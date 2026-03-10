Bioderma lansează campania dedicată pielii predispuse la acnee: „Acneea te pune pe mute, Sebium o pune pe hide”

Bioderma lansează campania dedicată pielii predispuse la acnee: „Acneea te pune pe mute, Sebium o pune pe hide”

Acneea este una dintre cele mai frecvente afecțiuni dermatologice la nivel global. Potrivit unor analize publicate în literatura de specialitate, aproximativ 9,4% din populația lumii se confruntă cu acnee, ceea ce înseamnă că, în medie, aproximativ 1 din 10 persoane experimentează această problemă la un moment dat în viață. În rândul adolescenților și tinerilor adulți, prevalența este semnificativ mai mare, iar impactul afecțiunii depășește adesea dimensiunea strict dermatologică.

Dincolo de manifestările vizibile: coșuri, puncte negre sau roșeață – acneea poate influența starea emoțională și modul în care oamenii se raportează la propria imagine. Pentru mulți tineri, episoadele de acnee sunt asociate cu scăderea încrederii în sine sau evitarea anumitor contexte sociale.

În acest context, Bioderma lansează în România campania „Acneea te pune pe mute, Sebium o pune pe hide', o inițiativă care își propune să aducă în discuție impactul real al acestei afecțiuni și să încurajeze adoptarea unei rutine corecte de îngrijire a pielii predispuse la imperfecțiuni.

Acneea este o afecțiune dermatologică extrem de frecventă, dar impactul ei asupra încrederii în sine este adesea subestimat. Prin această campanie ne dorim să vorbim deschis despre această realitate și să încurajăm o abordare corectă a îngrijirii pielii, bazată pe produse dezvoltate în acord cu biologia pielii și recomandate de dermatologi', a declarat Simona Vlad PR&Communication Manager NAOS România.

Campania va include activări digitale, colaborări cu creatori de conținut din zona lifestyle și beauty, precum și materiale educative despre îngrijirea pielii predispuse la acnee, menite să faciliteze accesul la informații corecte și la soluții dermatologice adaptate nevoilor pielii mixte sau grase.

O rutină dermatologică pentru pielea predispusă la acnee

Pentru persoanele cu ten mixt, gras sau predispus la imperfecțiuni, specialiștii recomandă o rutină de îngrijire care să combine curățarea delicată, tratamentul imperfecțiunilor și protecția pielii.

Gama Sebium de la Bioderma este concepută pentru a acționa asupra principalilor factori implicați în apariția acneei: excesul de sebum, porii obstrucționați și inflamația.

Pasul 1: Curățare
Curățarea delicată a pielii ajută la îndepărtarea impurităților și a excesului de sebum. Sebium Gel Spumant este conceput pentru a curăța pielea fără să o usuce și pentru a menține echilibrul cutanat.

Pasul 2: Tratament
Pentru reducerea imperfecțiunilor, rutina poate include produse precum Sebium Kerato+, formulate pentru a acționa asupra coșurilor, punctelor negre și urmelor post-acneice.

Pasul 3: Uniformizare
Pentru persoanele care își doresc și acoperire, Sebium Kerato+ Cover contribuie la uniformizarea aspectului pielii și la menținerea unui efect matifiant.

Pasul 4: Protecție
Protecția solară este un pas important, mai ales pentru prevenirea hiperpigmentării post-acneice. Sebium Kerato+ SPF50+ oferă protecție UVA/UVB într-o formulă adaptată pielii mixte sau grase.

Îngrijire corporală
Imperfecțiunile pot apărea și pe zone precum spatele sau umerii. Sebium Kerato+ Body este conceput pentru îngrijirea pielii predispuse la acnee la nivelul corpului.

*** 

Despre acnee

Acneea este una dintre cele mai frecvente afecțiuni dermatologice. Deși este adesea percepută ca o problemă estetică, acneea este de fapt o afecțiune a pielii care poate avea cauze multiple, de la dezechilibre hormonale și exces de sebum până la factori genetici sau stil de viață. În lipsa unei îngrijiri adecvate, leziunile pot deveni persistente și pot lăsa semne sau cicatrici.

De aceea, atunci când acneea devine recurentă sau severă, este important ca tratamentul să fie stabilit împreună cu un medic dermatolog. Un specialist poate evalua corect tipul de acnee și poate recomanda soluțiile potrivite, de la produse dermatocosmetice până la tratamente medicale, adaptate nevoilor fiecărei persoane. Intervenția timpurie ajută la prevenirea complicațiilor și la menținerea sănătății pielii pe termen lung.

Despre Bioderma

Bioderma este un brand dermatologic dezvoltat de compania franceză NAOS, fondată de biologul și farmacistul Jean-Noël Thorel. De peste 40 de ani, Bioderma dezvoltă produse de îngrijire inspirate din ecobiologia pielii, o abordare științifică ce consideră pielea un ecosistem viu și urmărește menținerea echilibrului său natural.

Formulate în colaborare cu dermatologi, produsele Bioderma sunt concepute pentru a respecta mecanismele biologice ale pielii și pentru a răspunde diferitelor nevoi dermatologice, de la pielea sensibilă sau deshidratată până la pielea predispusă la acnee sau uscăciune severă.

Astăzi, produsele Bioderma sunt disponibile în farmacii și parafarmacii din peste 100 de țări, fiind recomandate de medici dermatologi și utilizate zilnic de milioane de consumatori din întreaga lume.

Sursa foto: Bioderma

