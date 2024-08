Comunicarea atunci și acum

Sinceră să fiu, pe vremea când aveam 25 de ani, nu mă gândeam la aspectul financiar al comunicării, ci doar la cel sentimental. M-am lăsat să mă îndrăgostesc de soțul meu așa cum o face o tânără fără griji. M-am lăsat să mă îndrăgostesc și de jobul meu fără să îmi pun probleme financiare. Ei bine, am avut marele noroc ca meseria mea să fie în același timp și hobby-ul meu și asta cred că m-a ajutat foarte mult să o fac bine și să îmi iau jobul în serios încă din anul întâi de facultate, adică de la doar 19 ani.

Am început să devin cu adevărat responsabilă atunci când m-am căsătorit și am simțit că soțul meu și cu mine ne pregătim să formăm o familie și, în afară de latura romantică, vrând-nevrând, apare ca prioritară și latura pragmatică.

Norocul nostru a fost că amândoi am fost crescuți în familii unite, care comunicau foarte bine despre toate aspectele, care se sprijineau în orice problemă, inclusiv cele de ordin financiar, chiar în vremuri destul de complicate. Asta ne-a ușurat comunicarea și cumva am fost amândoi foarte deschiși de la bun început în privința deciziei să punem banii la comun, fără să evaluăm vreodată cât câștigă fiecare. Cred că acest gen de decizie te unește în cuplu, îți dă curaj și forță și te ajută să te simți safe, mereu susținut de partener.

Deciziile despre diversele investiții sau despre călătorii le luăm mereu împreună. Chiar dacă, uneori, unul dintre noi pledează mai mult pentru ceva anume, având încredere unul în altul, ne lăsăm fără remușcări pe mâna celuilalt.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Odată ce au apărut copiii, însă, focusul nostru s-a schimbat și țelul nostru comun și cel mai important au fost și rămân Ion și Lia. Privim altfel lucrurile de când există ei în viața noastră și ne gestionăm diferit finanțele. De când sunt adolescenți le cerem și lor părerea în legătură cu diversele investiții sau cumpărături. Nu există conceptul de a ne ascunde unii de alții. Chiar dacă facem cumpărături nechibzuite, ni le asumăm, le discutăm și încercăm să ne păstrăm echilibrul, astfel încât data viitoare să fim mai cumpătați. Nu este doar unul dintre noi responsabil pe finanțele familiei, ci suntem toți patru, împreună. Și am observat că asta îi ajută mult pe Ion și pe Lia, copiii noștri: se gândesc de două ori înainte să ceară un obiect vestimentar, un gadget sau alte lucruri.

Acum, de exemplu, discutăm foarte des despre universitățile la care vor să meargă cei doi copii și cu toții suntem uniți și punem asta pe primul plan, renunțând la alte plăceri de moment. La fel se întâmplă și cu deciziile legate de vacanțe. Facem brainstorming-uri cu toții, iar apoi ajungem la pros & cons și, în final, decidem ce vrem cu toții, dar și ce ne permitem.

Tot ce am povestit despre comunicarea noastră în familie legat de subiectul financiar este foarte personal și nu știu dacă această rețetă se potrivește oricărei familii, însă știu că noul cont ING Together pentru banii la comun se potrivește oricui, pentru gestionarea banilor împreună, într-un mod transparent.

Și acum voi trece la partea practică, deoarece și asta este atât de importantă! Ei bine, pentru familia noastră călătoriile, pentru care economisim recurent, sunt extrem de importante. Acesta este timpul de calitate petrecut împreună, împărtășim experiențe și trăim momente de neuitat. Astfel am decis împreună cu soțul meu să folosim noul tool ING Together de care recunosc că mă temeam la început. Ideea de a folosi un nou instrument nu mă atrăgea (eu una sunt atehnică și mă rezum și la cât mai puține aplicații pe telefon), însă ING Together este foarte simplu. Pur și simplu deschizi un cont nou în aplicație (sau folosești un cont existent) și adaugi partenerul (sau părinții sau copiii adulți) pentru a avea împreună acces la bani.

În plus, a durat doar câteva minute să fac asta.

Pe scurt, noul nostru cont ING Together este ca o plasă de salvare pentru banii la comun. Nu mai există riscul să rămânem fără fonduri atunci când se apropie vara și ne pregătim itinerariul de vacanță. Sfătuiesc pe oricine să încerce noul tool de la ING chiar și pentru alte motive, cheltuielile de zi de azi, sau poate chiar să economisească împreună pentru a-și achiziționa un bun care să le schimbe viața. Iar această transparență, că toată lumea are acces la același cont, este esențială pentru o familie care se formează pe principii sănătoase.

Domnica Mărgescu

Ca stilistă și editor de modă la publicații de renume, cum ar fi Elle România, Domnica și-a pus amprenta pe tendințele modei autohtone. Talentul ei creativ strălucește în fiecare colaborare cu designeri și branduri de top. Cu o viziune mereu inovatoare, Domnica continuă să aibă un impact puternic asupra industriei modei din România.

Pentru mai multe informații despre gestionarea banilor in cuplu, obiective comune, diferențele de venituri, etapele prin care trece un cuplu și schimbările financiare, accesați seria de articole „Echilibristica financiară', realizate cu ajutorul psihologilor și altor specialiști, publicate pe platforma Cât ai spune LEU.



Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro