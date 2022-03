Claudia Jessie și frumusețea unei prietenii care face istorie în Bridgerton

Penelope Featherington și Eloise Bridgerton, personaje interpretate de Nicola Coughlan și, respectiv, Claudia Jessie, ne demonstrează forța prieteniei adevărate și aduc un plus de sare și piper acestei producții. Am vorbit cu Claudia Jessie despre relația cu colega ei din serial, despre noul sezon și, bineînțeles, despre Lady Whistledown.

ELLE: Când ai realizat că primul sezon din Bridgerton a devenit un fenomen?

Claudia Jessie: Cred că nici acum nu știu! Au fost vremuri atât de ciudate, nu-i așa? Eram toți în lockdown, în mijlocul pandemiei și, atunci când serialul a avut premiera chiar de Crăciun, am simțit de parcă ar fi cel mai drăguț cadou pentru toată lumea, un fel de mare îmbrățișare sexy. Nu am conturi pe social media, așa că pierd o grămadă de lucruri. Cu toate acestea, îmi amintesc că a fost pentru prima când interpretez un rol care a avut parte de un răspuns incredibil din partea familiei și a prietenilor. Îmi amintesc că ascultam un podcast, unul de comedie, ceva la întâmpare, și s-a făcut o referire la Bridgerton. Atunci mi-am zis: „Oh, asta este ciudat. Apoi ni s-a spus câți oameni s-au uitat la serial. Pe hârtie știu ce înseamnă acel număr. Nu cred că pot să înțeleg exact cât înseamnă asta, însă sunt foarte recunoscătoare! Vă mulțumesc tuturor, chiar vă mulțumesc. Sunt extrem de încântată că oamenilor le-a plăcut serialul.

ELLE: Succesul masiv al primului sezon a schimbat modul în care echipa a abordat cel de-al doilea sezon?

Claudia Jessie: Nu cred, însă există acest sentiment nebunesc de recunoștință pe care îl simțim pentru că am revenit la muncă. Evident, a fost o perioadă foarte solicitantă și plină de provocări pentru toată lumea. Sunt extrem de sinceră atunci când spun că mă consider foarte norocoasă că am un loc de muncă. Cred că toți am trăit sentimentul acesta. E un job cu adevărat frumos, minunat și chiar ținem foarte mult unii la alții. Este o familie foarte fericită. Sunt bucuroasă că am revenit. Ador cu adevărat acest job.

ELLE: Lumea Bridgerton avea deja o largă comunitate de fani, deoarece cărțile sunt atât de iubite. Cum crezi că sezonul doi îmbină ceea ce știu și iubesc fanii cu faptul că povestea se dezvoltă?

Claudia Jessie: În ceea ce privește cărțile, există așa o desfășurare inteligentă să ai o familie imensă, cu mult prea mulți copii, și să ai ocazia să vezi viețile fiecăruia, să asiști la călătoriile lor, fie că este vorba de legături romantice, de prietenie sau relațiile cu familia. Pentru noi, bazele erau deja puse, dar și echipa creativă a putut să aducă unghiuri noi și incitante în serial; răsturnări de situație și încurcături care vor face totul mai interesant pentru fani. E justificat ca povestea să se extindă și să fie creativă atunci când ai așa o fundație solidă. Este o colaborare imensă. Îi iubim foarte mult pe fanii cărților, ei erau extrem de încântați de serial încă de la început.

ELLE: Ce se va întâmpla cu Eloise în acest sezon?

Claudia Jessie: O vedem cum își face debutul în societate și, așa cum descrie chiar ea, în acel ritual nebunesc în care dansezi pentru partenerul tău. Și o vedem cum se chinuie în acest mediu, fără a pierde integritatea și curajul pe care toți i le iubim. Îi vedem simțul umorului în modul în care dorește să evolueze și să exploreze noile curente de gândire despre autonomia femeilor și despre ce înseamnă să fii independentă. Și cum nu dorește să fie ca sora ei și nu are absolut nici o problemă în a fi diferită.

ELLE: Încercarea continuă a lui Eloise de a o demasca pe Lady Whistledown va complica în acest sezon prietenia ei cu Penelope Featherington (Nicola Coughlan)?

Claudia Jessie: În primul sezon, cred că Eloise a avut multă admirație pentru Whistledown: iată că există o femeie stăpână pe sine, care reușește să facă mulți bani scoțând la iveală comportamentul și secretele oamenilor și făcând asta într-un mod anonim. Însă, în sezonul doi, Eloise este foarte ambițioasă și vrea s-o găsească pe Whistledown și să-i spună ceva de genul „Ai putea să vorbești despre lucruri mult mai importante decât baluri și aventuri și flirturi și scandaluri. O veți vedea pe Penelope cum încearcă cu disperare să o încurce pe Eloise în misiunea ei. Asta cauzează multe discuții și probleme, însă inocenta Eloise nu are nici cea mai mică idee că Penelope este Lady Whistledown.

