boss

Primul parfum Hugo Boss a fost lansat în 1985 – „Hugo Boss Cologne for men, cunoscut mai degrabă sub numele „Boss No.1. În anii următori, au fost create alte parfumuri destinate bărbaților, iar în 1997 a apărut primul produs pentru femei – „Hugo for Women.

Hugo Boss semnează peste 100 de parfumuri. Primul a fost creat în 1985, iar cel mai recent, în 2021. Aromele acestui brand au fost realizate în colaborare cu parfumieri celebri, precum Ursula Wandel, Pierre Wargnye, Sophie Labbé, Béatrice Piquet, Annick Ménardo, Marie Salamagne, Honorine Blanc și Christian Dussoulier.

Christian Dior

Primul parfum creat de Christian Dior, care s-a impus rapid pe piață și a rămas cel mai cunoscut al brandului, este „Miss Dior, lansat în 1947. Simbolizând dragostea și fericirea, parfumul designerului francez a fost inspirat de sora sa, Catherine. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, sora lui Christian Dior a fost într-un lagăr de concentrare, iar, la întoarcere, când și-a vizitat fratele, acesta urma să lanseze prima sa colecție de modă. În același timp, acest parfum floral urma să iasă în lume, dar nu avea încă un nume. Odată ce sora lui Christian Dior a intrat în atelier, șefa departamentului de creație a casei de modă i-a anunțat prezența: „Miss Dior is here!. Așa a apărut numele celui mai cunoscut parfum semnat de Christian Dior.

Ulterior, Christian Dior a lansat și arome pentru bărbați, iar în prezent este un nume recunoscut în industria parfumurilor. Fiecare parfum Christian Dior are o poveste în spate.

Parfumurile încântă simțurile și trezesc la viață amintiri ascunse. Alegerea unui parfum nu este un lucru simplu de făcut, mai ales că trebuie să ții cont de starea de spirit, de anotimp și de momentul în care vei purta o anumită aromă. Însă, odată ce ai găsit parfumul potrivit, poți fi sigur că outfitul tău este unul complet.

Sursă foto: Unsplash

