Cele mai importante distincții din Comerțul Online Românesc s-au acordat pe 14 Octombrie în cadrul ediției de 20 ani a Galei Premiilor eCommerce

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 31.10.2025, 17:48,  de  Advertorial
Cele mai importante distincții din Comerțul Online Românesc s-au acordat pe 14 Octombrie în cadrul ediției de 20 ani a Galei Premiilor eCommerce

eMAG, FAN Courier, Cupio, Zodiacool, Otter, Carrefour, Cărturești, Vegis, Noriel, Farmacia Tei, Glovo și alți jucători importanți ai industriei — printre câștigătorii GPeC 2025

Aflată la a XX-a ediție anuală, Gala Premiilor eCommerce 2025 s-a desfășurat pe 14 octombrie la Teatrul Național București, acordând cele mai importante premii companiilor care activează în comerțul online românesc.
Premiile au fost decernate pe 3 categorii: în funcție de votul consumatorilor online, în funcție de evaluarea făcută de 25+ de specialiști în cadrul programului GPeC Proficiency, precum și în funcție de votul Comunității GPeC formată din principalele companii care activează în domeniu.

Magazinul online preferat de clienții online: eMAG

Potrivit studiului eComm Pulse, eMAG continuă să fie magazinul preferat de către consumatorii online din România pe multiple categorii de produse comercializate. 

Carrefour, Cărturești, Farmacia Tei, Noriel, Vegis,  au fost premiate în calitate de magazine favorite la categoriile specifice:

• Hypermarketul Online Preferat: Carrefour
• Librăria Online Preferată: Cărturești
• Magazinul Online Preferat de Jucării și Articole pentru Copii: Noriel
• Magazinul Online Preferat de Produse Cosmetice: Farmacia Tei
• Magazinul Online Preferat de Produse Organice, Naturale & BIO: Vegis
• Aplicația de Livrare Preferată: Glovo

Studiul eComm Pulse, derulat pentru al 9-lea an consecutiv, analizează evoluția comerțului online din perspectiva consumatorilor români. Cercetarea este reprezentativă la nivel urban pentru populația cu vârste între 18 și 65 de ani, utilizatori de internet, cu un grad de eroare de ±4,37% și un nivel de încredere de 95%.

MobilaABC, Zodiacool.ro si Cupio – magazinele premiate pentru cel mai mare punctaj în cadrul programului GPeC Proficiency

Magazinele înscrise în cadrul programului GPeC E-Commerce Proficiency 2025 au fost evaluate de un juriu format din 28 de specialiști în e-commerce și digital marketing. Fiecare magazin a fost auditat în baza a peste 200 de criterii de performanță, urmărind îmbunătățirea experienței utilizatorului și creșterea ratei de conversie.

La finalul acestui program la categoria Start-up s-a remarcat magazinul MobilaABC – evaluat de auditori cu cel mai mare punctaj la categoria lui – indicând o bună implementare a recomandărilor auditorilor, în timp ce la categoriile Experienced și Professional cele mai mari punctaje au fost obținute de magazinul Zodiacool, respectiv Cupio – indicând consecvență în acțiuni de dezvoltare continuă. 

Dintre magazinele online înscrise în Programul GPeC Proficiency 2024 care au implementat Sistemul de Feedback Opinii de Încredere TRUSTED.ro și au primit minimum 100 de opinii de la clienți inregistrate în intervalul 1 noiembrie 2024 – 30 septembrie 2025, anul acesta,  câștigători la egalitate de puncte la categoria Voice of the Customer Award 2025 au fost Gameology și Marcoser – cu scorul 9,800/10

GPeC Proficiency este un program de Mentorship care încurajează competiția prin dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a magazinelor online și constă într-un proces complex de auditare, consultanță și optimizare a magazinelor în scopul îmbunătățirii UX și a ratei de conversie.

Scopul programului este de a sprijini echipele din spatele magazinelor online să se specializeze în tot ce este actual în E-Commerce și Digital Marketing pentru a stăpâni tehnicile esențiale de creștere a ratei de conversie.

Alături de magazinele online desemnate câștigătoare la Gala Premiilor eCommerce 2024, au fost menționate și apreciate meritele Platformelor E-Commerce și ale Agențiilor de Digital care au lucrat împreună cu cele mai bune magazine online ale anului:

  • Platforme și Agenții de Dezvoltare E-Commerce: Innobyte, Sonik, C-Solution, Pronet Design 
  • Agenții de Digital Marketing & SEO: Artvertising, Mavericks, Clever Plus, BigConvert, Limitless Agency. 

FAN Courier – Cea mai bună companie de curierat votată de Comunitatea GPeC 

Comunitatea GPeC – formată din cele mai relevante companii din domeniu a votat cei mai buni furnizori de servicii dedicate industriei de comerț electronic – iar la categoria curierat a fost desemnata compania FAN Courier

Despre Gala Premiilor eCommerce 2025

Gala Premiilor eCommerce 2025 s-a desfășurat în cadrul celei de-a 20-a ediții anuale a GPeC SUMMIT din 14 Octombrie, la Teatrul Național București. Evenimentul a marcat 20 de ani de GPeC – 20 de ani de educație, inspirație și performanță în eCommerce și Digital Marketing, reunind pe scena Teatrului Național București, unii dintre cei mai buni speakeri români și internaționali, peste o mie de participanți și peste 9 ore de conținut practic.