ELLE: În acest sezon o vedem pe Eloise explorând viața din afara familiei. Ne vorbești despre noile ei ocupații și cum ajunge să cunoască noul personaj, pe Theo Sharpe (Calam Lynch), un asistent la tipografie?

Claudia Jessie: În investigațiile sale pentru a o găsi pe Lady Whistledown, Eloise ajunge să cunoască o altfel de lume și drumurile i se intersectează cu un tânăr, Theo Sharpe, un băiat din clasa muncitoare, care este foarte inteligent și pe aceeași lungime de undă cu ea. Eloise citește mult, este educată și este evident că vine dintr-o familie privilegiată, care a ținut-o mereu departe de lumea reală. Din acest motiv este și naivă. O mare parte din povestea din Bridgerton este despre faptul că oamenilor nu li se oferă posibilitatea de a se exprima și de a fi ei înșiși. Însă Eloise face exact asta, spune ce gândește. Ea nu are această problemă. Se aventurează în această lume în care găsește oameni cu adevărat sinceri, extraordinari, muncitori și are ocazia să aibă discuții deschise și să asculte și alte păreri. Îmi place că e suficient de îndrăzneață să exploreze de una singură. Sunt, de asemenea, nerăbdătoare ca toată lumea să vadă unde îl cunoaște Eloise pe Theo, pentru că este atât de diferit de balurile și toate acele decoruri viu colorate, impresionante și luxoase. Este un moment frumos și pur.

ELLE: Întâlnim noi personaje-cheie în acest sezon, precum familia Sharma. Cum a fost primită această familie, și actorii minunați care o interpretează, în Bridgerton?

Claudia Jessie: În acest sezon le avem pe frumoasele din familia Sharma – Mary, Kate și Edwina. Cred că între Eloise și Kate Sharma există o anumită legătură. Eloise vede independența lui Kate, care este necăsătorită, amuzantă, distractivă, inteligentă și curajoasă. Cred că o admiră. Este plăcut să ai două femei din familii diferite, dar cu aceleași gânduri și concepții, așa că e evident că au o conexiune și sunt un pic înrudite în spirit.

ELLE: Poți vorbi un pic despre balurile extravagante din acest sezon și despre ce e necesar pentru ca aceste scene să prindă viață?

Claudia Jessie: Eloise nu a mers sezonul trecut la baluri, nu era încă la vârsta celor care își doresc o căsătorie. Însă acest sezon este mult mai distractiv pentru mine, pentru că nu am avut ocazia să merg la baluri anul trecut! Sunt atât de fericită că sunt acolo. M-am distrat de minune. O vom vedea pe Eloise, care oricum este nonconformistă, cum evită să danseze cu lumea, cum își completează singură carnețelul de dans și multe lucruri de acest gen. Întotdeauna m-am întrebat ce melodie se va cânta în acel moment în serial. Am și învățat un dans pentru acest sezon, este vorba de vals. Am avut un moment în care îmi spuneam: „Nu știu dacă voi fi vreodată în stare să dansez și să vorbesc în același timp. Am încercat să nu mă gândesc la toate lucrurile extraordinare pe care le-a făcut Phoebe Dynevor sezonul trecut. Am fost atât de emoționată. Însă am făcut-o, am învățat și a fost atât de distractiv, mi-a plăcut enorm. Și apoi mai este și cel mai frumos dans din lume, cu Anthony și Kate, este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am văzut. Am plâns prima dată când i-am văzut pe toți dansând pentru că dansatorii noștri sunt incredibili. Toți membrii echipei sunt un pic obsedați de dansatori, ni se pare că sunt cei mai cool oameni din lume pentru că, de fapt, chiar sunt.

ELLE: Cum a decurs filmarea scenei Pall Mall de la Aubrey Hall?

Claudia Jessie: Pall Mall este un joc pe care nu îl înțeleg și nu îl voi înțelege niciodată, însă a fost distractiv și incredibil de dificil. În continuare nu știu care sunt regulile, însă ai un ciocan de lemn și cu el dai într-o minge printre cuie, până când cineva câștigă. A fost intens. Sper ca oamenilor să le placă, a fost foarte distractiv. S-a simțit de parcă era un măcel. Suntem realmente foarte zăpăciți când suntem împreună, noi toți din familia Bridgerton.

