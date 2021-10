Augmented Space Agency – o punte de legătură între lumea reală și cea virtuală

Augmented Space Agency este un studio de design și dezvoltare de tehnologii XR (AR/MR/VR) din București. În cadrul evenimentului XR Month, care are loc timp de o lună (între 30 septembrie și 30 octombrie) în București, Augmented Space Agency (ASA) au dezvoltat portalurile AR de la categoriile Augmented Heritage si Freestyle, demonstrând că realitatea mixtă este un vis ce devine realitate, iar când privim cu atenție confluența dintre real și virtual, noi forme de artă pot prinde viață sub ochii noștri.

Realitatea extinsă (XR) este un termen apărut relativ recent, care se referă la toate mediile combinate reale și virtuale și la interacțiunile om-mașină generate de tehnologia computerului și dispozitivele portabile. Aici intră atât realitatea augmentată (AR), realitatea virtuală (VR), dar și realitatea mixtă (MR). XR reunește toate cele trei realități (AR, VR, MR) într-un singur termen, în scopul unei mai bune înțelegeri din partea publicului larg.

Exploratori ai frontierelor aflate la convergența dintre realitatea fizică și cea virtuală, Augmented Space Agency sunt arhitecți ai spațiilor augmentate și designerii viitoarelor experiențe mediate tehnologic, având misiunea de a explora frontierele spațiului digital și de a genera inovație în sectorul noilor tehnologii media. Activitatea lor gravitează în jurul tehnologiilor new media, experiențelor imersive, interactive și digital augmentate regăsite în continuumul real-virtual. Portofoliul Augmented Space Agency cuprinde o varietate de proiecte XR (AR, VR, MR și instalații interactive).

În cadrul categoriei Augmented Heritage, ASA semnează lucrările Antipa, girafa și științele naturii (lucrare ce îmbină elemente reprezentative și iconice ale muzeului, din prezent și trecut), și Less Physics Is More Perspective (o deconstrucție virtuală pe corpul turn al imobilului Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu' prin destructurarea elementelor arhitecturale).

Printre aceste lucrări semnat de ASA se numără și „an XR dream', prezentat de Pepsi – un proiect artistic XR imersiv și participativ, ce îndeamnă publicul să exploreze noi expresii artistice și să descopere potențialul creativ al noilor media expuse într-o realitate mixtă augmentată digital. Proiectul are două dimensiuni: „XR artwork', care reflectă noile practici artistice în contextul spațiului tridimensional augmentat și „XR creator', care evidențiază dimensiunea participativă a noilor media interactive. Mai mult, utilizatorii filtrului XR pot alege între cele două stări ale proiectului accesând elementul central al compoziției augmentate „the XR wonder”. Misiunea proiectului este de a ofei acces publicului la noile media XR deschizând publicului invitația de a explora și contribui la evoluția universului XR.

XR Month e un eveniment ce își propune să pună într-o nouă lumină patrimoniul prin mijloacele noilor tehnologii, să transforme spațiul public în suport pentru artă, explorând creativitatea orașului și, poate cel mai important, să creeze un context interdisciplinar între artiști și dezvoltatori de noile media.

Dacă încă nu ai experimentat lucrările din cadrul XR Month, o poți face până pe 30 octombrie, iar mai multe detalii găsești pe site-ul oficial https://www.xrmonth.com/.

