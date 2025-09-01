De la tabu la trend urban: Cum schimbă estetica medicală percepția masculinității în România

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 01.09.2025, 16:15,  de  ELLE
De la tabu la trend urban: Cum schimbă estetica medicală percepția masculinității în România

Estetica medicală pentru bărbați nu mai este un trend de nișă în România. Interesul pentru proceduri estetice destinate bărbaților a crescut semnificativ, în ultimii doi ani. În clinicile Doctor SKiN, în fiecare lună, aproximativ 200 de bărbați accesează servicii de îngrijire estetică, un număr în continuă creștere.

Conform unui raport al Societății Internaționale de Chirurgie Plastică Estetică (ISAPS),cererea pentru proceduri estetice masculine a crescut cu 40% la nivel global, între 2020 și 2024, iar România urmează îndeaproape acest trend.

Spațiu dedicat și tratamente personalizate

Doctor SKiN a creat în centrul din Drumul Taberei un spațiu dedicat exclusiv bărbaților, conceput pentru a oferi intimitate și confort în timpul procedurilor estetice. Totodată, 5 dintre cei 20 de medici ai clinicii sunt supraspecializați în tratamente personalizate pentru domni.

„Ne dorim să oferim bărbaților un mediu sigur și discret, așa că am creat un spațiu special dedicat lor, unde fiecare procedură este personalizată. Observăm o cerere tot mai mare, ceea ce arată că tot mai mulți bărbați își asumă responsabilitatea pentru propria imagine și sănătate a pielii, iar noi ne adaptăm constant serviciile pentru a răspunde acestor nevoi', declară Adina Radu, cofondatoarea Doctor SKiN.

Într-un cadru profesional și discret, pacienții pot alege proceduri variate, adaptate nevoilor lor, de la tratamente noninvazive până la intervenții chirurgicale.  

Proceduri preferate de bărbați: de la botox la epilarea definitivă 

Printre tratamentele preferate de bărbați se numără injectările cu botox, tratamentul numărul 1 la nivel mondial, pentru netezirea ridurilor și obținerea unui aspect odihnit și natural. 

Tot mai mulți domni optează și pentru tratamente care reduc pungile și cearcănele, cum ar fi fillerele cu acid hialuronic sau terapiile cu laser, pentru o privire revitalizată.

De asemenea, în ultimii ani, bărbații sunt tot mai interesați de procedurile cu laser. 

Astfel, epilarea definitivă cu laser de ultimă generație este o procedură foarte populară. Nivelul de reducere a părului după tratament este de 60–65% în cazul bărbaților, ceea ce înseamnă o schimbare vizibilă și un confort sporit. În plus, procedura este eficientă și pentru cei care se confruntă cu foliculită recurentă sau iritații după bărbierit.

Mulți aleg și tratamentele soft cu laser CO₂, care ajută la rejuvenarea pielii, reducerea ridurilor și stimularea regenerării celulare, sau biostimularea, recomandată pentru hidratarea și revitalizarea pielii.

Intervențiile chirurgicale precum blefaroplastia superioară, destinate corectării excesului de piele de la nivelul pleoapelor, rămân foarte căutate, în special pentru cei care doresc să își împrospăteze privirea, fără a-și altera expresia naturală. În acest sens, Doctor SKiN a inaugurat recent prima sală de intervenții chirurgicale în clinica din Drumul Taberei, dedicată blefaroplastiei chirurgicale și chirurgiei dermatologice, inclusiv cu laser CO₂.

Procedurile regenerative, cum este PRP-ul (Platelet-Rich Plasma), completează oferta, stimulând creșterea părului și revitalizând tenul.

„Procedurile estetice pentru bărbați sunt concepute să ofere rezultate naturale, păstrând masculinitatea și expresivitatea naturală a feței. Pacienții apreciază că intervențiile noastre respectă armonia naturală a trăsăturilor', a declarat Dr. Alexandra Enache, medic specialist chirurgie plastică în cadrul Doctor SKiN.

Adolescenții descoperă prevenția

Tot mai mulți adolescenți aleg să viziteze clinicile de înfrumusețare pentru tratamente lunare de curățare a tenului și de prevenire a acneei. La Doctor SKiN, aceștia sunt îndrumați să adopte rutine sănătoase de îngrijire a pielii, care nu doar previn agravarea problemelor din sfera dermatologului, ci contribuie și la creșterea încrederii în sine. 

Schimbare culturală și socială 

Creșterea interesului pentru estetica masculină este influențată de mai mulți factori: schimbarea normelor sociale care acceptă îngrijirea personală masculină, influența social media și a imaginii publice, dar și creșterea accesului la tratamente sigure și eficiente, cu rezultate naturale. 

Cererea tot mai mare pentru proceduri estetice masculine nu este doar un fenomen temporar, ci o reflectare a schimbărilor culturale și sociale. Domnii acordă atenție propriului aspect, prevenției și stării de bine, iar clinicile care înțeleg aceste nevoi și oferă tratamente personalizate, discrete și eficiente răspund acestor schimbări. 

–––

Despre: Doctor SKiN este singurul lanț de clinici din România unde poți beneficia de cele mai performante dispozitive medicale disponibile în lume, de aparatură de top care impune standardele la nivel mondial în epilare definitivă, tratamente dermatologice, corporale, faciale și estetice. 

Clinicile Doctor SKiN din București (Băneasa, Drumul Taberei, Fabrica de Glucoză, Popa Nan și Pipera) și Corbeanca sunt printre puținele clinici deschise 363 de zile din an, de luni până duminică, între orele 9.00 și 21.00, pentru a le oferi inclusiv pacienților extrem de ocupați timp pentru ei înșiși. 

Cu o echipă medicală dedicată și un personal evaluat cel puțin o dată pe lună, în care se investește încontinuu și care participă în mod periodic la cursuri de specializare, brandul Doctor SKiN este respectat și iubit de mii de pacienți mulțumiți. 

Toate echipamentele folosite la Doctor SKiN sunt certificate FDA, au la bază studii medicale desfășurate pe parcursul mai multor ani, care garantează siguranța utilizării lor, cu rezultate dovedite clinic.

Date de contact:

București:

  • Doctor SKiN Drumul Taberei  

Centrul comercial Auchan Drumul Taberei, Str. Brașov, Nr. 25.

  • Doctor SKiN Băneasa

Miro Offices, Șoseaua București-Ploiești 89A

  • Doctor SKiN Fabrica de Glucoză

Galeria comercială Kaufland, Șoseaua Fabrica de Glucoză 6-8

  • Doctor SKiN Popa Nan

Galeria comercială Kaufland,  Str. Popa Nan 82;

Voluntari:

  • Doctor SKiN Pipera 

Galeria comercială Kaufland, Bulevardul Pipera 2

Corbeanca  

  • Doctor SKiN,  DN1 Value Centre, Calea Bucureşti 2bis.

Programări: 0310 051 015

      Program: Luni – Duminică: 09:00 – 21:00 

www.doctorskin.ro 

CONTACT MEDIA:

Alecsandra Costin

Mobil: 0764 449 916

E-mail: [email protected]

Sursa foto: doctorskin.ro

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Nuci braziliene în alimentația zilnică: cât este recomandat să consumi
Advertorial
Nuci braziliene în alimentația zilnică: cât este recomandat să consumi
BIG LITTLE FESTIVAL 2025: Trei zile pline de magie pentru întreaga familie
Advertorial
BIG LITTLE FESTIVAL 2025: Trei zile pline de magie pentru întreaga familie
Analiză ParentED Fest: 30% dintre copiii sub 6 ani din România sunt supuși abuzurilor fizice sau emoționale
Advertorial
Analiză ParentED Fest: 30% dintre copiii sub 6 ani din România sunt supuși abuzurilor fizice sau emoționale
Pe 1 septembrie Europa FM dă startul sezonului de toamnă
Advertorial
Pe 1 septembrie Europa FM dă startul sezonului de toamnă
De ce nu trebuie să aștepți până când copilul e bolnav pentru o vizită la pediatru?
Advertorial
De ce nu trebuie să aștepți până când copilul e bolnav pentru o vizită la pediatru?
Tendințe în comerțul cu haine engros: ce produse aduc profit toamna aceasta
Advertorial
Tendințe în comerțul cu haine engros: ce produse aduc profit toamna aceasta
Libertatea
Ce a nemulțumit-o pe Gabriela Cristea la micul dejun din America: „Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi”
Ce a nemulțumit-o pe Gabriela Cristea la micul dejun din America: „Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi”
Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Mihaela Rădulescu a venit în România. Evenimentul la care a participat în memoria lui Felix Baumgartner: „Sunt aici”
Mihaela Rădulescu a venit în România. Evenimentul la care a participat în memoria lui Felix Baumgartner: „Sunt aici”
Cine este iubitul Flaviei Mihășan, la aproape un an de la divorțul de tatăl copiilor ei. Vedeta a confirmat relația cu unul dintre cei mai apreciați comedianți
Cine este iubitul Flaviei Mihășan, la aproape un an de la divorțul de tatăl copiilor ei. Vedeta a confirmat relația cu unul dintre cei mai apreciați comedianți
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Cuplul momentului în România!! Flavia Mihășan are o nouă relație, la un an de la divorț. Vedeta se iubește cu un bărbat celebru din showbiz!!
Cuplul momentului în România!! Flavia Mihășan are o nouă relație, la un an de la divorț. Vedeta se iubește cu un bărbat celebru din showbiz!!
S-a aflat cel mai bine păstrat secret de la Insula Iubirii! Ce au făcut 3 ispite când nu erau filmate. „Am fugit de camere”
S-a aflat cel mai bine păstrat secret de la Insula Iubirii! Ce au făcut 3 ispite când nu erau filmate. „Am fugit de camere”
catine.ro
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Mai multe din advertorial
José Carreras și Katherine Jenkins, împreună pe scena Unforgettable Festival 2025. O seară de operă și emoție pură în Piața Constituției
José Carreras și Katherine Jenkins, împreună pe scena Unforgettable Festival 2025. O seară de operă și emoție pură în Piața Constituției
Advertorial

+ Mai multe
Ghidul cadoului spiritual: când și cui dăruiești un talisman
Ghidul cadoului spiritual: când și cui dăruiești un talisman
Advertorial

Oferirea unui talisman ca dar implică atenție, răbdare și cunoașterea legăturii dintre oamenii din jurul tău.

+ Mai multe
Tendințe actuale în vopsirea părului pentru saloane în 2025
Tendințe actuale în vopsirea părului pentru saloane în 2025
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC