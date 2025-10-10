Crocs Cozzzy Collection – confort absolut, stil inconfundabil

Sezonul rece înseamnă seri mai lungi, dimineți răcoroase și dorința de a adăuga un strat de confort în fiecare aspect al vieții. De la garderoba de zi cu zi până la micile momente de relaxare, toamna și iarna ne inspiră să alegem texturi moi, culori calde și încălțăminte care să ne ofere atât căldură, cât și un look fresh.

Noua colecție Crocs Cozzzy aduce împreună toate aceste elemente și transformă simplul act de a-ți încălța pantofii într-o experiență cozy. Texturi pufoase, culori în tendințe și modele versatile creează o colecție care nu doar completează sezonul, ci îl definește. Este mai mult decât încălțăminte – este un stil de viață pentru cei care vor să fie confortabili, dar și conectați la trenduri.

Unfurgettable – must-have-ul sezonului

În centrul colecției se află Unfurgettable Clog, un model complet îmblănit, la exterior și interior, gândit să fie piesa statement a sezonului. Textura pufoasă se simte ca o îmbrățișare la fiecare pas, iar culorile atent alese se integrează perfect în garderoba de toamnă și iarnă.

Designul inteligent face ca modelul să arate precum un slipper ultra-cozy, dar să se poarte cu lejeritatea și rezistența unui pantof de zi cu zi. Este genul de încălțăminte care funcționează la fel de bine la o ieșire cu prietenii, cât și acasă, într-o zi de relaxare. În plus, opțiunea de personalizare cu Jibbitz oferă ocazia de a transforma fiecare pereche într-o expresie unică de stil.

Classic Lined Clog – clasicul reinterpretat

Crocs readuce în prim-plan unul dintre modelele iconice ale brandului, acum cu un twist zz: Classic Lined Clog. Noua versiune păstrează silueta clasică și confortul inconfundabil, dar adaugă un strat interior căptușit, moale și călduros, perfect pentru zilele reci.

Disponibil într-o gamă de culori noi, de sezon, modelul este suficient de versatil pentru a fi purtat atât în casă, cât și afară, fiind ușor de integrat în ținute casual sau relaxate. Iar pentru cei care vor să adauge un strop de personalitate, spațiile pentru Jibbitz rămân deschise la creativitate – de la charm-uri simple și elegante, la detalii colorate și fun.

Cozzzy Slipper – relaxare la superlativ

Pentru momentele în care tot ce îți dorești este o doză de confort absolut, Cozzzy Slipper este alegerea perfectă. Creat special pentru interior, acest model aduce vibe-ul Crocs în universul încălțămintei de casă.

Cu un design minimalist și texturi moi, pantofii Cozzzy Slipper sunt perfecți pentru seri de binge-watching, dimineți leneșe cu cafea sau weekenduri petrecute în stil cozy. Noua paletă de culori completează mood-ul relaxat, transformând chiar și cele mai simple momente în clipe de răsfăț personal.

Cozzzy, dar mereu stylish

Crocs Cozzzy Collection este dovada că încălțămintea de sezon nu trebuie să sacrifice stilul pentru confort. Din contră – fiecare model este gândit pentru a combina cele două lumi, oferind libertatea de a alege ce te reprezintă cel mai bine: un model statement, un clasic reinterpretat sau o pereche dedicată timpului liber.

Colecția este o invitație de a trăi sezonul rece cu bucurie și lejeritate, de a experimenta cu texturi și culori, și mai ales de a transforma fiecare zi într-o experiență mai plăcută și mai confortabilă.

Colecția Crocs Cozzzy este disponibilă pe www.crocs.ro și în magazinele Crocs din întreaga țară.

Sursa foto: Crocs

