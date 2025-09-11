Curățarea și igienizarea canapelelor în 3 pași simpli

Canapeaua este, fără dar și poate, piesa de mobilier cea mai apreciată și utilizată, indiferent de spațiul în care este așezată.

Tocmai de aceea, orice canapea, indiferent de cât de bine este întreținută, în timp tinde să acumuleze praf, urme de folosire, resturi alimentare, pete și chiar bacterii. Iar în astfel de situații, o curățarea superficială, de suprafață, se poate să nu fie suficientă. Aici intervine igienizarea, și anume, curățarea în profunzime a canapele. Cum faci asta în 3 pași simpli?

1. Aspiră temeinic canapeaua

Primul pas pentru curățarea și igienizarea canapelei este eliminarea murdăriei vizibile și a prafului ascuns între fibre. Un aspirator profesional cu duze pentru tapițerii îți poate fi de mare folos în această etapă deoarece acesta are puterea necesară să extragă murdăria din zonele greu accesibile cum sunt îmbinările, colțurile și spațiilele dintre mânere și șezut. 

Aspirarea trebuie făcută lent, cu treceri repetate, nu doar o singură dată pe suprafață. Este recomandat să insiști în zonele unde tapițeria intră mai des în contact cu pielea, pentru că acolo se acumulează cel mai mult sebum și praf. În plus, dacă există perne detașabile, acestea se curăță separat, la fel și partea inferioară a canapelei, care este adesea ignorată.

2. Curățarea în profunzime cu soluții profesionale

După ce ai îndepărtat murdăria vizibilă, urmează curățarea în profunzime. Aici intervine folosirea unui aspirator cu injectie extractie sau a unui aspirator cu aburi, echipamente care permit aplicarea și extragerea rapidă a soluțiilor de curățare împreună cu murdăria din țesătură.

Dacă pentru această etapă folosești un aspirator cu injecție extracție, este necesar să utilizezi și un detergent pentru textile, compatibil cu materialul canapelei. Produsele profesionale acționează rapid, fără să lase reziduuri lipicioase și fără să deterioreze fibrele. Un alt detaliu de luat în considerare este dozajul. Un detergent aplicat în cantitatea corectă curăță eficient, dar nu încarcă inutil fibra. În combinație cu injecția-extracția, soluția pătrunde în profunzime și este imediat extrasă împreună cu murdăria dizolvată, ceea ce duce la o canapea curată atât la suprafață cât și în straturile interioare.

Un mare avantaj al aspiratoarelor cu injectie extracție este puterea de extracție. Modelele profesionale au capacitatea de a extrage cantități mari de lichid injectat, ceea ce reduce considerabil timpul de uscare.

Dacă alegi un aspirator cu aburi vei obține o igienizarea în profunzime chiar și fără a folosi detergenți chimici. Aburul la temperaturi ridicate neutralizează bacteriile, virusurile și alergenii în doar câteva secunde. Un aspirator cu aburi combină două funcții într-un singur echipament: eliberează abur la temperaturi înalte pentru a desprinde murdăria și microorganismele, iar apoi aspiră imediat reziduurile rezultate. Practic, nu doar înmoi petele, ci le și extragi complet, împreună cu bacteriile și alergenii care pot fi ascunși în fibre.

3. Uscarea și protecția finală

După curățarea în profunzime, canapeaua trebuie lăsată să se usuce complet. Este o etapă adesea grăbită, dar esențială pentru a preveni apariția mucegaiului și a mirosurilor neplăcute. În cazul în care canapeaua este utilizată intens, poți aplica și un tratament protector textil. Acesta formează o peliculă invizibilă care respinge lichidele și murdăria, reducând riscul de pătare și făcând întreținerea ulterioară mai simplă. Produsele de protecție trebuie să fie compatibile cu materialul și aplicate conform instrucțiunilor, pentru a nu afecta textura sau culoarea.

Nu uita, odată ce ai curățat și igienizat canapeaua, cel mai bine este să o menții curată pentru cât mai mult timp. Cum poți să faci asta?

  • aspiră canapeaua în mod regulat, nu doar atunci când te pregătești pentru curățarea și igienizarea ei. 
  • acționează rapid asupra petelor. Cu cât murdăria este lăsată mai mult pe țesătură, cu atât se fixează mai bine. În schimb, dacă acționezi imediat cu un produs potrivit pentru pete, poți scăpa de pată mai ușor decât crezi.
  • folosește huse detașabile acolo unde este posibil sau dacă sunt zone cu trafic intens sau medii cu risc mare de murdărie.
  • folosește o rolă de scame pentru întreținerea zilnică, pentru îndepărtarea părului de animale, a scamelor și a particulelor fine care se depun rapid pe tapițerie.
  • evită umezeala excesivă. Atunci când cureți petele local, aplică întotdeauna lichidul pe lavetă, nu direct pe material. În felul acesta, previi îmbibarea fibrelor și apariția cercurilor inestetice după uscare.

