Curățenie, confort, timp pentru tine – tehnologia Dreame care îți simplifică viața de Black Friday

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 06.11.2025, 21:48,  de  Advertorial
Curățenie, confort, timp pentru tine – tehnologia Dreame care îți simplifică viața de Black Friday

Black Friday e momentul în care toți vorbesc despre specificații, senzori și wați. Dreame schimbă discursul: nu despre tehnologie, ci despre ceea ce câștigi datorită ei, mai mult timp pentru tine, mai mult confort, mai puțin efort.

Curățenie care se face singură

Roboții de curățenie Dreame duc noțiunea de ajutor în casă' la următorul nivel.
X50 Ultra și X50 Ultra Complete transformă curățenia complet automatizată în realitate: aspiră, spală, se autocurăță și se usucă singuri. Cu o putere impresionantă și o precizie de top, pot curăța o locuință întreagă în timp ce tu savurezi o cafea sau lucrezi de acasă.
X40 Ultra și X40 Ultra Complete merg și mai departe – recunosc petele și le curăță cu apă fierbinte la 70°C, pentru o igienă impecabilă.

Eficiență, chiar și în cele mai aglomerate case

L40s Pro Ultra este gândit pentru familiile active, cu copii sau animale. Se adaptează automat la fiecare tip de podea, evită obstacolele, și își spală mopurile singur, cu apă la 75°C.
Pentru locuințe mari, cu suprafețe mixte, D9 Max Gen2 oferă performanță fiabilă și un raport excelent între preț și funcționalitate – perfect pentru cei care vor un ajutor discret, dar eficient.

Curățenie rapidă, oricând ai nevoie

Când ai nevoie de soluții rapide și inteligente, H12 Pro FlexReach și H14 Dual sunt alegerea ideală.
H12 Pro aspiră și spală în același timp, cu o poziționare plată la 180°, perfectă pentru spațiile greu accesibile. După utilizare, se autocurăță cu apă fierbinte la 90°C și se usucă singur în 5 minute.
H14 Dual combină performanța unui aspirator vertical cu confortul unui mop inteligent – ideal pentru familiile cu copii, animale sau pentru cei care vor o casă curată fără stres zilnic.

Grădina perfectă, fără efort

Tehnologia Dreame iese acum și în aer liber.
A1 Pro și A2, roboții de tuns iarba inteligenți, preiau complet controlul gazonului tău. Cu sisteme AI de cartografiere și tăiere precisă până la margine, aceștia funcționează fără cabluri, fără intervenție și fără zgomot.
A1 Pro este ideal pentru curți mari, cu două zone separate, în timp ce A2 gestionează până la 3.000 m² cu o precizie uimitoare, protejând animalele și plantele din grădină.

De Black Friday, alege timpul, nu doar tehnologia.

Acum e momentul perfect să investești în confort, nu în simple gadgeturi.
Pe 7 noiembrie, Dreame dezvăluie prețurile sale speciale la aspiratoarele robot, modelele wet & dry și multe alte categorii pe eMAG.ro, dar și la mașinile de tuns iarba pe pentrugazon.ro, între 7 și 9 noiembrie.

