Cu 750 mp de ecrane, pe o scena de 60 metri, Festivalul KIMAROa început pe 13 iunie în Piața Constituției București!

Alina Eremia, Bosquito și Voltaj – un start spectaculos „KIMARO 2025' festivalul Kiss FM, Magic FM si Rock FM

Astăzi 14 iunie: Loredana, Carla’s Dreams și Zdob și Zdub în Piața Constituției!

Dupa 5 editii la malul marii, vineri 13 iunie a început în forță mult-așteptatul festival „KIMARO 2025' pentru prima data în Piața Constituției din Bucuresti, cu o productie absolut impresionanta: o scena de 60 m si o suprafata de ecrane de 750 de metri patrati. Am cântat și ne-am distrat pe cele mai bune piese ale Alinei Eremia și ale formațiilor Voltaj și Bosquito. Dar am început cu super reprize de dans pe cele două concepte de petrecere Kiss FM și Magic FM Pananarama și Retroteca.

Elementul surpriză al Festivalului KIMARO din acest an este că fiecare artist sau formație care va urca pe scenă va cânta câte o piesă de la ceilalți doi artiști ai serii. Aseară, Bosquito a interpretat în stilul său piesa „Lumina' de Voltaj. Alina Eremia și-a reimaginat piesa „Și ce?', tot de la Voltaj, în stil clasic pop punk iar Voltaj a ales piesa „Lampa Arsă', de la Bosquito. E o împletire de stiluri muzicale, o provocare frumoasă pentru artiști și un mare câștig pentru public, din mijlocul căruia s-a simțit iubirea pentru muzică și plăcerea de a fi împreună în fața artiștilor favoriți.

Iată ce au declarat artiștii mari ai serii!

Valeriu „Prunus' Ionescu, de la Voltaj: A fost minunat pe scena KIMARO, foarte mișto ne-am simțit! Am fost la fiecare ediție. E diferit față de cel de la mare. A fost altă atmosferă, alt concept… Și publicul acesta e pentru prima oară la KIMARO. Ne-am simțit foarte bine!'

Călin Goia, de la Voltaj: A fost absolut superb! De la primul până la ultimul om, toată lumea era cu mâinile pe sus! Ne-am simțit excelent! Formatul ni s-a părut provocator, inedit. A fost o provocare să cântăm piese de la colegii noștri de scenă. Chiar și a cânta în două reprize e o provocare. Ca artist, trebuie să construiești momente, însă, sunt sigur că ne-am descurcat'

Ciprian Ioan Pascal, de la Bosquito: „M-am simțit extraordinar! E o experiență nouă, să cântăm cover-uri, o mai facem doar la radio, dar, iată, că se poate face. și într-un festival! Asta a fost provocator, să stăm la sala de repetiții. Am avut emoții. Ne știm piesele noastre. Piesa „Lumina' e preferata noastră de pe albumul „Pericol de Moarte', de Voltaj, de exemplu. Am simțit o presiune destul de mare. Însă, am simțit că piesa „Lumina' este una care nu a mai văzut suprafața de mult timp. Știam că formația va cânta „20 de ani', sau hit-uri de genul. Am vrut să aducem la suprafață ceva care nu s-a mai cântat de mult'.

Azi, ne revedem în Piața Constituției, tot de la ora 17:00, pentru încă o seară extraordinară KIMARO Festival, alături de Loredana, Zdob și Zdub și Carlas Dreams!

