Cum influențează culoarea parchetului atmosfera unei încăperi

Culoarea este unul dintre primele lucruri pe care le observi când intri într-o cameră, fie că vorbim despre parchet sau despre pereți. Ea influențează modul în care simți spațiul, cât de luminos pare și chiar cât de mare sau de mic îl percepi. Dacă vrei să faci o alegere armonioasă atunci când combini culorile într-o încăpere, citește în continuare.

Culorile și influența lor asupra unei încăperi

Culorile deschise, cum sunt bejul, crem, griul foarte deschis sau nuanțele de alb cald, fac camera să pară mai mare și mai aerisită. De aceea sunt foarte folosite în apartamente mai mici sau în încăperi care nu primesc multă lumină naturală.

Culorile închise au un efect diferit. Nuanțele de maro, antracit sau nuc închis creează o atmosferă mai intimă. Ele absorb mai multă lumină și fac spațiul să pară mai cald și mai confortabil. Într-un living spațios sau într-un birou, aceste tonuri adaugă profunzime.

Contează mult și tipul încăperii. În dormitor, de exemplu, culorile liniștite și naturale ajută la relaxare. Tonurile de lemn deschis, gri cald sau stejar natural creează o atmosferă calmă și echilibrată. În living, unde spațiul este folosit pentru socializare, poți merge pe contraste mai interesante sau pe tonuri mai calde.

La fel de relevantă este alegerea dintre culori calde și reci. Nuanțele calde, cum sunt bejul, caramelul sau tonurile de lemn natural, creează o atmosferă primitoare. Culorile reci, precum griul rece sau anumite nuanțe de albastru, pot face spațiul să pară mai modern, dar uneori și puțin mai impersonal dacă sunt folosite în exces.

Cum influențează culoarea parchetului

Podeaua ocupă o suprafață mare din cameră, iar culoarea ei influențează modul în care percepi întregul spațiu. Un parchet ales cu grijă poate echilibra toate celelalte elemente din încăpere.

Parchetul deschis la culoare, cum sunt nuanțele de stejar deschis, alb sau gri foarte deschis, este foarte popular în amenajările moderne, deoarece aceste tonuri luminează camera. În plus, se potrivesc ușor cu mobilier în culori neutre sau pastelate.

Un parchet laminat în nuanțe naturale de lemn are avantajul că nu este nici prea deschis, nici prea închis, iar acest lucru îl face ușor de integrat în aproape orice stil de amenajare. Este o alegere sigură pentru încăperi unde vrei o atmosferă caldă, dar fără contraste foarte puternice.

Parchetul închis la culoare, cum sunt tonurile de nuc sau wenge, creează un efect mai sofisticat. Totuși, în camere mici sau slab luminate poate face spațiul să pară mai îngust. În schimb, într-un living mare sau într-o cameră cu ferestre generoase, poate arăta spectaculos.

Există și opțiuni moderne, cum ar fi parchet SPC, care imită foarte realist textura lemnului natural. Acesta apare într-o gamă largă de culori și este des ales pentru spații unde vrei atât rezistență, cât și un aspect modern.

Un principiu simplu este acesta: dacă mobilierul este închis la culoare, pardoseala ar trebui să fie mai deschisă pentru a crea contrast. Dacă mobilierul este deschis, poți folosi un parchet puțin mai închis pentru a ancora vizual spațiul.

Asortarea covorului cu parchetul

Covorul este elementul care poate completa sau poate strica echilibrul unei camere. De aceea, alegerea lui trebuie făcută în funcție de culoarea parchetului.

Dacă parchetul este deschis la culoare, poți alege covoare în tonuri mai puternice, cum ar fi verde, albastru petrol sau terracotta. Acestea adaugă personalitate și atrag imediat atenția.

Pe un parchet închis, covoarele deschise funcționează mult mai bine. Un covor crem, bej sau gri deschis creează contrast și face spațiul să pară mai luminos. Dacă ai pune un covor la fel de închis, podeaua ar deveni vizual prea grea.

Textura este la fel de importantă ca și culoarea. Un covor cu fibre groase adaugă căldură într-o cameră cu parchet neted și uniform. În schimb, un covor cu model geometric poate dinamiza o cameră amenajată în tonuri neutre.

În final, cheia este echilibrul. Parchetul oferă baza vizuală a camerei, iar covorul vine ca un strat care completează atmosfera. Dacă cele două se potrivesc ca ton și stil, întreaga încăpere va arăta coerent și plăcut încă de la prima privire.

Sursa foto: freepik.com

