Ce rol are sănătatea orală în îmbătrânirea sănătoasă?

Îmbătrânirea nu înseamnă doar acumularea anilor. A îmbătrâni sănătos înseamnă să păstrezi vitalitatea, aspectul și funcționalitatea corpului cât mai mult timp. Obiceiurile zilnice, adesea invizibile, și aici ne raportăm la alimentație, igienă orală, hidratare sau activitatea fizică, influențează direct felul în care organismul se schimbă odată cu trecerea anilor. Sănătatea, estetica și calitatea vieții sunt interconectate. După cum explică Dr. Cristina Dobrincu, medic stomatolog specializat în protetică și estetică dentară la clinica Upgrade Dental, „Aging well începe cu lucrurile invizibile. Inclusiv cu zâmbetul.'

Printre aceste obiceiuri, sănătatea orală joacă unul dintre cele mai importante roluri, iar efectele ei se văd nu doar în interior, ci și în modul în care ne prezentăm lumii.

De ce sănătatea orală este fundamentul unui aging well autentic

Gura noastră spune multe despre starea generală de sănătate. Problemele dentare sau gingivale, chiar și cele care nu dor, pot declanșa inflamații în tot organismul și accelerează îmbătrânirea. Menținerea sănătății orale nu este doar o chestiune de estetică, este o strategie de anti-aging, care are impact asupra inimii, metabolismului și stării generale de bine. „Sănătatea orală influențează întregul organism și modul în care ne simțim în fiecare zi,' adaugă Dr. Cristina Dobrincu.

Zâmbetul reflectă încrederea în sine și starea de bine, dar are și un rol fizic important: structura feței și postura sunt influențate de sănătatea dinților și gingiilor. Pierderea dinților afectează masticația, simetria feței și generează în timp un efect de îmbătrânire precoce.

Ce se întâmplă cu dinții în timp și de ce „nu mă doare' nu înseamnă „sunt sănătos'

Multe schimbări ale dinților și gingiilor se produc lent și sunt aproape imperceptibile. Gingii care se retrag, smalțul care se subțiază sau micile modificări ale mușcăturii nu provoacă durere imediată, așa că de multe ori le ignorăm. În timp, însă, aceste modificări pot duce la probleme serioase: sensibilitate crescută, carii ascunse, pierderea dinților și chiar modificări ale conturului feței.

Subțierea smalțului face dinții mai vulnerabili la fracturi sau abraziune, iar modificările ocluziei (mușcătura) pot genera dureri la nivelul maxilarului, tensiune musculară și chiar probleme ale coloanei vertebrale. Dacă mușcătura nu distribuie corect forțele, alimentele nu sunt mestecate corespunzător, ceea ce afectează digestia și metabolismul: bucățile mari de mâncare ajung în intestine, iar organismul trebuie să muncească mai mult pentru a le descompune și a absorbi nutrienții. În plus, acest lucru poate influența procesele metabolice, inclusiv modul în care organismul elimină produșii reziduali, cum este ureea.

Tratările moderne, precum pivotul dentar, care reface rădăcina unui dinte lipsă, sau proteza scheletată, care restabilește funcția și estetica mai multor dinți, permit refacerea zâmbetului și menținerea tinereții feței, dar și încrederea în sine.

Durerea nu este singurul semnal de alarmă. Infecțiile silențioase, acumularea de tartru sau inflamațiile ascunse pot cauza deteriorări ireversibile ale dinților și gingiilor. Din acest motiv, controalele regulate și prevenția sunt necesare. Detectarea din timp a acestor schimbări invizibile permite intervenții simple, minim invazive, care păstrează atât sănătatea, cât și aspectul zâmbetului.

Investiția în prevenție versus costul corecției

Educația dentară și controalele regulate după 30-40 de ani sunt cheia pentru menținerea sănătății orale și prevenirea problemelor majore. Tratamentul la timp reduce nevoia de corecții complexe mai târziu. Investiția în controale regulate și tratamente preventive este mult mai eficientă și mai puțin costisitoare decât corecțiile complexe după ce problemele devin serioase.

Sănătatea orală este fundamentul unei vieți active, a unei fețe armonioase și a unei sănătăți globale durabile. Investiția în prevenție și tratamente moderne face ca procesul natural al îmbătrânirii să fie unul sănătos, estetic și plin de încredere. „Ce vedem este doar vârful aisbergului. Prevenția invizibilă face diferența între un zâmbet sănătos la 40 de ani și unul afectat la 60.' – Dr. Cristina Dobrincu

Sursa foto: pexels.com