Sursa foto: Dreame

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Cravata Galbenă – o seară închinată geniului lui Sergiu Celibidache și o demonstrație de producție românească la standarde internaționale
Advertorial
Cravata Galbenă – o seară închinată geniului lui Sergiu Celibidache și o demonstrație de producție românească la standarde internaționale
Împreună în Timp, doză concentrată de emoții la Constanța
Advertorial
Împreună în Timp, doză concentrată de emoții la Constanța
Din Priviri, un volum Nemira de inspirație nefiltrată, semnat Mihaela Nicola
Advertorial
Din Priviri, un volum Nemira de inspirație nefiltrată, semnat Mihaela Nicola
Ghid de stil pentru toamnă: cum îți alegi pantofii în funcție de outfit?
Advertorial
Ghid de stil pentru toamnă: cum îți alegi pantofii în funcție de outfit?
Cum să-ți pregătești salonul pentru vânzările de Crăciun: produse profesionale și marfuri en gros de la Supreva
Advertorial
Cum să-ți pregătești salonul pentru vânzările de Crăciun: produse profesionale și marfuri en gros de la Supreva
Unde este cel mai indicat să plasezi lada frigorifică - în bucătărie, camera tehnică sau în altă zonă a casei?
Advertorial
Unde este cel mai indicat să plasezi lada frigorifică - în bucătărie, camera tehnică sau în altă zonă a casei?
Libertatea
Emil Rengle dezvăluie cum a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „M-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia”
Emil Rengle dezvăluie cum a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „M-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia”
Ramona Olaru, nevoită să îi dea înapoi lui Cătălin Cazacu inelul de logodnă, după despărțire: „Mi se pare o prostie asta”. Cum se scuză el
Ramona Olaru, nevoită să îi dea înapoi lui Cătălin Cazacu inelul de logodnă, după despărțire: „Mi se pare o prostie asta”. Cum se scuză el
Anda Adam și Joseph, eliminați de la Asia Express 2025 înainte de etapa finală. Câți bani ar fi câștigat pentru participarea la emisiune
Anda Adam și Joseph, eliminați de la Asia Express 2025 înainte de etapa finală. Câți bani ar fi câștigat pentru participarea la emisiune
Cum se înțelege Daciana Sârbu cu fiica ei adolescentă, după divorțul de Victor Ponta. Irina are 17 ani. „Gândul mă chinuie deja”
Cum se înțelege Daciana Sârbu cu fiica ei adolescentă, după divorțul de Victor Ponta. Irina are 17 ani. „Gândul mă chinuie deja”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce înseamnă și de ce a recurs la acest gest
Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce înseamnă și de ce a recurs la acest gest
Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a apărut cu ochiul bandajat. Ce i s-a întâmplat
Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a apărut cu ochiul bandajat. Ce i s-a întâmplat
Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă, după ce internauții i-au făcut plângere. Care a fost motivul și de ce s-a înfuriat vedeta
Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă, după ce internauții i-au făcut plângere. Care a fost motivul și de ce s-a înfuriat vedeta
Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă
Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Încă un divorț în showbiz! Atât de bine au păstrat imaginea unei familii fericite, încât nimeni nu se aștepta la vestea asta
Încă un divorț în showbiz! Atât de bine au păstrat imaginea unei familii fericite, încât nimeni nu se aștepta la vestea asta
Detalii din culise. Cum a început, de fapt, relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Atracția dintre ei a fost vizibilă din primul moment! „Domnule Alexa...”
Detalii din culise. Cum a început, de fapt, relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Atracția dintre ei a fost vizibilă din primul moment! „Domnule Alexa...”
catine.ro
Zodia norocoasă a lunii noiembrie 2025. Nativul care se afirmă pe toate planurile
Zodia norocoasă a lunii noiembrie 2025. Nativul care se afirmă pe toate planurile
Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025. Peștii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025. Peștii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
După o relație de 7 ani, vedeta confirmă că este din nou îndrăgostită. De data aceasta, a ales un om de afaceri
După o relație de 7 ani, vedeta confirmă că este din nou îndrăgostită. De data aceasta, a ales un om de afaceri
Meghan Markle revine pe platourile de filmare după 8 ani de pauză. Ce rol va interpreta Ducesa de Sussex
Meghan Markle revine pe platourile de filmare după 8 ani de pauză. Ce rol va interpreta Ducesa de Sussex
Mai multe din advertorial
Lenjerie de dantelă pentru ocazii speciale – cum să o purtați pentru a arăta elegant?
Lenjerie de dantelă pentru ocazii speciale – cum să o purtați pentru a arăta elegant?
Advertorial

Dantela are ceva în comun cu bijuteriile: poate conferi încredere și transformă chiar și un stil simplu în ceva deosebit.

+ Mai multe
Kimaro Entertainment prezintă: ANDREEA BĂLAN – FERICIRE
Kimaro Entertainment prezintă: ANDREEA BĂLAN – FERICIRE
Advertorial

+ Mai multe
Înotul corect – cea mai sigură cale spre recuperare și prevenirea accidentărilor by World Class
Înotul corect – cea mai sigură cale spre recuperare și prevenirea accidentărilor by World Class
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC