De Ziua Mondială a Sănătății Orale, Haleon România aduce în prim-plan puterea rutinei îngrijirii orale

Ziua Mondială a Sănătății Orale este, în fiecare an, un moment de reflecție asupra unui lucru pe care îl tratăm adesea ca pe un gest banal: rutina zilnică de îngrijire orală. În realitate, aceste gesturi simple, repetate zi de zi, pot face diferența între prevenție și tratament, între confort și disconfort, între sănătate și probleme care se acumulează în timp.

Pornind de la această idee, Haleon România a organizat un eveniment dedicat dialogului despre prevenție, educație și acces la informație corectă, moderat de Mihail Pautov. În sală s-au aflat medici, sociologi, specialiști în științele comportamentale, reprezentanți ai societății civile, oameni din media și mediul de business. Tema care a traversat întreaga conversație a fost una simplă: rutina. Nu schimbările spectaculoase, ci consecvența lucrurilor mici care, în timp, devin obiceiuri.

La primul panel au participat Horia Mihail Barbu, Prof. Univ. Dr., președinte al Colegiului Medicilor Stomatologi București, Luminița Oancea, Ș.L. Dr., vicepreședinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, și Cătălin Crânguș, Country Manager Haleon România. Discuția s-a concentrat asupra fundamentelor medicale ale îngrijirii orale și asupra modului în care prevenția poate deveni parte din viața de zi cu zi. În acest context, Cătălin Crânguș a vorbit despre direcțiile principale ale campaniilor dezvoltate prin brand-urile Sensodyne și parodontax: „Sperăm să ridicăm nivelul de prevenție și de educație prin astfel de campanii. Și suntem bucuroși că vom continua lucrurile acestea și poate le vom face la un nivel și mai mare.'

Una dintre aceste inițiative este Caravana Sănătății Orale, lansată recent la București, într-un cadru deschis în care oamenii pot beneficia de consultații gratuite, de teste pentru sensibilitatea dentară și sănătatea gingiilor și pot discuta cu medici stomatologi despre cum își pot ajusta rutina zilnică de îngrijire.

A doua direcție este componenta socială realizată în parteneriat cu Salvați Copiii România. Prin această inițiativă, 18.500 de copii din comunități vulnerabile vor primi produse de bază pentru igiena orală și vor participa la sesiuni educaționale despre periajul corect și importanța prevenției. În același timp, mecanismul disponibil pe platforma www.motivesazambesti.ro transformă fiecare bon fiscal înregistrat după achiziția unui produs Sensodyne sau parodontax într-o donație pentru un copil dintr-o comunitate defavorizată.

Dacă prima parte a discuției a fost despre infrastructura prevenției, cea de-a doua a adus conversația în zona obiceiurilor și a modului în care acestea se construiesc în viața reală.

Paul Olteanu, Master Trainer și fondator Mind Architect, a explicat de ce motivația, de una singură, nu este suficientă. „Obiceiul este indispensabil dacă vrem să nu ne mai bazăm pe motivație. Este foarte complicat să te ții consecvent de ceva dacă te bazezi exclusiv pe această resursă. Cu cât viața este mai provocatoare, cu atât avem mai puțină motivație. De aceea avem nevoie de automatisme.', susține acesta.

În sport, însă, această idee are un alt nume: disciplină. Ana Maria Brânză a vorbit despre anii de antrenament și despre cum se formează consecvența. „Disciplina înseamnă să faci ceea ce trebuie și atunci când nu ai chef. Scrima a fost pasiunea mea timp de 27 de ani și nu în toți acești ani am mers la sală cu același entuziasm. Dar știam că dacă lipsesc o zi poate nu se întâmplă nimic. Dacă lipsesc de trei ori într-o săptămână, lucrurile se schimbă.

Fosta scrimeră a vorbit apoi și despre rolul exemplului în formarea acestor obiceiuri încă din copilărie: „Ai mei nu m-au condiționat niciodată, dar spălatul pe dinți, pe mâini și dușul nu erau negociabile. Mama îmi spunea mereu, cel puțin în copilărie: După ce mă spăl pe dinți îți citesc o poveste. Așa că mergeam și eu cu ea să îmi periez dinții, ca să primesc povestea.'

