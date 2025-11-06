Curățenie, confort, timp pentru tine – tehnologia Dreame care îți simplifică viața de Black Friday

Black Friday e momentul în care toți vorbesc despre specificații, senzori și wați. Dreame schimbă discursul: nu despre tehnologie, ci despre ceea ce câștigi datorită ei, mai mult timp pentru tine, mai mult confort, mai puțin efort.

Curățenie care se face singură

Roboții de curățenie Dreame duc noțiunea de ajutor în casă' la următorul nivel.

X50 Ultra și X50 Ultra Complete transformă curățenia complet automatizată în realitate: aspiră, spală, se autocurăță și se usucă singuri. Cu o putere impresionantă și o precizie de top, pot curăța o locuință întreagă în timp ce tu savurezi o cafea sau lucrezi de acasă.

X40 Ultra și X40 Ultra Complete merg și mai departe – recunosc petele și le curăță cu apă fierbinte la 70°C, pentru o igienă impecabilă.

Eficiență, chiar și în cele mai aglomerate case

L40s Pro Ultra este gândit pentru familiile active, cu copii sau animale. Se adaptează automat la fiecare tip de podea, evită obstacolele, și își spală mopurile singur, cu apă la 75°C.

Pentru locuințe mari, cu suprafețe mixte, D9 Max Gen2 oferă performanță fiabilă și un raport excelent între preț și funcționalitate – perfect pentru cei care vor un ajutor discret, dar eficient.

Curățenie rapidă, oricând ai nevoie

Când ai nevoie de soluții rapide și inteligente, H12 Pro FlexReach și H14 Dual sunt alegerea ideală.

H12 Pro aspiră și spală în același timp, cu o poziționare plată la 180°, perfectă pentru spațiile greu accesibile. După utilizare, se autocurăță cu apă fierbinte la 90°C și se usucă singur în 5 minute.

H14 Dual combină performanța unui aspirator vertical cu confortul unui mop inteligent – ideal pentru familiile cu copii, animale sau pentru cei care vor o casă curată fără stres zilnic.

Grădina perfectă, fără efort

Tehnologia Dreame iese acum și în aer liber.

A1 Pro și A2, roboții de tuns iarba inteligenți, preiau complet controlul gazonului tău. Cu sisteme AI de cartografiere și tăiere precisă până la margine, aceștia funcționează fără cabluri, fără intervenție și fără zgomot.

A1 Pro este ideal pentru curți mari, cu două zone separate, în timp ce A2 gestionează până la 3.000 m² cu o precizie uimitoare, protejând animalele și plantele din grădină.

De Black Friday, alege timpul, nu doar tehnologia.

Acum e momentul perfect să investești în confort, nu în simple gadgeturi.

Pe 7 noiembrie, Dreame dezvăluie prețurile sale speciale la aspiratoarele robot, modelele wet & dry și multe alte categorii pe eMAG.ro, dar și la mașinile de tuns iarba pe pentrugazon.ro, între 7 și 9 noiembrie.

Sursa foto: Dreame

