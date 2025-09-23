Dansul relațiilor și al dublelor semnificații: Answear prezintă o nouă ediție a campaniei „Îmbracă-ți viața cu momente prețioase” pentru Toamnă/Iarnă 2025

Două spoturi poetice, axate pe dans și jocuri de cuvinte, explorează dualitatea vestimentației și diversitatea relațiilor interpersonale – de la intimitatea unei camere de hotel până la libertatea vieții urbane. Campania Toamnă-Iarnă 2025 prezintă hainele într-o lumină complet nouă – nu doar ca obiecte vestimentare, dar și ca declanșatoare pentru emoții și relații.

În primul spot al campaniei, plasat într-un hotel, o cămașă albă Paul Smith și o rochie din dantelă Twinset devin protagonistele unei povești despre intimitate transpusă în pași de dans. Sloganul „Nu ai nevoie de haine să te îmbraci. Poartă haine care te fac să visezi cum le dezbraci' introduce un joc provocator despre dublul înțeles al garderobei.

Al doilea spot transportă privitorii într-un parc, unde haina de lână de la Patrizia Pepe se îmbină perfect cu coregrafia dinamică a celor doi dansatori, devenind, fără să vrea, al treilea protagonist al poveștii. „Nu ai nevoie de haine doar să-ți tină de cald. Ai nevoie de ele pentru a simți căldura.' – acest slogan evidențiază modul în care îmbrăcămintea își transcende funcția de bază, devenind purtătoare de emoții și amintiri.

„Hainele capătă noi dimensiuni în funcție de context', spune Marta Sawicka, Image Marketing Director la Answear.com. „Ideea de «Îmbracă-ți viața cu momente prețioase» este realizată pe mai multe niveluri – de la diversitatea relațiilor, trecând prin ambiguitatea hainelor în sine, până la jocul de cuvinte din sloganurile noastre.'

Strategia campaniei și conceptul creativ

Noua campanie continuă strategia de comunicare a brandului, bazată pe sloganul „Îmbracă-ți viața cu momente prețioase', dezvoltând o narațiune despre natura multifațetată a modei și impactul acesteia asupra relațiilor interpersonale. Campania folosește o abordare inovatoare pentru prezentarea produselor premium, unde hainele devin protagonistele unei povești despre emoții și conexiuni dintre oameni.

Producție și realizare creativă

Campania AW25 are în centru în două spoturi cu elemente de dans coregrafiate, utilizând o abordare inovatoare pentru prezentarea produselor premium ale mărcii. Conceptul creativ se bazează pe dualitatea sensului – atât în ​​ceea ce privește îmbrăcămintea, cât și sloganurile campaniei, care introduc un joc de cuvinte cu dublă semnificație. Spoturile prezintă produse de la mărcile Paul Smith, Twinset și Patrizia Pepe, poziționându-le drept catalizatori emoționali care transcend funcționalitatea.

Poziționarea brandului

Campania AW25 „Îmbracă-ți viața cu momente prețioase' reafirmă poziția Answear.ro ca platformă ce depășește e-commerce-ul tradițional, creând o narațiune despre fashion ca limbaj al emoțiilor și al relațiilor interpersonale. Strategia de comunicare a brandului poziționează Answear ca o destinație pentru consumatorii conștienți de fashion premium.

Echipa creativă internațională

Spoturile campaniei poartă semnătura regizorului Adi Halfin, iar coregrafia a fost realizată de Emilie Leriche. Campania i-a avut în distribuție pe Mathilde Lin, cunoscută pentru rolul principal din videoclipul muzical al lui Harry Styles „As It Was', și pe David Lagerqvist, în spotul amplasat în hotel, precum și pe Angele Villanueva Jara, finalistă în cel de-al 10-lea sezon al emisiunii „You Can Dance', și pe Mermoz Melchior, în spotul realizat în parc. Łukasz Witek de la Answear.com s-a ocupat de styling, partea de media planning a fost asigurată de Starcom și producția de Shootme.

Descoperă colecțiile din noua campanie Toamnă/Iarnă 2025 pe answear.ro și „Îmbracă-ți viața cu momente prețioase'.