În discuție a apărut însă și o realitate mai incomodă. Sociologul Gelu Duminică a adus conversația în zona socială și economică, vorbind despre contextul în care trăiesc milioane de români.

„Noi spunem adesea că oamenii nu vor. Dar nu este așa de simplu. Ca să ai igienă orală trebuie să ai cu ce, să ai unde și să ai cum. Este un întreg lanț de cauze și efecte.'

În multe comunități vulnerabile, accesul la servicii medicale este limitat, iar produsele de bază pot deveni greu de achiziționat. În acest context, problema nu este lipsa voinței, ci lipsa resurselor.

„Trebuie să înțelegem realitatea acestor oameni și să nu privim problema dintr-un turn de fildeș.'

Importanța intervenției timpurii a fost subliniată și de Gabriela Alexandrescu, președintele Salvați Copiii România, care a vorbit despre modul în care copiii își formează obiceiurile.

„Copiii învață prin imitație și prin repetiție. Dacă adultul este un exemplu și transmite aceste obiceiuri, ele devin parte din viața copilului.'

În multe cazuri, însă, copiii provin din familii în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate sau nu au acces la informație corectă. În același timp, infrastructura medicală din școli rămâne limitată. „Avem peste 5.000 de unități școlare și doar câteva sute de cabinete medicale. În mediul rural situația este și mai dificilă', a explicat ea.

Din partea Haleon România, Anda Barbu – Director de Marketing România, Ungaria, Cehia și Slovacia – a vorbit despre obiectivul acestor programe.

„Ne dorim să ajungem la peste 18.500 de copii care nu doar că primesc produse de igienă orală, ci participă și la sesiuni educaționale în care învață concret ce înseamnă un periaj corect și o rutină sănătoasă.'

Ultima parte a evenimentului a adus în discuție rolul media și al vocilor publice într-un peisaj în care informația circulă rapid, iar responsabilitatea comunicării devine tot mai importantă. Din acest panel au făcut parte Amalia Enache, prezentatoare TV, Alexia Eram, creatoare de conținut și ambasadoare Sensodyne, Miruna Ioani, creatoare de conținut, și Andreea Ilie, Cluster Category Marketing Manager Haleon România.

În intervenția sa, Miruna Ioani a vorbit despre fenomenul fake news și despre informațiile eronate care circulă frecvent în mediul online, subliniind cât de important este ca publicul să devină mai conștient de aceste tipuri de mesaje. Ea a accentuat, totodată, rolul educației, mai ales în rândul copiilor, și a oferit un exemplu concret din implicarea sa în inițiative susținute de Haleon România.

„Am fost la o sală de copii să le vorbesc despre cum să se spele pe dinți și le-am împărțit și niște paste de dinți. Copiii s-au bucurat enorm.'

Alexia Eram a vorbit, la rândul ei, despre responsabilitatea pe care o au creatorii de conținut într-un spațiu online dominat de opinii și informații care circulă cu mare viteză.

„Pe social media circulă foarte multe opinii și cred că este important să fim responsabili. Înainte de a vorbi despre un subiect, trebuie să ne asigurăm că suntem informați.'

Aceeași idee a fost completată de Andreea Ilie – Cluster Category Marketing Manager Haleon România: „Lucrăm cu oameni care au comunități puternice și o voce autentică. Practic, educăm prin această rețea de voci în care publicul are încredere. Atunci când experți, creatori de conținut și brand-uri transmit împreună mesaje corecte, putem răspândi mai ușor informația bună.'

În final, mesajul care a rămas constant pe parcursul întregului eveniment a fost unul simplu: schimbările durabile nu apar peste noapte. Ele se construiesc în timp, prin gesturi mici, repetate zi de zi. Iar atunci când rutina devine un obicei, prevenția devine parte din viața noastră.

