De vorbă cu Maja Wyh, noua imagine Gino Rossi

ELLE: Simțul tău stilistic unic se reflectă în tot ceea ce faci: profilul de Instagram, stilul tău, fotografiile tale. Ai fost dintotdeauna așa de creativă, te-a atras mereu arta? Ce te inspiră?

Maja Wyh: Cred că mi-am dorit dintotdeauna să înțeleg lumea din perspective diferite. Așa că, atunci când sunt creativă, sunt cea mai bună versiune a mea. Este întotdeauna un mic haos, dar ești într-un proces constant cu tine, cu oamenii și cu lucrurile din jur. Și, pentru mine, din aceste momente este formată viața: să îmi aloc timp să devin din ce în ce mai bună, să înțeleg și să învăț, să experimentez din diferite perspective, să devin într-un fel adevăratul EU și să trăiesc o viață liberă. Aceasta este, de asemenea, un fel de dependență. Nu există nici o opțiune de a te opri și există atât de multe talente în tine care trebuie experimentate.

Pot găsi inspirație, de fapt, în orice. Depinde de starea mea. Poate fi un interviu, un cântec, sau ambele, un tablou, un film, o culoare, ceva ce face câinele meu… Uneori este mai important să am ambiția de a fi inspirată.

ELLE: Ești designer, fotograf și model. Care dintre aceste job-uri crezi că ți se potrivește mai bine? Cum sunt ele diferite și, dacă ar fi să alegi doar unul, care ar fi acesta?

Maja Wyh: Tot ceea ce fac este o lume mare pe care încerc să o creez. Nici un lucru nu este separat de celălalt. Toate lucrează împreună, pentru că totul este despre mine și despre lumea în care vreau să trăiesc.

ELLE: Cum ți-ai descrie stilul?

Maja Wyh: Mă îmbrac așa cum mă simt. Aș putea spune că am un stil elegant, lejer. Sunt fană a țesăturilor de înaltă calitate, a tonurilor naturale și ador bijuteriile aurii, deoarece cred că accesoriile pot da direcție ținutelor. Totul se bazează pe echilibrul dintre ideea de feminin și masculin, deoarece îmi plac foarte mult contrastele. Stilul este ceva instinctiv la mine.

ELLE: Care este cel mai bun sfat de fashion pe care l-ai primit?

Maja Wyh: M-am prefăcut că sunt cineva care îmi doream să fiu până când în cele din urmă am devenit acea persoană. Sau a devenit eu., spunea Cary Grant.

ELLE: Care sunt caracteristicile pe care le prețuiești cel mai mult la un brand de modă?

Maja Wyh: Cel mai important lucru pentru mine este atemporalitatea. Prețuiesc cu adevărat piesele care nu se demodează și arată întotdeauna șic.

ELLE: Cum ai început colaborarea cu Gino Rossi?

Maja Wyh: Am primit o cerere de la Gino Rossi și am spus imediat da, așa că am zburat la Varșovia și am creat aceste imagini frumoase împreună.

ELLE: Cum ai descrie acest brand, dar și această colecție?

Maja Wyh: Atemporal, ușor și șic, dar distractiv.

ELLE: Ce îți place cel mai mult la această colecție?

Maja Wyh: Culorile naturale care se potrivesc fiecărei ținute. Forme atemporale, dar și sobrietate.

ELLE: Ai aproape 400.000 de oameni care te urmăresc pe Instagram. Ce părere ai despre rețelele sociale? Le folosești ca instrument pentru dezvoltarea ta? De asemenea, mulți dintre urmăritorii tăi sunt tineri, simți un fel de responsabilitate pentru conținutul pe care îl creezi, în ceea ce privește îndrumarea în vreun fel sau influențarea lor?

Maja Wyh: Din partea mea, cred că au existat aproape toate gândurile pe care le puteam avea despre rețelele sociale în trecut – bune și rele, dar sunt recunoscătoare pentru rețelele sociale și pentru oportunitățile grozave care vin cu acest instrument. Instagram-ul a reunit lumea! Creează atât de multe posibilități noi, atât de multă inspirație, schimb și conexiune. Desigur, este important să găsim echilibrul, ca în toate lucrurile din viață.

Pe contul meu de Instagram vreau doar să inspir. Dacă vreau să critic, traduc acest lucru prin artă, un cântec sau o poezie sau orice altceva, dar până la urmă depinde de cel care urmărește ce vede în postările mele, așa că totul este liber și neutru.

Fashion quiz:

✓ High heels or flats?

Flats.

✓ Alb/negru sau color?

Alb/negru.

✓ Shopping online sau clasic?

Online.

✓ Masculin sau feminin?

Feminin.

✓ Street style sau couture?

Couture.

✓ Accesoriul preferat?

Lauren Rubinski.

✓ Piesa preferată din garderoba ta?

Acum, tot ceea ce este lung și larg.

✓ Fashion motto?

Loosen up ! (Relaxează-te!)

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro