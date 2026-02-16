Arcurile și spuma de înaltă densitate, caracteristicile-cheie ale canapelei extensibile de foarte bună calitate

Arcurile și spuma de înaltă densitate, caracteristicile-cheie ale canapelei extensibile de foarte bună calitate

O canapea poate arăta impecabil în showroom, moale la prima atingere, dar după câteva luni de utilizare zilnică poate să se lase, să scârțâie sau să devină inconfortabilă. Inevitabil apare frustrarea, sentimentul că ai investit într-un obiect de mobilier care nu îți respectă nevoile. 

Canapeaua extensibilă este una dintre cele mai solicitate piese de mobilier dintr-o locuință. Este folosită zilnic pentru șezut, noapte de noapte pentru dormit, este deschisă și închisă frecvent și trebuie să facă față atât greutății corpului, cât și mișcărilor repetitive. 

În acest context, materialele ieftine cedează rapid, în timp ce o structură bine gândită îți oferă ani întregi de confort constant. Dacă îți dorești o canapea care să nu te dezamăgească, trebuie să înțelegi rolul exact al arcurilor și al spumei de înaltă densitate, modul în care acestea lucrează împreună și impactul lor direct asupra sănătății tale.

Rolul arcurilor în susținerea corectă a corpului

Arcurile din șezutul unei canapele extensibile sunt responsabile de distribuirea uniformă a greutății corpului, pentru elasticitatea controlată a șezutului și în prevenirea deformării în timp. Fără un sistem de arcuri de calitate, spuma va fi supusă unei presiuni constante care o va face să se taseze rapid. În schimb, arcurile preiau o parte din greutate, amortizează mișcările și permit șezutului să revină la forma inițială după fiecare utilizare.

Când te așezi pe o canapea cu arcuri de calitate, senzația este una de susținere fermă, dar elastică. Corpul nu se scufundă excesiv, iar coloana vertebrală este menținută într-o poziție naturală. Acest lucru este extrem de important mai ales dacă îți petreci mult timp pe canapea sau dacă o folosești frecvent pentru dormit. 

Tipurile de arcuri folosite în producție

Cele mai întâlnite sunt arcurile sinusoidale și arcurile pocket (împachetate individual). Arcurile sinusoidale, realizate din oțel tratat, sunt dispuse în formă de undă și oferă o susținere uniformă pe întreaga suprafață a șezutului. Ele sunt durabile și rezistente, fiind ideale pentru utilizare zilnică intensă.

Arcurile pocket, pe de altă parte, sunt mai frecvent întâlnite în saltelele de pat, dar în canapelele extensibile premium încep să fie integrate și în zona de dormit. Fiecare arc este ambalat individual, ceea ce permite o adaptare mai precisă la forma corpului. Acest tip de sistem reduce transferul de mișcare și oferă un nivel superior de confort în timpul somnului.

Spuma de înaltă densitate

Mulți cred că o canapea bună trebuie să fie foarte moale, dar realitatea este că moliciunea excesivă este adesea semnul unei spume de slabă calitate. Spuma de înaltă densitate folosită în toate modelele de canapele extensibile de la ExpoMob nu înseamnă rigiditate, ci capacitatea materialului de a-și menține forma și proprietățile elastice în timp. Densitatea spumei este exprimată în kg/m³, iar pentru o canapea extensibilă de calitate, valorile recomandate sunt de minimum 30–35 kg/m³ pentru șezut și saltea.

Spuma cu densitate mare are o structură celulară mai compactă, ceea ce îi permite să reziste la presiune repetată fără să se deformeze permanent. Atunci când te ridici de pe canapea, spuma revine rapid la forma inițială, oferind o senzație constantă de confort. Această proprietate este esențială mai ales pentru canapelele folosite zilnic pentru dormit, unde presiunea exercitată asupra materialului este mult mai mare decât în cazul unui simplu șezut.

O spumă de slabă calitate poate duce la puncte de presiune, dureri de spate sau amorțeli, mai ales dacă dormi frecvent pe canapea. Spuma de înaltă densitate, în combinație cu un sistem bun de arcuri, asigură o distribuție uniformă a greutății corpului, reducând presiunea asupra umerilor, șoldurilor și zonei lombare. Astfel, te trezești mai odihnit și cu mai puține tensiuni musculare, chiar dacă dormi pe canapea noapte de noapte.

Salteaua canapelei extensibile

De multe ori, când alegi o canapea extensibilă, atenția se concentrează pe șezut, dar dacă folosești canapeaua pentru dormit, salteaua este la fel de importantă ca la pat.

Salteaua ideală pentru o canapea extensibilă combină spuma de înaltă densitate cu un sistem de arcuri sau cu straturi de susținere suplimentare. Această construcție asigură un somn odihnitor, fără senzația de îmbinare incomodă sau de suprafață neuniformă. 