Gala a fost prezentată de Pavel Bartoș, iar momentul artistic special a fost susținut de trupa Amadeus. Premiile pentru câștigătorii Galei au fost oferite de GPeC, Institut Guinot și TopLine.

______________________________________________

GPeC 2025 este o serie de evenimente fulfilled by eMAG

Gold Partner: FAN Courier

Supported by: Google

Silver Partner: VTEX

Recommended Payment Processor: NETOPIA Payments

Eveniment susținut de: Auchan, Banca Transilvania, bigconvert, Compari, cyber_Folks, Debonaire, DPD România, DWF, easySales, Eurolife Asigurari, five elements digital, GTS, Innobyte, Klarna, Limitless Agency, MD Promo, MerchantProMTH Digital, PayU, Plăți.Online, Poșta Panduri, RTB House, Sinaps, ShopfullyVISA.

Parteneri Media Principali: Știrile PRO TV, VOYO

Partener Media Strategic: Ringier România

Official Radio: KISS FM

Official Hosting: CyberFolks

Official Coffee: 5 to Go

Refreshments by: Pepsi 

Wine Partner: WineDeals

Foto credit: GPeC

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
România intră în istoria Red Bull BC One: B-Girl Carla, prima româncă în finala mondială de breaking
Advertorial
România intră în istoria Red Bull BC One: B-Girl Carla, prima româncă în finala mondială de breaking
Ce nu îți spune nimeni despre alegerea cazării în Tenerife, dar trebuie să știi
Advertorial
Ce nu îți spune nimeni despre alegerea cazării în Tenerife, dar trebuie să știi
Ce nu îți spune nimeni despre alegerea cazării în Tenerife, dar trebuie să știi
Advertorial
Ce nu îți spune nimeni despre alegerea cazării în Tenerife, dar trebuie să știi
Inada iCOCOON: tehnologia care îţi aduce spa-ul acasă
Advertorial
Inada iCOCOON: tehnologia care îţi aduce spa-ul acasă
Două branduri românești cuceresc scena globală:UNTOLD Dubai și AnimaWings își unesc forțele într-unparteneriat strategic
Advertorial
Două branduri românești cuceresc scena globală:UNTOLD Dubai și AnimaWings își unesc forțele într-unparteneriat strategic
Zâmbetul copiilor noștri începe cu echilibrul nostru
Advertorial
Zâmbetul copiilor noștri începe cu echilibrul nostru
Libertatea
Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. George Burcea a făcut anunțul
Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. George Burcea a făcut anunțul
Ce pensie are Elena Merișoreanu în anul 2025: „Chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău?”
Ce pensie are Elena Merișoreanu în anul 2025: „Chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău?”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 1 – 7 noiembrie 2025. Luna Plină în Taur. Marte și Venus schimbă lăcașurile zodiacale
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 1 – 7 noiembrie 2025. Luna Plină în Taur. Marte și Venus schimbă lăcașurile zodiacale
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la restaurant. Cum s-a comportat prezentatoarea cu antrenorul, neștiind că e pozată
Dan Alexa și Denise Rifai, surprinși împreună la restaurant. Cum s-a comportat prezentatoarea cu antrenorul, neștiind că e pozată
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Bolojan: „Dacă nu facem această reașezare, până la sfârșitul lunii noiembrie pierdem bani europeni, 231 de milioane!”
Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Bolojan: „Dacă nu facem această reașezare, până la sfârșitul lunii noiembrie pierdem bani europeni, 231 de milioane!”
Cine e femeia cu care se iubește Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. E superbă, iar ei au doi copii împreună, dar nu sunt căsătoriți! Ce s-a mai aflat despre relația lor
Cine e femeia cu care se iubește Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. E superbă, iar ei au doi copii împreună, dar nu sunt căsătoriți! Ce s-a mai aflat despre relația lor
catine.ro
5 zodii cu cel mai bun horoscop pe 1 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
5 zodii cu cel mai bun horoscop pe 1 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 1 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Moșii de toamnă în 2025. Tradiții, obiceiuri și rugăciuni
Moșii de toamnă în 2025. Tradiții, obiceiuri și rugăciuni
Cum recunoşti semnele de răceală şi când este momentul să mergi la medic
Cum recunoşti semnele de răceală şi când este momentul să mergi la medic
Mai multe din advertorial
Top multivitamine pentru sportivi in 2025 - 5 vitamine si minerale care te pot ajuta sa iti atingi obiectivele
Top multivitamine pentru sportivi in 2025 - 5 vitamine si minerale care te pot ajuta sa iti atingi obiectivele
Advertorial

+ Mai multe
De ce experiențele oferite prin experimenteaza.ro aduc mai multă bucurie decât un obiect
De ce experiențele oferite prin experimenteaza.ro aduc mai multă bucurie decât un obiect
Advertorial

+ Mai multe
IQOS și SELETTI marchează colaborarea din 2025 prin lansarea unei colecții îndrăznețe, în ediție limitată
IQOS și SELETTI marchează colaborarea din 2025 prin lansarea unei colecții îndrăznețe, în ediție limitată
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC