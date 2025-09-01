De la tabu la trend urban: Cum schimbă estetica medicală percepția masculinității în România

Estetica medicală pentru bărbați nu mai este un trend de nișă în România. Interesul pentru proceduri estetice destinate bărbaților a crescut semnificativ, în ultimii doi ani. În clinicile Doctor SKiN, în fiecare lună, aproximativ 200 de bărbați accesează servicii de îngrijire estetică, un număr în continuă creștere.

Conform unui raport al Societății Internaționale de Chirurgie Plastică Estetică (ISAPS),cererea pentru proceduri estetice masculine a crescut cu 40% la nivel global, între 2020 și 2024, iar România urmează îndeaproape acest trend.

Spațiu dedicat și tratamente personalizate

Doctor SKiN a creat în centrul din Drumul Taberei un spațiu dedicat exclusiv bărbaților, conceput pentru a oferi intimitate și confort în timpul procedurilor estetice. Totodată, 5 dintre cei 20 de medici ai clinicii sunt supraspecializați în tratamente personalizate pentru domni.

„Ne dorim să oferim bărbaților un mediu sigur și discret, așa că am creat un spațiu special dedicat lor, unde fiecare procedură este personalizată. Observăm o cerere tot mai mare, ceea ce arată că tot mai mulți bărbați își asumă responsabilitatea pentru propria imagine și sănătate a pielii, iar noi ne adaptăm constant serviciile pentru a răspunde acestor nevoi', declară Adina Radu, cofondatoarea Doctor SKiN.

Într-un cadru profesional și discret, pacienții pot alege proceduri variate, adaptate nevoilor lor, de la tratamente noninvazive până la intervenții chirurgicale.

Proceduri preferate de bărbați: de la botox la epilarea definitivă

Printre tratamentele preferate de bărbați se numără injectările cu botox, tratamentul numărul 1 la nivel mondial, pentru netezirea ridurilor și obținerea unui aspect odihnit și natural.

Tot mai mulți domni optează și pentru tratamente care reduc pungile și cearcănele, cum ar fi fillerele cu acid hialuronic sau terapiile cu laser, pentru o privire revitalizată.

De asemenea, în ultimii ani, bărbații sunt tot mai interesați de procedurile cu laser.

Astfel, epilarea definitivă cu laser de ultimă generație este o procedură foarte populară. Nivelul de reducere a părului după tratament este de 60–65% în cazul bărbaților, ceea ce înseamnă o schimbare vizibilă și un confort sporit. În plus, procedura este eficientă și pentru cei care se confruntă cu foliculită recurentă sau iritații după bărbierit.

Mulți aleg și tratamentele soft cu laser CO₂, care ajută la rejuvenarea pielii, reducerea ridurilor și stimularea regenerării celulare, sau biostimularea, recomandată pentru hidratarea și revitalizarea pielii.

Intervențiile chirurgicale precum blefaroplastia superioară, destinate corectării excesului de piele de la nivelul pleoapelor, rămân foarte căutate, în special pentru cei care doresc să își împrospăteze privirea, fără a-și altera expresia naturală. În acest sens, Doctor SKiN a inaugurat recent prima sală de intervenții chirurgicale în clinica din Drumul Taberei, dedicată blefaroplastiei chirurgicale și chirurgiei dermatologice, inclusiv cu laser CO₂.

Procedurile regenerative, cum este PRP-ul (Platelet-Rich Plasma), completează oferta, stimulând creșterea părului și revitalizând tenul.

„Procedurile estetice pentru bărbați sunt concepute să ofere rezultate naturale, păstrând masculinitatea și expresivitatea naturală a feței. Pacienții apreciază că intervențiile noastre respectă armonia naturală a trăsăturilor', a declarat Dr. Alexandra Enache, medic specialist chirurgie plastică în cadrul Doctor SKiN.

Adolescenții descoperă prevenția

Tot mai mulți adolescenți aleg să viziteze clinicile de înfrumusețare pentru tratamente lunare de curățare a tenului și de prevenire a acneei. La Doctor SKiN, aceștia sunt îndrumați să adopte rutine sănătoase de îngrijire a pielii, care nu doar previn agravarea problemelor din sfera dermatologului, ci contribuie și la creșterea încrederii în sine.

Schimbare culturală și socială

Creșterea interesului pentru estetica masculină este influențată de mai mulți factori: schimbarea normelor sociale care acceptă îngrijirea personală masculină, influența social media și a imaginii publice, dar și creșterea accesului la tratamente sigure și eficiente, cu rezultate naturale.

Cererea tot mai mare pentru proceduri estetice masculine nu este doar un fenomen temporar, ci o reflectare a schimbărilor culturale și sociale. Domnii acordă atenție propriului aspect, prevenției și stării de bine, iar clinicile care înțeleg aceste nevoi și oferă tratamente personalizate, discrete și eficiente răspund acestor schimbări.

–––

Despre: Doctor SKiN este singurul lanț de clinici din România unde poți beneficia de cele mai performante dispozitive medicale disponibile în lume, de aparatură de top care impune standardele la nivel mondial în epilare definitivă, tratamente dermatologice, corporale, faciale și estetice.

Clinicile Doctor SKiN din București (Băneasa, Drumul Taberei, Fabrica de Glucoză, Popa Nan și Pipera) și Corbeanca sunt printre puținele clinici deschise 363 de zile din an, de luni până duminică, între orele 9.00 și 21.00, pentru a le oferi inclusiv pacienților extrem de ocupați timp pentru ei înșiși.

Cu o echipă medicală dedicată și un personal evaluat cel puțin o dată pe lună, în care se investește încontinuu și care participă în mod periodic la cursuri de specializare, brandul Doctor SKiN este respectat și iubit de mii de pacienți mulțumiți.

Toate echipamentele folosite la Doctor SKiN sunt certificate FDA, au la bază studii medicale desfășurate pe parcursul mai multor ani, care garantează siguranța utilizării lor, cu rezultate dovedite clinic.

Sursa foto: doctorskin.ro

